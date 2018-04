Met het sluiten van het jaar zijn we trots om nog twee namen aan de FemME 2018 line up toe te voegen: Crysalys (Italië) en Talvienkeli (Frankrijk). Tot nu toe zijn alleen buitenlandse bands aangekondigd. Maar wees gerust, er komen ook bands uit Nederland. Meer info 2018. Alvast een gelukkig Nieuwjaar!

