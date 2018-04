GRASPOP LINE-UP BIJNA COMPLEET!

Nieuw aan de line-up van GMM18: Accept, Arch Enemy, Baroness, Batushka, Carach Angren, Corrosion Of Conformity, Culture Abuse, Dead Cross, Diablo Blvd, Dool, Ego Kill Talent, Eisbrecher, Ghost, Hollywood Undead, Jonathan Davis, L7, Mantar, Neurosis, Perturbator, Septicflesh, Shinedown, Skillet, Skindred, The Vintage Caravan, Tremonti, Wolves In The Throne Room.

Graspop Metal Meeting gaat voor een topeditie in 2018. Het festival breidt éénmalig met één dag uit en vindt plaats van donderdag 21 t/m zondag 24 juni in Dessel. Ook muzikaal wordt het een sterk jaar met headliners Guns N’ Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne. Verder kijkt Dessel hard uit naar de komst van Ghost. Papa Emeritus Zero en zijn Zweedse Nameless Ghouls stellen er hun nieuwe live album voor op donderdag. Ook op de eerste festivaldag, Jonathan Davis. De frontman van KoRn bewijst dat hij ook solo zijn mannetje staat. Arch Enemy speelde gisteren nog een uitverkochte show in Trix, en wil dat maar wat graag overdoen op de Main Stage op zaterdag. Spitsbroeders Mike Patton & Dave Lombardo vonden elkaar weer in Dead Cross, de hardcore punk supergroep die vriend en vijand omver blies met hun debuutalbum vorig jaar. Zij zijn zondag aan het werk.

DAGINDELING GRASPOP METAL MEETING

Donderdag: BLACK STONE CHERRY, BURY TOMORROW, Jonathan Davis, DORO PESCH, GHOST, THE PINK SLIPS, FOLLOW THE CYPHER, GUNS N’ ROSES, ICED EARTH en MADBALL.

Vrijdag: Akercocke, Anti-Flag, Arkona, Avenged Sevenfold, AYREON, Carach Angren, Culture Abuse, The Darkness, DIABLO BLVD, DOOL, GALACTIC EMPIRE, HOLLYWOOD UNDEAD, IN THIS MOMENT, IRON MAIDEN, Killswitch Engage, Less Than Jake, L7, NEUROSIS, Parkway Drive, Pist*On, Powerwolf, SAVAGE MESSIAH, SEPTICFLESH, SHINEDOWN, Silverstein, StICK TO YOUR GUNS, TREMONTI, Vader, Watain, Wolves In The Throne Room en Zeal & Ardor.

Zaterdag: ACCEPT, Ama­ran­the, ARCH ENEMY, Asking Alexan­dria, Asphyx, At The Gates, Baroness, Batushka, BLOODBATH, Bölzer, BOSTON MANOR, CROSSFAITH, Exodus, KADAVAR, Kreator, MARILYN MANSON, Marduk, Megadeth, Miss May I, Planet Of Zeus, P.O.D., RISE AGAINST, SEETHER, SKILLET, SONS OF APOLLO, Stone Broken, Stray From The Path, Underoath, The Vintage Caravan, Vixen en VOLBEAT.

Zondag: A Perfect Circle, Blessthefall, The BLOODY BEETROOTS LIVE, Body Count, Bullet For My Valentine, Carnivore A.D., Corrosion Of Conformity, DEAD CROSS, EGO KILL TALENT, EISBRECHER, Emmure, EMPLOYED TO SERVE, HOLLYWOOD VAMPIRES, Judas Priest, Knocked Loose, LACUNA COIL, Limp Bizkit, MANTAR, MESHUGGAH, Modern Life Is War, Monuments, OZZY OSBOURNE, PERTURBATOR, Powerflo, SHINING, SKINDRED, Tesseract, Thy Art Is Murder en Tyr.

www.graspop.be



Tickets voor Graspop Metal Meeting zijn te koop via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. VIP combitickets voor 3 dagen en 4 dagen zijn uitverkocht. VIP dagtickets zijn nog beschikbaar, maar naderen het laatste aantal beschikbare tickets. De andere festivaltickets, GMM-Munten en logementen zijn al een tijdje verkrijgbaar en gaan vlot over de toonbank. Zo kunnen Metal Park en Metal Town al even het bordje “volzet” uithangen, en zijn de laatste Boneyard Huurtenten nu beschikbaar. Alle ticketinfo is beschikbaar via graspop.be/nl/tickets.