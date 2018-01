Voormalig TRAPEZE- en JUDAS PRIEST-drummer DAVE HOLLAND is op 69-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in het Spaanse Lugo. Holland trad in 1979 tot Judas Priest toe en werd in 1989 opgevolgd door SCOTT TRAVIS. Hij is ondermeer te horen op de Priest-albums: ‘British Steel’ (1980), ‘Point Of Entry’ (1981), ‘Screaming For Vengeance’ (1982), ‘Defenders Of The Faith’ (1984), ‘Turbo’ (1986), en ‘Ram It Down’ (1988).