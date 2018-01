JERA OPEN AIR KRIJGT VORM

BILLY TALENT, ENTER SHIKARI EN NOG TIEN NIEUWE NAMEN VOOR JERA ON AIR 2018

Nadat eerder onder andere NOFX, Stick To Your Guns en ook Sick Of It All zijn aangekondigd voor Jera On Air, worden daar nu niemand minder dan Billy Talent en Enter Shikari aan toegevoegd. Ook Underoath, Terror, Frank Carter & The Rattlesnakes, Iron Reagan, Born From Pain, Any Given Day, Tusky, Adrenalized, Crystal Lake en P.O.Box komen naar het grootste outdoor punk- en hardcore festival van Nederland.

Jera On Air vindt in 2018 plaats op 28, 29 en 30 juni in het Noord-Limburgse Ysselsteyn. Combi-kaarten voor het festival kosten € 80 (excl. servicekosten) en zijn reeds te koop via www.jeraonair.nl.

Adept, Adhesive, Adrenilized, Anti-Flag, Any Given Day, Bad Cop/ Bad Cop, Being As An Ocean, Billy Talent, Bless­thefall, Born From Pain, Boston Manor, Brutality Will Prevail, Bury Tomorrow, Frank Carter & The Rattlesnakes, Crystal Lake, Emmure, Enter Shikari, Get The Shot, Higher Power, Iron Reagan, Knocked Loose, Less Than Jake, Lionheart, Miss May I, Modern Life Is War, Nasty, Neck Deep, NOFX, P.O. Box, Satanic Surfers, SickOf It All, Stick To Your Guns, Stray From The Path, Terror, Touché Amouré, Tusky, Underoath en A Wilhelm Scream.

