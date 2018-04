In maart verschijnt het nieuwe JUDAS PRIEST-album ‘Firepower’. De band zal deze zomer diverse festivaloptredens doen - Graspop, Hellfest, With Full Force, Wacken en MetalDays - om dit werkstuk te promoten. De niet festivalgangers kunnen Rob Halford en zijn mannen op maandag 6 augustus in zaal 013 te Tilburg aan het werk zien. Aangezien deze maandag de dag na de metaldag van de Lokerse Feesten is, durven we nu al te voorspellen dat de Britse formatie ook in Lokeren aan de start zal verschijnen.