7 NIEUWE NAMEN VOOR ALCATRAZ

Op VRIJDAG 10, ZATERDAG 11 én ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018 kunnen liefhebbers van het hardere werk terecht in Kortrijk voor de elfde editie van ALCATRAZ HARD ROCK & METAL FESTIVAL!

Net voor de kerstdagen smijten wij er nog 7 nieuwe festivalnamen tegenaan. Op een van die namen zijn we extra trots. Vooral omdat we de albums van de band zelf ook enorm kunnen smaken. Om nog maar te zwijgen van de beestige concerten die we hen 25 jaar geleden zagen geven. Inderdaad, zo lang is het geleden dat deze wildemannen uit New Orleans naar Europa afzakten voor een toer (met Channel Zero). We hebben het over niemand minder dan EXHORDER, de band die met uitstekende en, historisch gezien, legendarische albums als ‘Slaughter In The Vatican’ (1990) en ‘The Law’ (1992) een groovy dimensie gaf aan thrash metal en daarmee ongetwijfeld acts als Pantera (Exhorder en Phil Anselmo zijn de beide afkomstig uit de stad New Orleans), Lamb Of God en vele anderen heeft beïnvloed. De band ging in 1994 ten onder aan een gebrek aan werkethiek en een samenloop van niet zo fraaie omstandigheden. Zanger Kyle Thomas dook nadien nog op bij Floodgate, Trouble en Alabama Thunderpussy, maar wij zijn toch vooral blij dat hij en gitarist Vinnie LaBella 2018 aangrijpen om met Exhorder die langverwachte doorstart te maken. Zijn ook van de partij: Jason Viebrooks (Grip Inc., Heathen), Sasha Horn (Forbidden).

Het zag er even naar uit dat SÓLSTAFIR uit de boot zou vallen toen wij aan het puzzelen waren met de programmatie van 2018, maar we voelden zelf al snel aan dat we die verkeerde keuze niet mochten maken. De IJslanders scheren momenteel hoge toppen met hun combinatie van post rock en metal. Het is ronduit adembenemend hoe ze op hun nieuwe plaat (‘Berdreyminn’, 2017) spookachtige melodieën, psychedelische elementen en sterke onderstromen van klassieke rock en hardrock moeiteloos combineren met echo's uit hun metal verleden. De band herleidt zijn muziek op deze manier tot pure emotie. Ga ze zeker bekijken en laat je meenemen op een heerlijke en avontuurlijke muzikale reis.

Stoner en Alcatraz, het is een geslaagd huwelijk en al helemaal sinds de editie van 2017, toen we The Swamp introduceerden. Deze marquee is namelijk een uitgelezen locatie om bands die het van sfeer en hypnotiserende muziek moeten hebben helemaal tot hun recht te laten komen. Vanuit dat oogpunt kunnen we niet om het Britse doomy stonermonster ORANGE GOBLIN heen. Een groep die nooit ontgoochelt en een graag geziene gast is op festivals. Niet het minst door de opmerkelijke verschijning van frontman Ben Ward, een vent die zich graag ‘smijt’ eenmaal hij op de planken staat. OG komt op Alcatraz trouwens een nieuwe plaat voorstellen. Die zou verschijnen net voor de zomer van 2018.

Verfrissende jonge thrashbands zijn niet dik gezaaid, dus grijpen we de kans met beide handen wanneer zich een pareltje als SUICIDAL ANGELS aandient. Lekker old school, vettig, vuil en smerig thrashen in de stijl van Vio-­Lence en Sepultura uit de ‘Arise’-­era. Meer moet dat niet zijn voor ons.

Als je THE QUILL al kent, zal het je niet verbazen dat we deze naam met trots op de affiche van Alcatraz bijschrijven. The Quill debuteerde in 1995 met het gelijknamige album en zette meteen Zweden op zijn kop met hun door Sabbath, Purple en Zeppelin geïnspireerde hardrock, inclusief ‘zuigend’ Hammond-­‐ orgel. Nadien reed het gezelschap een hobbelig parcours, tot ze in 2017 hun album ‘Born From Fire’ op de wereld loslieten. Zanger Magnus Ekwall (ook bekend van Ayreon) keert op dit album naar het oude nest terug en dat zorgt meteen voor een frisse wind. Geen idee wat je je daarbij moet voorstellen? Denk: Soundgarden, Black Sabbath, Spiritual Beggars, Led Zeppelin!

Wij hadden nog geen Belgische band op de affiche. Dat zetten we even recht met de aankondiging van BARK. We hadden gek moeten zijn om hen geen uitnodiging te sturen voor Alcatraz want waar je ook komt, iedereen is vol lof over deze Antwerpse band. Hun recentste wapenfeit heet ‘Like Humans Do’, een album dat overal de hemel wordt in geprezen en terecht tussen de top 10 van beste platen uit 2017 staat in Rock Tribune.

And last but not least… BIZKIT PARK, een Belgisch allegaartje van steengoeie muzikanten die op spectaculaire wijze hulde brengen aan een van de meest illustere subgenres uit de alternatieve muziek: Nu-­‐metal. Zet je schrap voor het betere werk van SOAD, Limp Bizkit, Korn, Linkin Park.

Alcatraz Hard Rock & Metal Festival tickets Tickets: Combi-­‐tickets (ook VIP) alsook tickets voor de de camping via www.alcatraz.be.

Hard combi-­‐ tickets zijn beschikbaar via Popcenter te Kortrijk