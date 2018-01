Niks te doen met Pinksteren? Van 18 t/m 20 mei vindt in het Amphitheater te Gelsenkirchen (D) weer een editie van het Rock Hard Festival plaats.

Lineup tot nu toe: ATTIC, BACKYARD BABIES, CIRITH UNGOL, DAWN OF DISEASE, DIAMOND HEAD, DOOL, LEATHERWOLF, MARDUK, THE NEW ROSES, NIGHT DEMON, NOCTURNAL RITES, OVERKILL („Feel The Fire“ & „Horrorscope“ Show), ULI JON ROTH („Scorpions Revisited“), SAXON, THUNDERMOTHER en TIAMAT (Special „Clouds“ & „Wildhoney“ Set).

www.rockhardfestival.de