AARDSCHOK ZONDAG OP PLATENBEURS IN ZWOLLE

Zondag 25 februari wordt de IJsselhallen omgetoverd tot de Grootste 1-daagse Platenbeurs van de Benelux.

Ook Aardschok is met een stand aanwezig.



Twee hallen en de grote foyer worden gevuld met lp's, singles, cd's, dvds, blu-rays en merchandise. Met meer dan 100 kramen gevuld door standhouders uit Nederland, Belgie, Duitsland en Engeland wordt dit een prachtige dag voor muziekliefhebbers.



Alle genres zullen aanwezig zijn van HipHop tot Nederlandstalig. Van Rock tot Jazz. Ook zullen er nieuwe platenspelers worden aangeboden van het merk Project.



Schrijver Hans Edink komt zijn boek presenteren over Eelco Gelling. Zijn boek is op de beurs te koop en hij kan je enorm veel vertellen over de band Cuby + Blizzards.

Discogs zal ook met een stand aanwezig zijn. Zij zijn al jaren een belangrijk platform voor de vinylverzamelaars. Het team van Discogs kan je alles vertellen over de website en de mogelijk tot opzoeken en verkopen van vinyl.

Misschien wel de bekendste platenwinkel van Nederland, Concerto uit Amsterdam, zal ook met een mooi vinyl aanbod naar de IJsselhallen komen op 25 februari.



Verder zullen veel bekende PlatenBazen uit Nederland komen. Uiteraard worden de particuliere verkopers en verzamelaars niet vergeten. Willem “Normaal” zal ook aanwezig zijn met zijn stand. Hij heeft ruim 350 items van de boerenrockers Normaal.



De eerste 150 bezoekers ontvangen een gratis Goodiebag met cd's, promo's, vinyl, stickers en buttons er in.

Gratis Live optreden van de Switch Bones. Deze alternatieve rockformatie zal in het restaurant een semi versterkt optreden spelen.



Zondag 25 februari 10-17.00 uur

Platenbeurs Zwolle

IJselhallen

Rieteweg 4

Zwolle