SLAYER'S LAATSTE BENELUX CONCERT OP GRASPOP

Ook SLAYER, SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, LAMB OF GOD, ANTHRAX, DEATH ANGEL, CRADLE OF FILTH en SKÁLMÖLD spelen op de GRASPOP METAL MEETING 2019.



Verkoop dagtickets start op donderdag 1 november om 10 uur.

“SSSSSSLLLLLAAAAAYYYYYYEEEEERRRRR!!!!!”, de universele oerkreet die steevast op iedere metalfestivalcamping gebruld wordt. Om Rocktober in stijl af te sluiten, lost Graspop Metal Meeting vandaag zeven nieuwe namen. De huidige line-up wordt verder aangevuld met: Slayer, Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators, Lamb Of God, Anthrax, Cradle Of Filth, Death Angel, Skámöld. Een beknopt en sterk lijstje nieuwe namen alweer. Het wordt uitkijken naar de laatste show op Benelux bodem als onderdeel van de ‘Final World Tour’ van de Amerikaanse thrash metalhelden Slayer. Nog één keer de vlijmscherpe snelle gitaarriffs van Kerry King en het vurige geschreeuw van frontman Tom Araya in Dessel. Daarna neemt de band afscheid van het Belgisch publiek.

Graspop Metal Meeting 2019 haalt alweer stevig uit. De drie headliners zijn bekend gemaakt. Within Temptation staat er op vrijdag 21 juni, Slipknot op zaterdag 22 juni en KISS op zondag 23 juni. Naast deze drie telt de affiche voorlopig nog 55 andere bands. De dagindeling is vanaf nu te raadplegen op de website van het festival. Bekijk het overzicht hier.

Met de bekendmaking van de dagindeling, gaat ook de verkoop van de dagtickets van start op donderdag 1 november om 10u.

Het festival vindt plaats van vrijdag 21 juni tem zondag 23 juni 2019 in het Festivalpark aan de Stenehei in Dessel. Tickets en logementen zijn te koop via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.

Meer weten? Voor alle updates over #GMM19, surf naar graspop.be.

ALLE BANDS TOT NU TOE:

DONDERDAG: PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS en SONATA ARCTICA.

VRIJDAG: AMON AMARTH, ANTHRAX, BLEED FROM WITHIN, CANDLEMASS, CHILDREN OF BODOM, COMBICHRIST, CROWBAR, CULT OF LUNA, DEATH ANGEL, DEATHSTARS, HATEBREED, KROKUS, LYNYRD SKYNYRD, MUNICIPAL WASTE, SLAYER, TESTAMENT, TO THE RATS AND WOLVES, WHITECHAPEL en WITHIN TEMPTATION.

ZATERDAG: AGNOSTIC FRONT, BORK­NAGAR, DEMONS & WIZARDS, DISTURBED, FLESHGOD APOCALYPSE, GLORYHAMMER, GODSMACK, GRAND MAGUS, HALESTORM, HAMMERFALL, KING DIAMOND, LAMB OF GOD, LEGION OF THE DAMNED, NO FUN AT ALL, SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, SLIPKNOT, STATE CHAMPS en TRIVIUM.

ZONDAG: PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS, CARCASS, CRADLE OF FILTH, CRISIX, DEF LEPPARD , DELAIN, ELUVEITIE, EQUILIBRIUM, FM, HAWKWIND, IMMOLATION, IN FLAMES, KISS, ORANGE GOBLIN, POWER TRIP, SABATON, SICK OF IT ALL, SKÁLMÖLD en WHITESNAKE.