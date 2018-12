GRASPOP en ALCATRAZ ZORGEN VOOR EEN HETE FESTIVALZOMER

De line-ups van GRASPOP METAL MEETING en ALCATRAZ HARD ROCK & METAL FESTIVAL worden zowat dagelijks aangevuld.

Vandaag maakte Graspop 23 nieuwe namen bekend: Aborted, Eagles Of Death Metal, Fever 333, Inglorious, Like A Storm, Living Colour, Ministry, Mysticum, Nashville Pussy, Ne Obliviscaris, Possessed, Raven, Refused, Rob Zombie, Starset, Stone Temple Pilots, Taking Back Sunday, Terror, The Amity Affliction, Three Days Grace, UFO, Uncle Acid & The Deadbeats en Wiegedood.

ALcatraz voegde vandaag FIREWIND en FLOTSAM AND JETSAM, toe aan de lineup verder bestaande uit: AMENRA, ANVIL, AVATAR, DEICIDE, DEMOLITION HAMMER, HYPOCRISY, MAYHEM, MESHUGGAH, METAL CHURCH, NAPALM DEATH, OF MICE & MEN, POWERWOLF, PRONG, SOULFLY, QUEENSRŸCHE, ROSE TATTOO, ROTTING CHRIST, SACRED REICH, SODOM, TESSERACT, URIAH HEEP en VOIVOD.