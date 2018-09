Op dinsdag 5 februari komt de Grammy Award winnende rockband Ghost naar Amsterdam voor een show in AFAS Live. De show is onderdeel van de A Pale Tour Named Death wereldtournee die in het teken staat van het eerder dit jaar verschenen album ‘Prequelle’. De kaartverkoop voor de show in Amsterdam start aanstaande donderdag 13 september om 10uur via Ticketmaster.



Op woensdag 6 februari is Ghost te zien in de Lotto Arena te Antwerpen.