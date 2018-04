OPETH, BARONESS EN DEATH ALLEY TOEGEVOEGD AAN LINE-UP FORTAROCK 2018

Naast de elf reeds bekend gemaakte bands, wordt het programma van FortaRock 2018 net voor het nieuwe jaar nog aangevuld met niemand minder dan Opeth, Baroness en Death Alley. Eerder waren Nightwish, Parkway Drive, Body Count feat. Ice-T, Kreator, Meshuggah, Satyricon, Alestorm, Avatar, Death Angel, Thy Art is Murder en Igorrr al aangekondigd. Voor alle informatie over het festival en de kaartverkoop: www.fortarock.nl.



OPETH

Opeth geldt al jaren als een waar muzikaal instituut, die zowel binnen als buiten de metal scene op handen wordt gedragen. Zanger en gitarist Mikael Åkerfeldt put namelijk uit meerdere bronnen als het om songs schrijven gaat. Jazz, blues, folk, klassiek, progrock, niets lijkt te gek voor deze muzikale veelvraat. Het zorgt voor zowel variatie als diepgang zonder dat er op het gebied van power ingeboet wordt.

De Zweden braken door met ‘Blackwater Park’ uit 2001, een mijlpaal in de metalgeschiedenis. Bestaande uit prachtige composities met brute passages en sfeervolle symfonische stukken. De opvolgende albums ‘Deliverance’ en ‘Ghost Reveries’ bevestigen de nieuwe status van de band als één van de koplopers in het progressieve metal genre. Opeth bewandelt de laatste jaren nadrukkelijker het pad van de progressieve rock, wat met name te horen op de ijzersterke platen ‘Heritage’ uit 2011 en meest recente meesterwerk 'Sorceress', welke in Aardschok werd omschreven als "het beste wat Opeth ooit heeft uitgebracht."

De liveshows van de Zweden blijven onverminderd sterk. Gedragen door muzikaal vakmanschap en gedreven door de onbegrensde passie voor muziek, zijn optredens van Opeth altijd een ware belevenis.

BARONESS

Baroness is inmiddels niet meer weg te denken uit het ‘heavy music’ landschap. Niet alleen hun muziek maakt grote indruk, ook de schitterende album hoezen, gemaakt door zanger John Baizley, vallen op. Platen waarop een mix stoner, sludge, 70s hardrock op een fantastische wijze bij elkaar komen met ‘Red Album’ uit 2007 en ‘Blue Record’ uit 2011 als beste voorbeeld.

Na een zwaar tourbusongeluk in 2012 hielden de drummer en bassist het voor gezien, maar frontman John Baizley heeft inmiddels een doorstart gemaakt met een nieuwe ritmesectie. Op het meest recente album ‘Purple’ wordt dan ook alle ellende en frustatie van zich afgeschreven. Loeizware riffs worden afgewisseld met akoestisch getokkel, glamrock akkoorden, complexe en technische loopjes, thrashende metal en mooie zanglijnen. Dit resulteert in één van de meest progressieve, originele en moderne metal en rock geluiden van de afgelopen jaren.

De band deelde inmiddels het podium met bands als Converge, High Of Fire, Mastodon, Clutch, Deftones, Messuggah, Opeth en stonden in 2010 ook op de tweede editie van FortaRock. Hoog tijd voor een hernieuwde kennismaking!

DEATH ALLEY

Gepresenteerd door Buma ROCKS!, maakt Neerlands hotste en hardst rockende live act, Death Alley, eindelijk zijn opwachting op FortaRock. Het debuut ‘Black Magick Boogieland’ uit 2015 is er eentje waar de bevlogenheid en energie vanaf spat. Hun onorthodoxe geluid van hardrock, punkrock en donkere psychedelische soul herbergt het beste van Motörhead, Poison Idea en Hawkwind in zich. De live shows monden dan ook steevast uit in één grote kolkende moshpit.

Enerverende optredens op o.a. Noorderslag en Roadburn hebben er dan ook voor gezorgd dat de carrière in een stroomversnelling terecht is gekomen. De band heeft afgelopen jaar een wereldwijd contract met het grote Century Media Records getekend dat binnenkort het tweede album gaat uitbrengen. Wij kunnen niet wachten!