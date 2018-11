KISS NEEMT TWEE MAAL AFSCHEID IN DE BENELUX

KISS HEADLINER GRASPOP METAL MEETING 2019 OP ZONDAG 23 JUNI

‘End Of The World Tour’ houdt halt in Dessel

Waar neem je als meest legendarische rock ’n roll band, na een schitterende carrière met tientallen hoogtepunten, miljoenen verkochte platen en uitverkochte wereldtours, in schoonheid afscheid van je Belgische publiek? Op Graspop Metal Meeting! Kiss staat op zondag 23 juni 2019 voor de vierde keer op het podium in Dessel. De band vervolledigt het lijstje van headliners op Main Stage 1. Headliner Within Temptation staat er op vrijdag 21 juni, headliner Slipknot op zaterdag 22 juni.

Graspop Metal Meeting 2019 haalt alweer stevig uit. Naast de drie headliners zijn er nu 48 bands bekend. O.a. Def Leppard, Sabaton, Lynyrd Skynyrd, Whitesnake, Disturbed, Amon Amarth, In Flames, King Diamond, tekenen present volgend jaar. Het festival vindt plaats van vrijdag 21 juni tem zondag 23 juni 2019 in het Festivalpark aan de Stenehei in Dessel. Tickets en logementen zijn te koop via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.

KISS staat gelijk aan overweldigende, allesomverblazende, indrukwekkende live shows. Een schouwspel waarbij het publiek ogen en oren te kort komt. Verwacht je tijdens wat de band’s allerlaatste tour ooit wordt, de toepasselijk getitelde ‘End Of The Road’ wereldtour, aan een iconische rock ‘n roll liveshow. Speciaal voor het gigantische leger KISS-fans. Dit zegt KISS: "All that we have built and all that we have conquered over the past four decades could never have happened without the millions of people worldwide who've filled clubs, arenas and stadiums over those years. This will be the ultimate celebration for those who've seen us and a last chance for those who haven't. KISS Army, we're saying goodbye on our final tour with our biggest show yet and we'll go out the same way we came in... Unapologetic and Unstoppable."

Consulteer hier het internationale persbericht en volledig overzicht Europese tourdata.

Nog meer namen voor GMM19 en info over start dagticketverkoop volgen weldra.

Meer over KISS? Bezoek kissonline.com. Voor alle updates over #GMM19, surf naar graspop.be.

KISS NEEMT AFSCHEID VAN HET TOEREN IN ZIGGO DOME

KISS gaat nog één keer de wereld over om daarna definitief te stoppen met touren. Op dinsdag 25 juni speelt de legendarische Amerikaanse glamrockband KISS een show in Ziggo Dome Amsterdam. De show is onderdeel van hun afscheidstournee genaamd End Of The Road World Tour. De kaartverkoop voor de show in Amsterdam start vrijdag 2 november om 13 uur via Ticketmaster.

KISS zelf over de tournee en hun fans:

Met hun larger-than-life stageperformance heeft KISS decennialang bewezen dat ze zonder twijfel keer op keer de meest iconische live-show in rock n roll neerzetten. Dankzij hun indrukwekkende carrière werd KISS in 2014 opgenomen in The Rock And Roll Hall Of Fame.

KISS - END OF THE ROAD WORLD TOUR

Dinsdag 25 juni | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €56,- (incl. servicekosten)

Meer info over dit concert vind je op: mojo.nl/kiss