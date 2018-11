De affiche voor Graspop Metal Meeting 2019 krijgt stilaan vorm. Ze wordt vandaag in één keer uitgebreid met 48 namen. Gevarieerd van aard. Classic rockhelden, gitzwarte black metallers, straffe hardcore bands, modern metal geweld, en nog enkele andere gevestigde waarden. Nieuw aan de line-up zijn:

Agnostic Front, Amon Amarth, Bleed From Within, Borknagar, Candlemass, Carcass, Children Of Bodom, Combichrist, Crisix, Crowbar, Cult Of Luna, Deathstars, Def Leppard, Delain, Demons & Wizards, Disturbed, Eluveitie, Equilibrium, Fleshgod Apocalypse, FM, Gloryhammer, Godsmack, Grand Magus, Halestorm, HammerFall, Hatebreed, Hawkwind, Immolation, In Flames, King Diamond, Krokus, Legion Of The Damned, Lynyrd Skynyrd, Municipal Waste, No Fun At All, Orange Goblin, Phil Campbell & The Bastard Sons, Philip H. Anselmo & the Illegals, Power Trip, Sabaton, Sick Of It All, Sonata Arctica, State Champs, Testament, To The Rats And Wolves, Trivium, Whitechapel, Whitesnake.

Eerder deze week maakte Graspop Metal Meeting bekend dat Within Temptation (headliner vrijdag 21 juni) en Slipknot (headliner zaterdag 22 juni) op Graspop Metal Meeting 2019 staan. Het festival vindt plaats van vrijdag 21 juni tem zondag 23 juni in het Festivalpark aan de Stenehei in Dessel. De ticketverkoop start op zaterdag 27 oktober om 10u via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.

Naast combitickets gaan dan eveneens de logementen tijdens GMM19 in verkoop. Het ganse aanbod op Metal Park, Metal Town, Camping Skullotel en Camping Boneyard (huurtenten) was afgelopen editie uitverkocht. Nieuw aan het aanbod van logementen is dit jaar Devil’s Lake. Graspop Metalheads overnachten er in alle rust in een luxe cottage of hotelkamer gelegen aan twee grote meren aan de rand van de Lommelse Sahara. Een gratis shuttledienst brengt de festivalgangers naar het festival.

Nog meer namen voor GMM19 volgen snel. De dagticketverkoop gaat op een latere datum van start.

Meer weten? Voor alle updates over #GMM19 surf naar graspop.be.



Over GMM 2019

Graspop Metal Meeting 2019 vindt plaats van 21 t.e.m. 23 juni. Voor de 24ste keer zal de Stenehei in Dessel daveren op zijn grondvesten! Traditiegetrouw barst de affiche van de beste bands uit alle genres: van hardrock tot death metal, van black metal tot punk en metalcore, en nog veel meer. Verzamelen geblazen voor metalheads van over heel de wereld. Het wordt weer een zware metalen hoogmis vol episch gitaargeweld, snelle blastbeats en brutale screams. Bereid je nekspieren maar al voor!