DE AARDSCHOK VAN APRIL IS IN DE MAAK

Dinsdag 19 maart ligt de nieuwe AARDSCHOK in de winkels.

Wil jij 'm op zaterdag 16 maart al in de bus hebben?

Maak dan voor woensdag 13 maart euro 6,95 over op onze rekening.

Voor Nederlanders IBAN: NL29 INGB 0688 6651 60 tnv. Aardschok te Son.

Voor Belgen BE49 0013 6773 6271 tnv Mike van Rijswijk te Hechtel-Eksel.

Je kunt ook per PayPal betalen: maak dan euro 7,50 over naar redactie@aardschok.com

over naar redactie@aardschok.com Je hoeft dan geen verzendkosten te betalen, en hebt de nieuwe Aardschok als eerste in huis!

Vermeld wel even jouw adres!



OTHER COUNTRIES CAN ORDER AARDSCHOK UNTIL WEDNESDAY 13TH OF MARCH THROUGH PAYPAL:

Send 11 Euro to Paypal-account: redactie@aardschok.com

Don’t forget to state your address.



AARDSCHOK 4-2019 INTERVIEWS: DEVIN TOWNSEND, GHOST SHIP OCTAVIUS, BATTLE BEAST, THE END MACHINE, ANTHEM, ELUVEITIE, 7 MILES TO PITTSBURGH, PLATENBEURS, PERIPHERY, BACKYARD BABIES, ELECTRIC MARY, ARRIVAL OF AUTUMN, BURNING RAIN, MOTHER OF MILLIONS, FOREVER STILL, WHITECHAPEL, UNDEAD PROPHECIES, USURPER, ANTROPOMORPHIA, VLTIMAS, FALLUJAH, CHILDRAIN, BLOOD BOUND & RAKETKANON.

LIVE REVIEWS: SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, COMPLEXITY FEST, JOHN GARCIA, GAAHL’S WYRD & TRIBULATION, HEAVY PSYCH SOUND FEST & METAL ASSAULT.

VERDER: Veel CD-recensies en update lijsten van alle aanstaande festivals, concerten en CD-releases.