PARKWAY DRIVE, AGNOSTIC FRONT, COMEBACK KID, BILLYBIO, NO FUN AT ALL EN MEER VOOR JERA ON AIR 2019

We kunnen weer een flink aantal parels van namen toevoegen aan het indrukwekkende programma van Jera On Air 2019. Behalve Parkway Drive, die gisteravond na hun show in AFAS Live reeds aangekondigd was als headliner voor de zaterdag, zijn ook Agnostic Front, Comeback Kid, BillyBIO, No Fun At All, First Blood, Amsterdam Red Light District, Bad Omens, Landmvrks, Ploegendienst, Counting Coins, Polar en Random Hand bevestigd. Het grootste alternatieve festival van ons land vindt plaats van 27 tot en met 29 juni in Ysselsteyn (Limburg) en imponeerde eerder al met de aankondiging van bands als Sum 41, Architects, Heideroosjes en Hatebreed. De kaartverkoop voor Jera On Air is reeds begonnen via jeraonair.nl.