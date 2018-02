Aardschok januari/februari 2018

In de Aardschok van januari/februari lees je alles over:

BLACK LABEL SOCIETY

BORN TO BE WYLDE

‘Grimmest Hits’ is de titel van het nieuwe album van Black Label Society, de band van de Amerikaanse zanger/gitarist Zakk Wylde. Het laat een inmiddels bekende combinatie horen van stoere hardrock, blues-achtige invloeden en een enkel rustpuntje. Toch is het meer dan een herhalingsoefening. De muzikant mag de vijftig inmiddels gepasseerd zijn, hij klinkt bevlogen als altijd. Zijn agenda is voller dan ooit. Is hij niet op pad met zijn eigen band of de coverband Zakk Sabbath, dan staat hij wel ergens op een festival met ‘the boss’ Ozzy Osbourne, waarmee de banden onlangs weer aangehaald werden.

Robert Haagsma

CORROSION OF CONFORMITY

TERUG OP HET NEST

Als er één band met twee gezichten is, is het wel Corrosion Of Conformity. Van de formatie uit Noord-Carolina bestaat namelijk een trio- en een kwartetvariant. Hoofdverantwoordelijk voor het dubbele beleid is zanger/gitarist Pepper Keenan, die na eerder tussen 1990 en 2005 deel uitgemaakt te hebben van de band zich na een decennium lange afwezigheid weer bij zijn drie muzikantenvrienden aansloot.

Stan Novak

PHIL ANSELMO

VAN BROKKENPILOOT TOT BLOEMENKIND?

‘Choosing Mental Illness As A Virtue’ is de titel van het nieuwe album van Philip H. Anselmo & The Illegals, een van de vele groepen die de voormalige zanger van Pantera van de straat houdt. Het is muziek die onder hoogspanning staat, zoals meestal het geval is bij het werk waarbij de Amerikaan betrokken is. De harde, botte akkoorden vormen het perfecte decor voor zijn gepatenteerde oerkreten en teksten vol opgekropte woede. Veel van die emoties lijkt te herleiden te zijn naar een gebeurtenis uit januari 2016, waar hij nog lang door achtervolgd werd. Na enig aandringen blikt de zanger blikt er nog één keer op terug.

Robert Haagsma

AVATAR

KROON OP HET WERK

Sinds het nietszeggende begin in de death metal is Avatar de laatste jaren opgeklommen tot één van de grote beloftes van de metalscene. Met knotsgekke shows en steeds sterkere albums zetten de Zweden zichzelf prominent op de kaart. Toch bleef het, ondanks het uitstekende ‘Hail The Apocalypse’ (2014) en het ambitieuze ‘Feathers & Flesh’ (2016), wachten op een echte doorbraak. Blijkbaar voelden de Gotenburgers het zelf ook zo. Met ‘Avatar Country’ leveren ze namelijk dé plaat die geleverd moest worden; alles erop is beter dan ooit tevoren en alles ademt Avatar. Aardschok belt een obscuur telefoonnummer in de hoop één van de heren te spreken.

Justin Erkens

LONG DISTANCE CALLING

DE STEM KWIJT

De Duitse postrockband Long Distance Calling flirtte enkele albums met zang, maar doet het op het begin februari te verschijnen zesde studioalbum ‘Boundless’ weer helemaal instrumentaal. Aardschok spreekt bassist Jan Hoffmann over een opnieuw gevonden vrijheid.

Patrick Lamberts

AUDREY HORNE

HORNS UP!

Rock hoeft niet betekenisvol te zijn. Soms is het zelfs op z’n best als het simpel is. Dat vindt frontman Toschie van Audrey Horne, dat is toegekomen aan de zesde langspeler ‘Blackout’. Hoewel ooit opgericht door leden uit de asgrauwe Noorse black metalscene, maakt de groep onbezorgde classic hardrock. De smaakmaker en aanjager van de band, Toschie zelf, vertelt over het nieuwe album, de kritiek die de band soms ten deel valt en het intrigerende art­work, waar hij zijn voor absurditeit gevoelige geest op loslaat.

Bastiaan Tuenter

BREAKING THE CHAINS

MUZIEKPROJECT VOOR KINDERHULP

Breaking The Chains is een muzikaal project van Nederlandse bodem dat aandacht vraagt voor de internationale non-profitorganisatie Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) en kindermisbruik in het algemeen. Initiatiefnemer en projectleider is Kristoffer Gildenlöw (o.a. Pain Of Salvation, DIAL, solo), die zo’n veertig medemuzikanten bereid heeft gevonden om een album te maken waarmee geld ingezameld wordt voor bikers die kinderen beschermen. Kristoffer geeft uitleg.

Patrick Lamberts

GOOD TIGER

MET UITSTERVEN BEDREIGD

‘We Will All Be Gone’, het nieuwe album van Good Tiger, drukt al vroeg in het jaar een stempel op ‘het geluid van 2018’. De Britse band onder leiding van gitarist Derya ‘Dez’ Nagle en met de Amerikaanse zanger Elliot Coleman als blikvanger doet niet aan gitaarsolo’s, maar dez te meer aan memorabele melodieën. Coleman geeft inzicht.

Patrick Lamberts

LEAVES’ EYES

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT

Je kan voor een interview met Alexander Krull natuurlijk gewoon een lijstje met vragen bij de hand hebben. Noodzakelijk is het echter niet. Want op het moment dat de Skypeverbinding tot stand komt en het hoofd van de woest ogende, maar uiterst vriendelijke bandleider van Atrocity en Leaves’ Eyes verschijnt, volstaat een ‘hello Alexander’ om hem honderduit te laten vertellen. Laten we beginnen met het nieuwe album ‘Sign Of The Dragonhead’. Horen we hierop het Leaves’ Eyes zoals de toetsenist dat ooit voor ogen heeft gehad?

Laura Waalboer

LIONE-CONTI

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR RHAPSODY

Het is inmiddels een bekend fenomeen: het Italiaanse platenlabel Frontiers zet muzikanten bij elkaar en kijkt wat het resultaat van deze samenwerking is. De zoveelsten in de alsmaar groeiende rij zijn de zangers Fabio Lione (Rhapsody Of Fire, Angra) en Alessandro Conti (Luca Turilli’s Rhapsody, Trick Or Treat) met gitarist Simone Mularoni (DGM) als mastermind, inspirator, producer en componist. Aardschok spreekt Alessandro Conti.

Ron Willemsen

THERION

GEKKENWERK

Dertig jaar geleden is door de Zweed Christofer Johnsson de band Therion opgericht. Sindsdien zijn we getrakteerd op baanbrekende albums als ‘Lepaca Kliffoth’, ‘Theli’, ‘Vovin’ en ‘Secret Of The Runes’. Hierop experimenteert de band op succesvolle wijze met een mix van metal en klassieke muziek. Het creëren van het nieuwste wapenfeit ‘Beloved Antichrist’ heeft ontiegelijk veel tijd in beslag genomen. Logisch, want dit operaproject bestaat uit maar liefst drie volledige CD’s! Daarnaast kreeg de bandleider te kampen met een ernstige nekhernia, wat ook de nodige vertraging met zich meebracht. Inmiddels is de klus geklaard en wil Christofer Johnsson er graag over praten.

Anita Boel

HAMFERD

WAT VAN VER KOMT...

Wat voor muziek verwacht je van een van de Faeröer afkomstige band? Ruimtelijke, melancholische doom/death met het productionele niveau van Opeths ‘Blackwater Park’? De perfecte soundtrack voor regenachtig weer en met groen gras begroeide rotsen? Dan kom je bij Hamferd bepaald niet bedrogen uit. Het onlangs verschenen ‘Támsins Likam’ is het derde album van de band. Gitarist Theodor Kapnas en zanger Jón Aldará verschijnen samen voor de webcam.

Ype TVS

VON HERTZEN BROTHERS

OORLOG EN VREDE

In thuisland Finland zijn zanger Mikko, gitarist Kie en bassist Jonne von Hertzen, die samen Von Hertzen Brothers vormen, mateloos populair. Daar staan ze avonden achtereen voor tienduizend man te spelen. Bij ons wil de band vooralsnog niet echt doorbreken, maar misschien lukt het met ‘War Is Over’. Het eind 2017 uitgebrachte Von Hertzen Brothers-album werd in elk geval CD Van De Maand in de vorige Aardschok. Bovendien heeft de band een nieuw management en een andere platenmaatschappij, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mikko vertelt over deze veranderingen, vrede en heel veel meer.

Patrick Lamberts

ASPHYX

DE KLASSIEKER: ‘THE RACK ’

In november vierde het Nederlandse death metalvlaggenschip Asphyx zijn dertigste verjaardag met twee uitverkochte shows in zaal Turock te Essen. Bij die shows waren naast Aardschok ook alle nog in leven zijnde ex-leden uitgenodigd. Onder hen ook Bob ‘Mister Asphyx’ Bagchus, de drummer die de band in 1987 oprichtte en jarenlang op de rit hield, maar ook meerdere keren verliet, enkele jaren terug zelfs definitief. Hierdoor zit er in de huidige bezetting van Asphyx geen enkel origineel bandlid meer. Daarover later meer, wanneer we met Bob en huidig gitarist Paul Baayens terugblikken op het debuutalbum ‘The Rack’, verschenen in april 1991.

Stephan Gebédi

ANVIL

HET PLAFOND BEREIKT

Het grote succes was nooit voor ze weggelegd, maar strijdbaarheid kan zanger/gitarist Steve ‘Lips’ Kudrow en drummer Robb Reiner niet worden ontzegd. Al veertig jaar maken ze de dienst uit bij het Canadese metalgezelschap Anvil en dat gaat steevast gepaard met de nodige branie. Wie de documentaire ‘The Story Of Anvil’ uit 2008 heeft gezien weet echter dat de heren ook behept zijn met een haast kinderlijk enthousiasme, soms op het naïeve af. Door het succes van de film kon de band uit het dal kruipen waarin het zich door zakelijke misstanden had doen belanden. Inmiddels zijn we tien jaar en drie platen verder, met ‘Pounding The Pavement’ als nieuwste wapenfeit. De hausse rond de film is gaan liggen en de band moet weer bikkelen in de marge. Lips blijkt daar echter vrede mee te hebben.

Stan Novak

VANDALE

WAT VALT ER NOG TE HALE?

Vandale. Een illustere naam uit een grijs verleden. De albums ‘Schandale’ (1981) en ’Stale Verhale’ (1982) gaven Nederlandstalige hardrock een gezicht en bands als Toontje Lager, Het Goede Doel en Doe Maar flink tegengas. Na enkele tropenjaren verdween de band echter van het toneel. Bij de oudere rockers zit de naam Vandale er echter ingebeiteld. Het vanuit het niets neerploffende ‘KanNieBale’ zal dan ook voor menig glimlach zorgen. Op dit derde album pikt de band de draad van weleer immers probleemloos op. Zanger Bert van Klaveren (59) en gitarist Eddy Bopp (55) mogen uitleggen wat hen dreef tot deze opmerkelijke comeback.

Stan Novak

ORPHANED LAND

FILOSOFEN MET DROMEN

Kobi Farhi oogt en praat als een hedendaagse heilige. De zanger verwierf faam door het verbinden van fans uit drie grote religies. Op het zesde studioalbum van zijn oriëntaalse metalband Orphaned Land windt hij zich ontzettend op. Farhi vertaalt het verhaal van Plato naar de tegenwoordige tijd, met thema’s als kinderkidnapping, Kim Kardashian en de moorden op de grote politieke en spirituele leiders. Het woord is aan Kobi Farhi.

Bastiaan Tuenter

METAPRISM

WAKEY WAKEY!

Het Britse Metaprism is opgericht in 2012 door gitarist/songschrijver Ollie Roberts en zangeres Theresa Smith. De band werd in 2014 vierde in de Wacken Metal Battle en debuteerde in 2015 met het album ‘The Human Encryption’. Ter promotie van het nieuwe ‘Catalyst To Awakening’ toerde Metaprism onlangs door Europa met Iced Earth. Aardschok spreekt gitarist Ollie Roberts.

Ron Willemsen

SAXON

OP NAAR DE VEERTIG!

In 2019 bestaat Saxon veertig jaar. Die mijlpaal zal het Britse metalinstituut niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tot het jubileum zich aandient zal alles in teken staan van het fonkelnieuwe ‘Thunderbolt’. Als we zanger Biff Byford mogen geloven, wordt 2018 een topjaar en zal het inmiddels 22ste studioalbum zeker niet het laatste hoofdstuk in het dikke Saxon-boek zijn. Biff vertelt.

Stan Novak

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

LEVEN NA LEMMY

Met het overlijden van Ian ‘Lemmy’ Kilmister op 28 december 2015 kwam er ook een abrupt einde aan Motörhead. Gitarist Phil Campbell verloor niet alleen een goede vriend, maar zag ook zijn werk en toekomst in rook opgaan. Zijn drie zoons brachten uitkomst. Ze vormen nu samen met zanger Neil Starr de groep Phil Campbell And The Bastard Sons. Aardschok vraagt Phil naar zijn leven na Motörhead.

Patrick Lamberts

TRIBULATION

SFEERBEHEERDERS

Tribulation ontstond ruim twaalf jaar geleden in het Zweedse stadje Arvika. In eerste instantie richtte de band zich op een combinatie van death, black en thrash metal met een duister, occult randje met het prima debuutalbum ‘The Horror’ als gevolg. Dat duistere randje is gebleven, maar de death/thrash metal verloor gaandeweg steeds meer terrein. Met name het derde album, ‘The Children Of The Night’ (2015) betekende een breuk met het verleden. De band legde daarop de nadruk op sferische metal met rockinvloeden, overgoten met een gothic/horrorsausje. De transformatie pakte prima uit en ‘Children Of The Night’ werd alom geprezen vanwege de sterke songs en de beklemmende, duistere sfeer. Op de binnenkort te verschijnen opvolger ‘Down Below’ gaat de band verder op het pad dat met de vorige plaat is ingeslagen. De band lijkt zijn muzikale draai dus te hebben gevonden. Zanger/bassist Johannes Andersson bevestigt dat ook.

Stephan Gebédi

BLEEDING GODS

BLOEDGROEP

Binnen vijf jaar van nul naar Nuclear Blast. Dat is de geschiedenis van Bleeding Gods in een notendop. Natuurlijk gebeurde er tussendoor nog wel het een en ander met de Nederlandse death metalband. Wat te denken van een grondige herziening van de bezetting en de stijl? Zojuist verscheen het conceptalbum ‘Dodekathlon’, over de twaalf werken van Hercules. We spreken erover met de twee gitaristen: Ramon Ploeg en Rutger van Noordenburg.

Ype TVS

HEIDEVOLK

ONVERZETBAAR

Op het gloednieuwe album ‘Vuur Van Verzet’ bundelt Heidevolk zowel historische, actuele als persoonlijke elementen. Daarmee zoekt de Gelderse folkmetalgroep opnieuw de grenzen op. In muzikaal opzicht, maar ook letterlijk. Na talloze tournees door Europa en Noord- en Zuid-Amerika wordt inmiddels voorzichtig richting Azië gekeken. Bassist en songschrijver Rowan Roodbaert legt uit dat je een beetje gek moet zijn om zulke ambities te realiseren, maar vooral dat je moet vechten voor wat je waard bent.

Bastiaan Tuenter

VISIGOTH

SALT LAKE METAL

De Amerikaanse heavy metalformatie Visigoth scoorde direct na een eerste EP een contract bij Metal Blade, zag z’n debuut ‘The Revenant King’ wereldwijd worden uitgebracht en stond de afgelopen jaren behalve op Amerikaanse ook op Europese podia. Een veelbelovend begin dat vraagt om een goed vervolg. En dat komt er. Met ‘Conquerers Oath’ stijgen de Salt Lake Cityërs naar nieuwe hoogten. Aan gitarist Leeland Campana de vraag: gaat het weer een beetje, meneer Campana?

Justin Erkens

WATAIN

GEEN WOORDEN MAAR DADEN

Watain is in de loop der jaren uitgegroeid tot een overtuigende macht met een grote horde volgelingen. De Zweedse black metalband doet inmiddels trouw zijn rondes door Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Als headliner. Voor een gesprek over het zesde album ‘Trident Wolf Eclipse’ en meer ontmoet Aardschok zanger Erik Danielsson op het hoofdkantoor van platenmaatschappij Century Media te Dortmund. Het album duurt bijna de helft korter dan zijn voorganger ‘The Wild Hunt’. Achter het door bloed en botten getekende voorkomen van zijn band blijkt geen pessimistische levenshater schuil te gaan, maar een bedachtzame, welbespraakte, toegewijde en naar kennis hunkerende persoonlijkheid.

Ype TVS

KISS KRUISE VII

KISS WORLD AT SEA

Sinds een jaar of tien jaren worden er in de muziekwereld allerlei cruises aangeboden. In het Caribische gebied is er immers ook zoiets als een laagseizoen. Dat kan prima opgevuld worden met muziekliefhebbers, dus chartert de firma Sixthman diverse cruiseschepen om hieraan invulling te geven. In 2011 werd er ook een deal met KISS gesloten en daarmee was de KISS Kruise geboren. Het bleek een instant succes en zeven jaar later zijn we aanbeland bij KISS Kruise VII. Aardschok vaart voor het eerst ook mee. Silvy Roos en Ruud van Empel leggen de tocht voor ons in woord en beeld vast.

Silvy Roos