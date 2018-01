De eerste Aardschok van 2018

Dinsdag 23 januari ligt de nieuwe AARDSCHOK in de winkels.

Wil jij 'm op zaterdag 20 januari al in de bus hebben?

Maak dan voor dinsdag 16 januari euro 5,95 over op onze rekening.

Voor Nederlanders IBAN: NL29 INGB 0688 6651 60 tnv. Aardschok te Son.

Voor Belgen BE49 0013 6773 6271 tnv Mike van Rijswijk te Hechtel-Eksel.

Je hoeft dan geen verzendkosten te betalen, en hebt de nieuwe Aardschok als eerste in huis!

Vermeld wel even jouw adres!

OTHER COUNTRIES CAN ORDER AARDSCHOK UNTIL TUESDAY 16TH OF JANUARY THROUGH PAYPAL: Send 10 Euro to Paypal-account: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Don’t forget to state your address.

AARDSCHOK 1–2 2018 INTERVIEWS: BLACK LABEL SOCIETY, CORROSION OF CONFORMITY, PHIL ANSELMO, AVATAR, LONG DISTANCE CALLING, AUDREY HORNE, BREAKING THE CHAINS, GOOD TIGER, LEAVES’ EYES, LIONE/CONTI, THERION, HAMFERD, VON HERTZEN BROTHERS, ASPHYX, ANVIL, VANDALE, ORPHANED LAND, METAPRISM, SAXON, PHIL CAMPBELL, TRIBULATION, BLEEDING GODS, HEIDEVOLK, VISIGOTH en WATAIN.

LIVE: KISS KRUISE, WATAIN, DIO RETURNS en EINDHOVEN METAL MEETING.

VERDER: De jaarlijsten van de redactie, De Nieuwjaarsprijsvraag, veel CD-recensies en update lijsten van alle aanstaande festivals, concerten en CD-releases.