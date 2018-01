ARCH ENEMY, WATAIN, DOOL EN MANTAR TOEGEVOEGD AAN LINE-UP FORTAROCK 2018

Met de bevestigingen van Arch Enemy, Watain, DOOL en Mantar staat de teller voor FortaRock 2018 inmiddels op zeventien bands. Eerder waren Nightwish, Parkway Drive, Opeth, Body Count feat. Ice-T, Kreator, Meshuggah, Satyricon, Alestorm, Baroness, Avatar, Death Angel, Thy Art is Murder, Igorrr en Death Alley al aangekondigd en een aantal nieuwe namen volgt binnenkort nog. Voor alle informatie over het festival en de kaartverkoop: www.fortarock.nl.



ARCH ENEMY

De melodische death metal machine Arch Enemy keert terug naar FortaRock! Onder leiding van meestergitarist Michael Abbott staan de Zweden al meer dan twintig jaar garant voor loodzware death, ingevuld met epische solo’s en ijzersterke hooks. De nieuwe frontvrouw Alissa White-Gluz heeft zich sinds ‘War Eternal’ uit 2014 bewezen als iemand die niet onderdoet voor haar voorgangers en ook op het nieuwe album ‘Will To Power’ staat ze weer haar mannetje. Twaalf gruwelijke anthems, want als één band daar patent op heeft, is het Arch Enemy wel. De plaat is een ongekend succes en heeft meerdere jaarlijsten gesierd, en terecht!



WATAIN

We durven zelden de terminologie trve kvlt blackmetal te gebruiken, maar bij de Zweedse grootmeesters Watain lijkt daar toch geen twijfel over te bestaan. De satanisten brachten sinds 2000 zes even geweldige als naargeestige platen uit, waaronder ‘Casus Luciferi’ uit 2003 en ‘Sworn To The Dark’ uit 2007. Het nieuwe en duistere meesterwerk heet ‘Trident Wolf Eclipse’ en wordt nu al omschreven als niets minder dan een waar meesterwerk. Wars van alle trends gaan ze compleet hun eigen gang. Het album is snoeihard en compromisloos, exact waar de band faam mee heeft gemaakt. FortaRock gaat op 1 juni flink wakker geschud worden. Let us hold high the Chalice of Satan and drink deep, to the world’s end!



DOOL

Afgelopen jaar bewees DOOL dat zij een van de meest interessante Nederlandse bands uit de underground zijn. Begin 2017 bracht de band hun debuutplaat ‘Here Now, There Then’ uit. Op dit album horen we donkere rock die je met new-wave-, folk- en post-rock invloeden bij je lurven grijpt en niet meer loslaat. Dat is ook niet zo gek als je je bedenkt dat je hier met leden van Elle Bandita, The Devil’s Blood en GOLD te maken hebt. Met recht een ‘supergroep’ van eigen bodem; donker, doomy, meeslepend en tegelijk toegankelijk voor iedere rechtgeaarde rockliefhebber. De vele optredens hebben van DOOL een band gemaakt om rekening mee te houden en eentje die Nederland mag koesteren.



MANTAR

Het Duitse duo van Mantar is wellicht nog enigszins onbekend bij het grote publiek, maar hier kan weleens heel snel verandering in gaan komen. Niet dat de muziek die ze maken snel op de radio te horen zal zijn, maar een aantal fans gaat de band er op 1 juni zeker bij krijgen. De nummers zijn lomp en rauw, maar het geheel kent ook een groove als geen ander. Alsof Lemmy met Motörhead het fietsenhok ingedoken is samen met Asphyx en Darkthrone…hard, rauw en overstuurd. Hun laatste plaat ‘Ode to Flame’ klinkt al hard, maar Mantar is vooral een band die je live moet zien. Een goeie reden om ze laten debuteren op FortaRock!

WORD FORTAROCK AMBASSADEUR

Vanaf vandaag starten we in samenwerking met Verve een community waarbij je als speciale FortaRock-Aambassadeur toffe beloningen kan verdienen om je FortaRock experience nog net dat beetje extra te geven.

Hier kun je meedoen door jezelf gratis in te schrijven om ambassadeur te worden. Als officiële ambassadeur kun je aan vrienden, familie, kennissen, collega’s, maar ook aan bekenden van bekenden, officiële FortaRock-tickets te verkopen (met korting). Per verkocht ticket verdien je een aantal punten. Deze punten kun je inruilen tegen te gekke beloningen, zoals een meter bier, een Meet & Greet, een backstage rondleiding, podiumplaatsen, FortaRock-merch en meer. Met als klapper 2 overnachtingen in het naast FortaRock gelegen Sanadome Hotel, incl. 2 VIP-tickets voor FortaRock. Hoe meer tickets je verkoopt, hoe meer punten je verdient. Klik hier voor meer info en doe mee!



FortaRock 2018 vindt plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in Goffertpark, Nijmegen met Nightwish (zaterdag 2 juni) en Parkway Drive (vrijdag 1 juni) als headliners. In totaal zijn er inmiddels 18 acts bekend gemaakt. Er volgen er nog meer. Het festivalterrein krijgt een make-over en voor voldoende catering en een festivalmarkt wordt uiteraard ook gezorgd. Tevens onderzoekt de organisatie de mogelijkheden voor een officiële festivalcamping in Nijmegen. Hierover wordt later meer duidelijk.

Voor alle informatie over het festival en kaartverkoop: www.fortarock.nl.

FortaRock 2018

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni

Goffertpark, Nijmegen

Vrijdag 1 juni: Parkway Drive, Arch Enemy, Death Angel, Watain, Body Count feat. Ice-T, Thy Art is Murder, Mantar e.a.

Zaterdag 2 juni: Nightwish, Opeth, Kreator, Meshuggah, Satyricon, Alestorm, Baroness, Avatar, Igorrr, DOOL, Death Alley e.a.

Dagkaarten vrijdag: € 49 (excl. servicekosten)

Dagkaarten zaterdag: € 59 (excl. servicekosten)

Combitickets: € 89 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor FortaRock 2018 is reeds begonnen via www.ticketmaster.nl, Primera en 0900 – 300 1250 (60 cpm).