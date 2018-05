SLAYER NAAR DE IJSSELHAL

De tournee wordt aanstaande vrijdag pas officieel aangekondigd, maar aangezien in Duitsland al volop posters hangen met de data kunnen we het nu ook bekendmaken. Slayer, Lamb Of God, Anthrax en Obituary spelen op donderdag 15 november in de IJsselhal te Zwolle.

Helaas voor onze Belgische lezers staat er geen show in België in het toerschema, maar waarschijnlijk is dit - zoals in 2015 met Slipknot het geval was - een voorteken voor een Slayer show op Graspop in 2019.