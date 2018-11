Aardschok oktober 2018

In de Aardschok van oktober 2018 lees je alles over:

SLASH -- U.D.O. -- DRAGONLORD -- BEHEMOTH -- BLACK MIRRORS -- RIVERSIDE -- THE VINTAGE CARAVAN -- THERAPY? -- MAYAN -- SATAN -- GRAHAM BONNET -- URIAH HEEP -- METAL ALLEGIANCE -- MONSTER TRUCK -- GENE SIMMONS -- BRAINSTORM -- OMNIUM GATHERUM -- PIG DESTROYER -- SIEGE OF POWER -- DEICIDE -- MONSTROSITY -- MANTAR -- DEATH -- BETZEFER -- VOIVOD -- ALCATRAZ -- SUMMER BREEZE -- METAL DAYS -- DYNAMO METALFEST -- STONEHENGE FESTIVAL -- LOKERSE FEESTEN -- INTO THE GRAVE

SLASH

DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID

Terwijl Slash elke avond zij aan zij met Axl Rose in stadions en arena’s speelt en de wereld gespannen afwacht of het herenigde Guns N’ Roses met nieuwe muziek komt, heeft de gitarist de studio al gevonden met zijn band met die lange naam: Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators. In gesprek over dat album, ‘Living The Dream’, voelt de iconische gitarist zich dusdanig op zijn gemak dat hij enkele opmerkelijke uitspraken doet.

Bastiaan Tuenter

U.D.O.

STAAL EN SENTIMENT

‘Steelfactory’ is een vertrouwd klinkend album. De plaat staat vol energieke power metal, pakkende songs en goed in het gehoor liggende melodieën. Duitse degelijkheid. Udo Dirkschneider klinkt nog altijd of hij elke ochtend met een glaasje glassplinters zijn keel smeert. Zijn grote schare fans kan dus gerust zijn. Voor de voormalige Accept-zanger zelf is het echter een heel bijzondere plaat, want zijn zoon Sven Dirkschneider debuteert erop als drummer. Een gesprek met een trotse vader.

Robert Haagsma

DRAGONLORD

HET DERDE TESTAMENT

Dragonlord is de uitlaatklep van Eric Peterson, beter bekend als gitarist van thrash-instituut Testament. Eric heeft namelijk ook een voorliefde voor black metal met een symfonische touch, zoals die in de jaren negentig in Noorwegen ontstond. Daarvoor riep hij in het jaar 2000 Dragonlord in het leven. Wel was het alweer even geleden dat Dragonlord muziek op de mensheid losliet. Het op 21 september te verschijnen ‘Dominion’ is het eerste album sinds ‘Black Wings Of Destiny’ uit 2005. Aardschok belt met Eric Peterson.

Ype TVS

BEHEMOTH

BIER EN BLACK METAL

Het zag er lang naar uit dat er nooit meer een nieuw album van Behemoth zou komen. Na het uitkomen van het alom bejubelde ‘The Satanist’ in 2014 was Adam ‘Nergal’ Darksi leeg en uitgeput. Het was dan ook veelzeggend dat hij daarna voor de dag kwam met het project Me And That Man, waarmee hij een album vol country, blues en folk opnam. Toch was het juist dit zijstapje dat in hem de ambitie op deed laaien om weer een ouderwets hard album met Behemoth te maken, al is hij de eerste om te erkennen dat de invloed van zijn recente avontuur nog altijd te horen is. In muzikaal opzicht is het op 5 oktober te verschijnen ‘I Loved You At Your Darkest’ gevarieerder dan ooit. Muziek is overigens al lang niet meer de enige bezigheid van Nergal. Hij heeft een eigen club, bestiert liefst drie kapsalons en introduceerde onlangs zijn eigen assortiment bieren. De ambitie is groot en de tijd is beperkt, weet de Poolse zanger en gitarist maar al te goed.

Robert Haagsma

BLACK MIRRORS

WAALSE TROTS

Wat hebben retrorock, garagerock, desertrock en bluesrock gemeen? Het zijn alle genres die de laatste jaren aan populariteit hebben gewonnen. Als het je als band lukt om al deze stijlen op smaakvolle wijze samen te voegen, moet er ook wel iets succesvols uitrollen. Het is in een notendop het verhaal van Black Mirrors. Sinds de formatie zich in 2013 vormde, is het snel gegaan met de Franstalige Belgen, drie mannen en een vrouw om precies te zijn. Drie jaar geleden verscheen de sterke debuut-EP ‘Funky Queen’ en inmiddels is het eerste volledige album getiteld ‘Look Into The Black Mirror’ een feit. Zangeres Marcella Di Troia en gitarist Pierre Lateur staan Aardschok te woord.

Stan Novak

RIVERSIDE

HET TWEEDE LEVEN

De Poolse rockband Riverside treurt niet meer. Op het nieuwe studioalbum ‘Wasteland’ gaan zanger/bassist/gitarist Mariusz Duda, toetsenist Michal Lapaj en drummer Piotr Kozieradzki echter toch nog één keer terug naar die ingrijpende gebeurtenis van 2016: de dood van gitarist Piotr Grudzinski. „Onze wereld eindigde toen hij overleed, dus nu moeten we opnieuw beginnen in een post-apocalyptische wereld”, aldus Duda.

Patrick Lamberts

THE VINTAGE CARAVAN

ROCK OM MEE TE REIZEN

Het IJslandse classic rocktrio The Vintage Caravan reist op het vierde album ‘Gateways’ verrassend volwassen verder met hun vertrouwde hardrockende, bluesy en psychedelische klanken. De zingende en gitaarspelende bandleider Óskar Logi Ágústsson vertelt ons over de overkoepelende thema’s van de albumtitels, irritatie in de studio, zijn persoonlijkere manier van tekstschrijven en de ambities van de band.

Bastiaan Tuenter

THERAPY?

OPTIMISTISCHE PESSIMISTEN

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat depressiviteit in 2030 wereldwijd volksziekte nummer één is. In Nederland staat de burn-out al een poos op de hoogste positie in het rijtje van beroepsziekten. En het aantal mensen dat dagelijks kampt met angst, stress of andere mentale stoornissen groeit snel. Voor het Noord-Ierse trio Therapy? (what’s in a name) reden genoeg om bijna dertig jaar na oprichting vooral stug door te gaan met het afleveren van therapeutische muziek. Op 21 september wordt het vijftiende album op de steeds gekker wordende mensheid losgelaten. Frontman Andy Cairns lucht zijn hart.

André Verhuysen

MAYAN

VOL GAS

Op 21 september verchijnt het nieuwe album van MaYaN, ‘Dhyana’. De ambities van de band waren niet eerder zo hoog en het gezelschap is dan ook flink uitgebreid, naar inmiddels tien personen. Aangezien Epica het de komende tijd iets rustiger aan wil gaan doen, ziet oprichter en grunter Mark Jansen een mooie toekomst voor zijn andere kindje weggelegd.

Anita Boel

SATAN

HOCUS POCUS

Bandreünies zijn er in vele soorten en maten. Kortstondige, langdurige, serieuze, discutabele. Er zijn bands die weer bij elkaar komen voor de centen en er zijn er die het doen omdat ze vinden dat ze nog een klusje te klaren hebben. De Engelse cultband Satan mogen we gerust tot de laatste categorie rekenen. In 2011 kwam het vijftal weer bij elkaar, nota bene in de samenstelling die in 1983 het semi-legen­darische debuutalbum ‘Court In The Act’ maakte. Amper zeven jaar later zijn we al drie studioalbums en een livealbum verder. En het einde is nog niet in zicht. Gitarist Steve Ramsey hangt aan het andere eind van de lijn.

André Verhuysen

GRAHAM BONNET

HERRIE UIT DE GARAGE

Zijn naam zit vastgeklonken aan Rainbow en Michael Schenker Group, twee grote bands waarvan de Britse zanger Graham Bonnet ooit lid was. Toch herinnert het geluid van zijn nieuwste album vooral aan die andere groep waaraan hij ooit zijn machtige stem leende: Alcatrazz. Alleen worden de gitaarsnaren nu niet beroerd door Yngwie Malmsteen of Steve Vai, maar door Joey Tafolla, die echter voor het verschijnen van het album het warme nest alweer verliet. In een van de songs op ‘Meanwhile, Back In The Garage’ is zijn opvolger echter al te horen: Kurt James. Zo is de toekomst van de Graham Bonnet Band voorlopig weer veiliggesteld. Een gesprek met een vitale veteraan.

Robert Haagsma

URIAH HEEP

EEN GELUKKIGE BAND

De titel van de nieuwe plaat van Uriah Heep laat niets aan de verbeelding over. ‘Living The Dream’ is het werkstuk van een band die dolgelukkig is met de plaats die het inneemt in de wereld van de rock. De Britse formatie rond gitarist en oorspronkelijk bandlid Mick Box is bijna onafgebroken op tournee, waarbij verre oorden niet geschuwd worden. Uriah Heep weet zich daarbij altijd en overal gesteund door een schare trouwe fans. Het enthousiasme waarmee Box zijn verhaal doet, komt dan ook volkomen oprecht over.

Robert Haagsma

METAL ALLEGIANCE

ALLE BALLEN VERZAMELEN!

De gelegenheidsband Metal Allegiance meldt zich terug met een nieuw studioalbum: ‘Volume II: Power Drunk Majesty’. Drummer Mike Portnoy is één van de vier kernleden naast bassist/oprichter Mark Menghi, gitarist Alex Skolnick (Testament) en bassist David Ellefson (Megadeth). Op de albums en tijdens concerten worden de vier bijgestaan door tal van bekende gastzangers en -muzikanten. Hoofdbands als Testament en Megadeth gaan echter voor en daardoor komt er nogal wat planning en strategie bij Metal Allegiance kijken. Zeker voor Portnoy, die er tig andere projecten op nahoudt. Hoe houdt hij de ballen hoog en wat is zijn rol binnen Metal Allegiance?

Patrick Lamberts

MONSTER TRUCK

DON’T FUCK WITH THE TRUCK!

Monster Truck heb je de afgelopen vijf jaar moeilijk kunnen missen. Het Canadese viertal is sinds het verschijnen van debuutplaat ‘Furiosity’ in 2013 vrijwel non-stop onderweg geweest en opende voor topacts als Nickelback, Volbeat, Deep Purple en Alter Bridge. Hun eenvoudig in het gehoor liggende mix van hardrock en southern rock blijkt dan ook een breed publiek te bekoren. Op 14 september ziet het toepasselijk getitelde derde album ‘True Rockers’ het levenslicht. Gitarist Jeremy Widerman praat Aardschok bij over de stand van zaken in het Monster Truck-kamp.

Stan Novak

GENE SIMMONS

THE GENE SIMMONS VAULT EXPERIENCE

KISS-zanger/bassist Gene Simmons staat erom bekend dat hij alles groot aanpakt. In 2017 kondigt hij aan dat hij de grootste boxset aller tijden zal uitbrengen: de Gene Simmons Vault, een heuse kluis met daarin onder meer elf CD’s met nooit eerder uitgebrachte nummers. Gene Simmons zou Gene Simmons niet zijn als er geen deftig prijskaartje aan zou hangen. Liefhebbers moeten er maar liefst 2000 dollar voor betalen, maar krijgen de Vault vervolgens wel door Gene Simmons zelf uitgereikt. Op 22 juli is de zelfverklaarde ‘god of thunder’ in Amsterdam om de Nederlandse kopers te ontvangen en ze hoogstpersoonlijk hun Vault te overhandigen. De KISS-fanaten Silvy Roos en Ruud van Empel behoren tot de gelukkigen/gekken die een klein fortuin hebben neergeteld. Ze zijn erbij, ondergaan de ‘experience’ en doen verslag.

Silvy Roos en Ruud van Empel

BRAINSTORM

VRIENDSCHAP EN VERTROUWEN

Brainstorm bestaat volgend jaar dertig jaar. In al die tijd heeft de Duitse power metalband buiten de eigen landsgrenzen slechts een bescheiden rol gespeeld. Daar zou met het twaalfde album ‘Midnight Ghost’ echter zomaar eens verandering in kunnen komen. Meer dan ooit heeft Brainstorm de tijd genomen om de best mogelijke plaat te maken en voor het eerst is zanger Andy B. Franck honderd procent tevreden met het eindresultaat. Sterker nog, voor hem is dit de perfecte plaat.

Ron Willemsen

OMNIUM GATHERUM

IN-YOUR-FACE EN TO-THE-POINT

Omnium Gatherum behoort tot het meubilair van de Finse melodieuze death metalscene. Sinds hun intrede midden jaren negentig werken de heren gestaag aan een ijzersterk repertoire. Toch duurde het bijna twintig jaar voor het z’n vruchten afwierp. Pas met het laatste album ‘Grey Heavens’ (2016) kreeg het gezelschap namelijk brede erkenning. En dat terwijl gitarist/oprichter Markus Vanhala zijn snaren tegenwoordig ook aanslaat voor de landgenoten van Insomnium. Toch heeft de Fin de tijd gevonden om een nieuw OG-album te schrijven. Aardschok spreekt met Vanhala over ‘The Burning Cold’, dat eind augustus is verschenen.

Justin Erkens

PIG DESTROYER

TEKTONISCHE VERSCHUIVINGEN

Met bijna twintig jaar op de teller had de Amerikaanse grindcoreband Pig Destroyer prima kunnen teren op oude successen. Veranderingen in de lineup, de komst van een bassist en nieuwe muzikale invloeden zorgden voor een kentering. Ook de compositorische benadering wijzigde. Bandleider Scott Hull durfde het bovendien aan om de mix- en mastertaken over te dragen aan een ander. Over het resultaat - zesde album ‘Head Cage’ - is hij zo tevreden dat hij spreekt van de eerste Pig Destroyer-plaat waar hij naar kan luisteren.

Wouter Dielesen

SIEGE OF POWER

OMDAT BLOED KRUIPT...

Het is 2014 wanneer drummer Bob Bagchus zijn vertrek bij Asphyx aankondigt; het spelen in de band is niet meer te combineren met zijn privéleven. Het boek was daarmee allerminst gesloten, want sindsdien verschenen er nog twee albums van de band Soulburn, waarin Bob samen met zijn oude Asphyx-maat Eric Daniels speelde. Ook die band heeft hij inmiddels verlaten. Is Bob er nu echt definitief klaar mee? Niks hoor! Maak kennis met Siege Of Power: een nieuwe band van Bob, waarin hij in de persoon van Paul Baayens wederom met een ex-Asphyx-collega samenwerkt. Bassist Theo van Eekelen en zanger Chris Reifert (Autopsy, Death) completeren de lineup. Een heuse allstarband. Toch ligt er geen groot plan ten grondslag aan Siege Of Power. Integendeel zelfs. Bob legt uit.

Ype TVS

DEICIDE

HOBBYBAND

Glen Benton heeft geen al te beste reputatie als het op interviews aankomt. Vaak laat hij het op het allerlaatste moment afweten en meestal is hij tijdens interviews erg kortaf. In het echt is Glen echter een prima gast, maar vooral aan de telefoon kan hij zich nog wel eens puberaal gedragen. Aardschok kruipt vandaag door het oog van de naald, want een half uur na mijn gesprek met Glen, krijg ik een e-mail van de platenmaatschappij met de melding dat alle interviews voor vandaag zijn afgezegd wegens ziekte van Glen. Hieronder volgt dus het blijkbaar misselijkmakende gesprek met de heer Benton.

Stephan Gebédi

MONSTROSITY

DUURDE GEWOON EVEN WAT LANGER

Wanneer een band meer dan tien jaar van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen, denk je dat er wel het nodige aan de hand is geweest en dat er wat sappige verhalen naar boven zullen komen. Maar sappige verhalen en Monstrosity, of liever gezegd bandleider Lee Harrison, gaan niet echt samen. De goede man is de nuchterheid zelve en vertelt uitgebreid over de voorbereiding en opnames van het nieuwe album ‘The Passage Of Existence’. Maar allereerst hebben we het over het vrij plotselinge overlijden van ex-Malevolent Creation-zanger Brett Hoffmann, zo’n dag of tien voordat dit gesprek plaatsvindt. Ook omdat Malevolent Creation en Monstrosity al jaren nauw met elkaar verbonden zijn. Zo drumde Harrison zelf een jaartje bij Malevolent en waren muzikanten als Jon Rubin en Mark van Erp in het verleden in beide bands actief.

Stephan Gebédi

MANTAR

PRIMITIEVE KRACHT

Het tweekoppige, Duitse Mantar is lastig te classificeren. Zanger-gitarist Hanno Klänhardt en drummer Erinç Sakarya maken dat op hun derde album ‘The Modern Art Of Setting Ablaze’ eens te meer duidelijk met een intense, gruizige stoofpot van punk, black-, death- en doom metal. Het duo vormt sinds 2013 een band die het artistiek en professioneel anders aanpakt en boekt daar veel succes mee. De uitgesproken Hanno Klänhardt vertelt.

Bastiaan Tuenter

DEATH

THE SOUND OF PERSEVERANCE

De discussie of het genre ‘death metal’ nu is ontstaan met ‘Seven Churches’ van Possessed of met ‘Scream Bloody Gore’ van Death laten we hier even in het midden. Feit is dat Death het genre meehielp leven in te blazen en in rap tempo meerdere death metalklassiekers op z’n naam schreef. Op 16 september 1998 zag ‘The Sound Of Perseverance’ het levenslicht: de zwanenzang van Death, de band van wijlen gitarist/zanger Chuck Schuldiner. Aardschok haalt herinneringen op aan het inmiddels twintig jaar oude album met de nog immer enthousiaste drummer van dienst, Richard Christy.

Patrick Lamberts

BETZEFER

GROOVE BLOODY GROOVE

De Israëlische groovemetalband Betzefer bestaat twintig jaar en heeft in die tijd drie EP’s en vier studioalbums gemaakt, inclusief het nieuwe ‘Entertain Your Force Of Habit’. Daarbij valt op dat al die langspelers telkens bij een andere platenmaatschappij zijn verschenen. Nieuwe zanger Aharon Ragoza trekt zijn conclusies: „Met metal valt gewoon geen geld te verdienen, daarom maken we deze muziek vooral voor onze eigen lol.”

Patrick Lamberts

VOIVOD

BAND ZONDER PENSIOENPLAN

‘35 years, no plans for retirement!’, aldus Voivod-zanger Snake tijdens een van de twee concerten tijdens de 70000 Tons Of Metal-cruise eerder dit jaar. Dat het pad met horten en storten dient te worden afgelegd lijkt de band niet te kunnen deren. Zelfs het overlijden van gitarist en componist Piggy in 2005 is uiteindelijk geen reden voor ‘retirement’ gebleken. In de persoon van Dan Mongrain werd reeds in 2008 een opvolger aangesteld. Mongrain, in Voivod-land Chewy genaamd, vertelt voor de webcam enthousiast over het gloednieuwe album ‘The Wake’ en het verdere reilen en zeilen van wat ook echt zijn band is geworden.

Ype TVS

ALCATRAZ

10 T/M 12 AUGUSTUS - SPORT CAMPUS LANGE MUNTE - KORTRIJK (B)

De Belgische staat heeft de twijfelachtige reputatie zijn gevangenen niet goed te faciliteren. De omstandigheden in de penitentiaire inrichtingen zouden zwaar te wensen overlaten. Welnu, op Alcatraz is van dat alles geen sprake. Officer Nice zorgt namelijk goed voor zijn gedetineerden. In deze gevangenis heerst een uiterst humaan beleid. Je zult niet snel een ander festival vinden waar eten en drinken zo goed verzorgd zijn (tegen betaalbare prijzen bovendien), waar er ondanks de drukte altijd voldoende bewegingsruimte is, waar de sanitaire voorzieningen op orde zijn en waar je geen lange wachtrijen aantreft. Keuzestress blijft op Alcatraz ook achterwege, want de twee podia hebben geen overlappend tijdschema. En van A naar B (lees: van de Prison-buitenbühne naar de Swamp-tent) geraak je in minder dan vijf minuten. En omdat ook het weer meezit (niet te warm, niet te koud en nagenoeg droog) en de (gratis) shuttlebus tot diep in de nacht zonder noemenswaardige wachttijd af en aan rijdt, is het bijzonder goed toeven op deze elfde editie. En dan is er uiteraard het breed uitwaaierend programma dat in vele muzikale wensen voorziet.

Stan Novak

SUMMER BREEZE

15 T/M 18 AUGUSTUS - SEEBRONN - DINKELSBüHL (D)

Summer Breeze is een van de laatste zomerfestivals op de festival­agenda van Aardschok. Met vier podia en meer dan 120 bands behoort Summer Breeze tot de grootste metalgebeurtenissen in de open lucht. Maar liefst 40.000 bezoekers zullen dagelijks de poorten passeren. Aardschok noteert de opvallende zaken.

Metal Mike

METAL DAYS

22 T/M 28 JULI - TOLMIN - SLOVENIë

De zesde editie van Metal Days staat zeven dagen in het teken van vakantie vieren en bandjes kijken. Aangezien de meeste bands al elders in deze uitgave besproken worden laten we de vakantiekiekjes van Kick Verhaegen, Katja Borns en Marc Feike spreken. Meest opvallende zaken dit jaar zijn het overweldigende optreden van Behemoth, het ontbreken van Glenn Tipton bij Judas Priest, de ultra-lage grunt van Jinjers frontvrouw Tatiana Shmaylyuk, de populariteit van Battle Beast, de drukte bij het optreden van het Nederlandse Bleeding Gods en de gigantische moshpit bij Hatebreed. Het mooie weer, de omgeving die aan Oostenrijk doet denken, de ongekend goede kwaliteit van het eten dat de lokale restaurants op de camping aanbieden en twee bruiloften op het festivalterrein maken het plaatje compleet.

Metal Mike

DYNAMO METALFEST

14 JULI - IJSSPORTCENTRUM - EINDHOVEN

Een beetje ironisch is het wel: terwijl Alcatraz kosten noch moeite spaart om z’n terrein op te tuigen als een heuse gevangenis, daar ziet het IJssportcentrum er van zichzelf al zo uit. Het terrein van Dynamo Metal Fest oogt en voelt als de luchtplaats van een bajes: metershoog beton en staal zover het oog reikt. Even naar buiten gaan is geen optie. Verboden! Zelfs het geluid weet niet te ontsnappen en blijft hangen. Alleen vooraan klinkt het naar behoren, dus daar is Aardschok de hele dag te vinden.

Diederick RR9660

STONEHENGE FESTIVAL

28 JULI - PARKEERTERREIN THEATER DE MEENTHE - STEENWIJK

Stonehenge. Al meer dan twintig jaar een begrip. Een uitputtingsslag ook. Want 27 bands in 14 uur, de een nog extremer dan de ander, dat vergt veel van de oren. En wie een frituurallergie heeft, die neemt beter z’n eigen boterhammen mee, want iets anders schaft de pot niet. Vroeg opstaan kan ook geen kwaad, de aftrap wordt verricht om 10 uur ‘s morgens. Fasten your seatbelts...

René Vanes

LOKERSE FEESTEN

5 AUGUSTUS - GROTE KAAI - LOKEREN (B)

Ook dit jaar is de metaldag van de Lokerse Feesten ram uitverkocht. Geen wonder, want het is voor velen de laatste mogelijkheid om Glenn Tipton, de aan Parkinson lijdende gitarist van Judas Priest, en het binnenkort afscheid nemende Diablo Blvd nog live op een podium aan het werk te zien. Met 55 euro is de metaldag weliswaar de duurste van de tien Lokerse feestdagen, maar daarvoor krijg je wel maar liefst zeven bands geserveerd, terwijl je een dag later in Tilburg hetzelfde bedrag neer moet tellen voor alleen Judas Priest.

Metal Mike

INTO THE GRAVE

10 & 11 AUGUSTUS - OLDEHOOFSTERKERKHOF - LEEUWARDEN

Het plein aan de voet van de scheve Oldehove-toren in Leeuwarden is ook dit jaar weer het toneel voor Into The Grave. Tijdens de achtste editie trotseren 9.000 metalheads (verdeeld over twee dagen) zonder problemen de hoosbuien die tijdens de eerste dag vallen en genieten we in totaal van vijftien bands.

Anita Boel