Snow Patrol heeft zojuist bekend gemaakt dat ze hun volledige zomer tournee moeten cancelen door medische redenen. Helaas betekent dit ook dat de show van Snow Patrol op 12 juli op Bospop niet door kan gaan. Het volledig statement van de band staat hieronder. Ondanks dit vervelende nieuws is Bospop blij direct een waardige vervanger aan te kunnen kondigen. De legendarische Amerikaanse band TOTO neemt de headline positie van Snow Patrol over en sluit de eerste dag van Bospop af.

