THE CRADLE WILL ROCK IN DOKKUM

Het Britse CRADLE OF FILTH komt exclusief naar Dokkum! Deze extreme metalband sluit de Dokk'em-vrijdag af met wel een heel bijzondere 'Cruelty And The Beast'-set. Ook exclusief bevestigd zijn de darkrock-Rotterdammers (en-één-Fries) van DOOL. Deze band werkt momenteel hard aan een nieuwe plaat en doet in 2019 maar een handjevol optredens in Europa. En op veler verzoek: de Alpine thrash assault van INSANITY ALERT komt terug naar Dokk'em! Eerder werd al bekend dat CANNIBAL CORPSE, DEMONS & WIZARDS, KING DIAMOND, PESTILENCE en VIVALDI METAL PROJECT zijn bevestigd.

Dokk’em Open Air vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2019 in Dokkum.

Alle informatie is te vinden op www.dokkemopenair.eu.