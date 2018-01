KAMELOT NAAR 013 OM DVD OP TE NEMEN

Na meer dan tien uitverkochte shows, waarvan drie keer een ramvolle grote zaal in 013, hoeven wij de echte metalfan niet meer uit te leggen wie Kamelot is. Door de jaren heen zijn ze uitgegroeid tot misschien wel de allerbeste symfonische metalband van dit moment. Nee, dat overdrijven we niet, want de groep onder leiding van gitarist Thomas Youngblood is in bloedvorm.

Kamelot keert op 14 september in een nieuwe bandbezetting terug naar de 013 om daar nummers van hun nieuwe album (de opvolger van het succesvolle album 'Haven') ten gehore te brengen. Kamelot zal deze show gebruiken om hun langverwachte Blu-ray/DVD op te nemen! Mis deze speciale gebeurtenis niet.

De Duitse Jennifer Haben (Beyond The Black) is gastzangeres op het nieuwe album, ‘The Shadow Theory’ getiteld, dat in mei door Napalm Records zal worden uitgebracht. Het album wordt momenteel in Wolfsburg gemixt door Sascha Paeth.