Aardschok december 2018

In de Aardschok van december lees je alles over:

WITHIN TEMPTATION -- METAL CHURCH -- BURNING WITCHES -- LEGION OF THE DAMNED -- PACESHIFTERS -- SOILWORK -- P.O.D. -- CHROME DIVISION -- RED DRAGON CARTEL -- RIOT HORSE -- STRIKER -- PURGATORY -- JOHNNY GIOELI -- NORDIC UNION -- DEMON HUNTER -- FOR I AM KING -- THE MONOLITH DEATHCULT -- SKULL PIT -- DAYS OF JUPITER -- DILEMMA -- SHAPES -- ARSIS -- BILLYBIO -- ARTILLERY -- ARION -- ANNEKE VAN GIERSBERGEN -- THE PROGRESSIVE ALLIANCE -- SOULCRUSHER III -- FEMALE METAL VOICES -- THE SOUND OF REVOLUTION

WITHIN TEMPTATION

OPROEP TOT WAAKZAAMHEID

Na het succesvolle album ‘Hydra’ uit 2014 en de daaropvolgende tournee waren de batterijen even helemaal leeg. Vooral bij zangeres Sharon den Adel en gitarist Robert Westerholt, nog altijd de creatieve kern van Within Temptation. Sharons soloalbum ‘My Indigo’ bezorgde de band de heilzame adempauze. Het verschafte hen ook de tijd om eens goed na te denken over de muzikale toekomst van Within Temptation. Waar dat toe leidde, laat het nieuwe album ‘Resist’ horen. Het is een werkstuk dat aan de ene kant vertrouwd klinkt, maar tegelijkertijd ook nadrukkelijk breekt met het verleden. Een gesprek met de twee hoofdrolspelers.

Robert Haagsma

METAL CHURCH

PAS OP WAT JE GELOOFT!

De eerste vier platen van Metal Church mogen gerust mijlpalen in het metalgenre worden genoemd. Tussen 1985 en 1992 behoorde de band uit Washington (de staat, niet de stad) tot het allerbeste dat metal ons te bieden had. Daarna werd het allemaal wat minder, de glans was er zo gezegd een beetje vanaf. Toch bleef Metal Church, ooit vernoemd naar het appartement waar bandleider Kurt Vanderhoof woonde, platen uitbrengen. Dat gebeurde weliswaar in diverse samenstellingen, maar de bandsound stond nooit onder druk en echt teleurstellen deed het vijftal niet. De laatste jaren zit de formatie creatief gezien weer in de lift getuige de prima vorige plaat ‘XI‘ en het fonkelnieuwe, geïnspireerd klinkende twaalfde album ‘Damned If You Do‘. Dat het juist de in 2014 op het oude nest teruggekeerde zanger Mike Howe is die deze platen inzingt kan niet op toeval berusten. Of wel Kurdt Vanderhoof? Aardschok spreekt de bandleider en enig overgebleven oorspronkelijk bandlid.

Stan Novak

BURNING WITCHES

HEKSERIJ VOLGENS HET BOEKJE

Het gaat goed met Burning Witches. De vrouwelijke heavy metalband wordt in 2015 opgericht, brengt in 2016 de single „Burning Witches” uit en scoort vervolgens in de Duitse metalbladen Metal Hammer en Rock Hard ‘demo van de maand’. In 2017 ligt het titelloze debuut in de schappen en vanaf dat moment hebben de Zwitserse dames de wind in de zeilen. Platenlabel Nuclear Blast krijgt Burning Witches in het vizier en een platendeal wordt in no time beklonken, met het tweede album ‘Hexenhammer’ als resultaat. Aardschok maakt kennis met de uitgelaten drumster Lala Frischknecht, die het maar nauwelijks kan bevatten.

Lilo Hegt

LEGION OF THE DAMNED

FULLTIME GENIETERS

De Nederlandse no-nonsense thrash metalband Legion Of The Damned reist de hele wereld over. Zolang er maar wat te genieten valt. Want hoewel de mannen hun muziek serieus nemen, gaan ze het liefst op pad met een vakantiegevoel, want ‘het moet wel gezellig blijven’. Dat en meer vertellen zanger/oprichter Maurice Swinkels en gitarist Twan van Geel onder het genot van een Bossche bol en een speciaalbiertje. Dit alles alvast naar aanleiding van het op 4 januari te verschijnen studioalbum ‘Slaves Of The Shadow Realm’.

Patrick Lamberts

PACESHIFTERS

PODIUMDIEREN

De Nederlandse grungerockband Paceshifters bestaat tien jaar en viert dat met het livealbum ‘Live In Concert ’17’. Het is een oor- en oogstrelende registratie geworden van het uitverkochte concert in het Zwolse Hedon, van 29 december 2017. Aardschok praat met zanger/gitarist Seb Dokman en drummer Jesper Albers over die bewuste avond en hun leukste bandervaringen tot nu toe.

Patrick Lamberts

SOILWORK

LIEFDESWERK

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat Soilwork, vaandeldrager van de melodieuze death metal en de fameuze Gotenburgsound in het bijzonder, na twintig jaar al weer het elfde studioalbum uitbrengt. Maar schijn bedriegt. Het op 11 januari te verschijnen ‘Verkligheten’, zoals de plaat heet, is juist het einde van jarenlange personele transformaties en de beloning van een zoektocht naar een nieuwe identiteit. Frontman Björn Strid vertelt er eerlijk en openhartig over.

Bastiaan Tuenter

P.O.D.

DE ZEVEN ZONDEN

De Amerikaanse zanger Sonny Sandoval is met de komst van het nieuwe album ‘Circles’ al weer ruim een kwart eeuw in de weer met P.O.D. (Payable On Death). De relatie met zijn vrouw, die ook de moeder is van z’n kinderen, houdt nóg langer aan. Kortom: Sandoval is hondstrouw. Ook wat betreft zijn geloof. Maar deze lobbes heeft vast zo zijn nukken net als eenieder ander. Daarom legt Aardschok hem de zeven hoofdzonden voor.

Patrick Lamberts

CHROME DIVISION

AFSCHEIDSRIT

Chrome Division, opgericht in 2004, is een Noorse rockband die vooral bekendheid vergaarde binnen de metalscene. Reden: de lineup herbergt enkele prominente figuren uit de Noorse metalscene, met Dimmu Borgir-zanger Shagrath als prominentste prominent. De band is blijkbaar een belangrijke uitlaatklep voor de heren, want ‘One Last Ride’ is alweer het vijfde album van Chrome Division. Toch een goede score voor een ‘side band’. ‘One Last Ride’ is wel een suggestieve albumtitel. Wordt er iets mee bedoeld? Zanger Eddie Guz licht toe.

Ype TVS

RED DRAGON CARTEL

VAN PROJECT TOT ECHTE BAND

Jake E Lee maakt vijf-en-dertig jaar geleden furore als gitarist van Ozzy Osbourne. Na onbarmhartig aan de kant te zijn gezet ten faveure van een dan nog totaal onbekende Zakk Wylde richt hij de formatie Badlands op, een muzikale kruising tussen Led Zeppelin en Blackfoot. Na de trieste dood van frontman Ray Gillen eind 1993 wordt het stil rondom Lee. In 1998 verschijnt nog wel een postuum Badlands-album (met Gillen op zang). Ook volgen enkele soloplaten, die echter weinig stof doen opwaaien. Na een jarenlange stilte meldt Lee zich in 2014 weer aan het front met de formatie Red Dragon Cartel. Het debuut van het viertal staat vol met pittige Amerikaanse hardrock, krijgt prima kritieken en tijdens de aansluitende toer bewijst de charismatische gitarist het kunstje nog niet te zijn verleerd. Inmiddels zijn we weer drie jaar verder en verschijnt ‘Patina’, het tweede album van de band. Hoogste tijd voor Aardschok om de Japans/Amerikaanse halfbloed aan een kruisverhoor te onderwerpen.

Stan Novak

RIOT HORSE

VERFIJNING BOVEN VERNIEUWINGVERFIJNING BOVEN VERNIEUWING

Riot Horse is een Zweeds viertal, woonachtig in het nabij de Deense grens gelegen stadje Skäne. Het in 2014 verschenen debuut van de band, ‘This Is Who We Are’, was een hartstochtelijke rockplaat die zich niet enkel vanwege de titel prima naast de klassieke Deep Purple-plaat ‘Who Do We Think We Are’ liet leggen. Riot Horse maakt namelijk muziek die geworteld is in de klanken van de grootheden uit de jaren zeventig; een lijn die op het zojuist verschenen ‘Cold Hearted Woman’ resoluut wordt doorgetrokken. Aan het woord is zanger Andres Sydow.

Stan Novak

STRIKER

WINNEN IS BELANGRIJKER DAN MEEDOEN

Striker is een Canadese band die gestaag aan populariteit wint. Ze zijn het voorbeeld van een doe-het-zelfband die er helemaal voor gaat. Inmiddels ligt het zesde album in de winkel, sinds 2015 het derde via het eigen Record Breaking Records. ‘Play To Win’ vat prima samen waar de band mee bezig is. Gitarist Tim Brown legt uit wat dat precies is.

Ron Willemsen

PURGATORY

PREHISTORISCH PLEZIER

Voor de Amerikaanse metalband de naam in 1988 veranderde in Iced Earth was het gezelschap al een paar jaar actief geweest als Purgatory. Onder die vlag werd een drietal demo’s uitgebracht. Vijf songs daarvan zijn nu, meer dan dertig jaar later, opnieuw opgenomen door oer-leden Jon Schaffer (gitaar), Gene Adam (zang) en Bill Owen (gitaar), bijgestaan door een aantal hulpkrachten. Jon Schaffer over het onvervalste staaltje jeugdsentiment.

Robert Haagsma

JOHNNY GIOELI

JOHNNY BE GOOD

Het heeft even geduurd, maar eindelijk verschijnt het soloalbum waar zanger Johnny Gioeli al jaren over praat. De opbrengst van de plaat, ‘One Voice’ getiteld, gaat naar de zoon van een goede vriend van Gioeli die door een noodlottig duikongeval vanaf z’n middel verlamd is geraakt en waarvoor medische en andere kosten enorm de pan uitrijzen.

Ron Willemsen

NORDIC UNION

HOE KOUDER HOE BETER

Nordic Union is het samenwerkingsverband tussen de Deense zanger Ronnie Atkins (Pretty Maids) en de Zweedse zanger, gitarist, songschrijver en producer Erik Martensson (Eclipse, WET). Twee jaar geleden brachten de twee het uitstekende, titelloze debuut uit. Nu is er een opvolger met de toepasselijke titel ‘Second Coming’. Aardschok zocht contact met Martensson die net is teruggekeerd van een schrijfsessie met z’n bandgenoten van Eclipse.

Ron Willemsen

DEMON HUNTER

KRUISVAARDERS

Begin jaren tachtig komt Aardschok voor het eerst in contact met een christelijke rockgroep als de Resurrection Band in Nederland optreedt. Hun vinyl wordt hoofdzakelijk in christelijke boekwinkels verkocht en als de band al optreedt is dat meestal in kerken of christelijke jeugdhuizen. Het is een besloten circuit waar de gemiddelde concertbezoekers en platenkopers nauwelijks weet van hebben. Stryper, in 1987 headliner op Dynamo Open Air, is de eerste ‘white’ metalband die ook buiten het christelijke wereldje treedt, wereldwijd toert en overal verkrijgbare albums uitbrengt en dat nog steeds doet. Misschien wel de beste metalen discipelen die Gods woord verkondigen spelen samen in Demon Hunter. Aardschok stelt de uit Seattle afkomstige band aan jullie voor.

Metal Mike

FOR I AM KING

GEEN HOBBYBANDJE MEER

Bassist/gitarist Jurgen van Straaten is opgegroeid in een stabiele situatie in Nederland en inmiddels vader binnen zijn eigen gezin. Vocaliste Alma Alizadeh is geboren in Iran en dochter van een gescheiden politiek-vluchtelingenechtpaar. Hun twee totaal verschillende achtergronden komen samen in For I Am King. Deze op In Flames, Trivium en Darkest Hour geïnspireerde metalband presenteert op 7 december het nieuwe album ‘I’.

Patrick Lamberts

THE MONOLITH DEATHCULT

TOTALITAIRE WAANZIN

De dwarse jongeling in de klas van de Nederlandse metal laat weer van zich horen. Omgeven door een campagne waarbij de band virtuoos heen en weer slingert tussen genadeloze zelfrelativering en mateloze arrogantie, laten de zelfverklaarde meesters van de ‘supreme avant-garde death metal’ hun nieuwe album ‘V2 - Vergelding’ los op de argeloze mensheid. Het is het tweede deel van een beoogd drieluik. Tot bombastische dimensies opgeblazen death metal vormt opnieuw het passende decor voor teksten waarin zoals eerder de zwartste bladzijden uit de wereldgeschiedenis opengeslagen worden. Zanger-gitarist Michiel Dekker en zanger-bassist Robin Kok lichten een en ander toe.

Robert Haagsma

SKULL PIT

INSTAGRAM ALS MATCHMAKER

De één speelt supersnel, de ander juist ultra-traag. De één woont in de Verenigde Staten, de ander in Japan. Maar ondanks de tegenstelling van hun thrash- en doomwerelden, het internet heeft ze bij elkaar gebracht. Exumers zanger Mem Von Stein en Church Of Misery’s bassist Tatsu Mikami zijn fan van elkaars bands en spelen nu samen het soort vuige heavy metal dat hun beider jeugd domineerde. Het resultaat is Skull Pit en een titelloos debuutalbum. De enthousiaste Von Stein schuift aan voor een gesprek.

Bastiaan Tuenter

DAYS OF JUPITER

MUZIEK DIE JE RAAKT

Days Of Jupiter wordt in 2010 opgericht, maar het duurt tot 2017 voordat de Zweedse band het geweldige derde album ‘New Awakening’ uitbrengt, waarop het vijftal moderne Amerikaanse metal mixt met meer traditionele Europese hardrock. Een zeer geslaagde combinatie, die een vervolg krijgt op het kakelverse ‘Panoptical’. Drummer Magnus Larsson verklaart.

Ron Willemsen

DILEMMA

GEEN PLAKBANDPROG

Dilemma is terug van lang weggeweest. Goed nieuws, want bij deze Nederlands-Engelse moderne progressieve rockband gaat melodie boven machtsvertoon. Drummer Collin Leijnaar, die ook bij Kayak op de drumkruk zit, is de aanjager achter het indrukwekkende comebackalbum ‘Random Acts Of Liberation’, met de nieuwe frontman Dec Burke. Leijenaar vertelt over de glorieuze wederopstanding na jarenlange radiostilte.

Patrick Lamberts

SHAPES

DE APPEL EN DE BOOM

Shvpes is de Britse band met vocalist Griffin Dickinson, één van de twee zoons van Iron Maiden-zanger Bruce Dickinson. De heavy crossovermuziek op ‘Greater Than’ heeft echter geen enkel raakvlak met Maiden. „De meeste Iron Maiden-fans vinden onze muziek helemaal niks en veel van onze fans kunnen weer weinig met Maiden”, aldus Griffin.

Patrick Lamberts

ARSIS

BEZOEKREGELING

Arsis kan gezien worden als een moderne death metalband, maar werd rond de eeuwwisseling opgericht. Daarnaast is het alweer even geleden sinds de groep uit Virginia van zich liet horen middels nieuw materiaal. Dit interview vindt plaats naar aanleiding van het zojuist verschenen album ‘Visitant’, maar voorganger ‘Unwelcome’ stamt uit 2013. Ook lijkt het een eeuwigheid dat de band in Europa te zien is geweest. Aardschok controleert of dat klopt en vraagt bandbrein en zanger/gitarist James Malone naar het wel en wee van zijn band.

Ype TVS

BILLYBIO

LEVEN NAAST BIOHAZARD

Achter BillyBio schuilt natuurlijk Billy Graziadei van Biohazard. Nu die band voor onbepaalde tijd stil ligt, ziet hij zijn kans schoon om voor zichzelf te beginnen. ‘Feed The Fire’ is daarvan het resultaat. Voor wie bekend is met de smaak en invloeden van Billy, zal het album herkenbaar klinken. Agressieve punk/metalcore vormt het fundament van de sound, maar ook voor een hiphopbeat, vrouwelijke vocalen en wat sludge-invloeden draait Billy zijn hand niet om. Aardschok spreekt hem wanneer hij net is aangekomen in Freiburg, waar hij later die dag zal optreden als voorprogramma van Life Of Agony.

Ype TVS

ARTILLERY

OUDE RIFFS ALS INSPIRATIE

De Deense band Artillery stond aan de wieg van de thrash metal, maar bleef altijd een kleine naam. Liefhebbers weten zich sinds de comeback in 2007 echter verzekerd van kwaliteit en passie, wat vijf albums later met ‘The Face Of Fear’ niet anders is. Het geheim achter deze nieuwe langspeler is de solide bezetting, een groot hart voor het genre én inspiratie uit Artillery’s eigen beginjaren. Gitarist, aanjager en liefhebber in hart en nieren Michael Stützer neemt het woord.

Bastiaan Tuenter

ARION

GÉÉN ROCKOPERA!

Met bands als Sonata Arctica en Stratovarius heeft Finland al de power metalcrème de la crème in huis. Maar er is ook nieuwe aanwas. Het uit Helsinki afkomstige Arion is het bewijs. Het vijftal debuteerde in 2014 met ‘Last of Us’. Vier jaar later is er een hoop veranderd. Zanger Viljami Holopainen heeft plaatsgemaakt voor Lassi Vääränen. En in plaats van het lokale Ranka Kustannus verschijnt het tweede album bij het grote AFM Records. Aardschok spreekt met gitarist Iivo Kaipainen over ‘Life Is Not Beautiful’.

Justin Erkens

ANNEKE VAN GIERSBERGEN

25 JAAR PRETTIGE CHAOS

Van kleine kinderliedjes over een lieve beer die geen beer was tot meezingen met de bruutste brulboeien als Devin Townsend en Napalm Death: de carrière van zangeres Anneke van Giersbergen is uitzonderlijk veelzijdig. Daarom houdt die al 25 jaar aan. We blikken kort terug, maar kijken vooral vooruit, want er staat weer veel nieuws op de planning.

Patrick Lamberts

THE PROGRESSIVE ALLIANCE

4 NOVEMBER - EFFENAAR - EINDHOVEN

The Progressive Alliance is een slimme samenkomst van twee interessante packages die door Europa toeren. De tournee van Ihsahn is een week geleden in Gotenburg van start gegaan en die van The Ocean een paar dagern later in Karlsruhe. Op deze zondag zijn ze met in totaal vier support-acts aangekomen in de Eindhovense Effenaar, waar VUUR als bonus aan het affiche toegevoegd is.

Bastiaan Tuenter

SOULCRUSHER III

6 OKTOBER - DOORNROOSJE - NIJMEGEN

Oktober is een fantastische festivalmaand voor de liefhebbers van extremere en exclusievere gitaargenres als doom, noise, black, stoner, sludge en post-metal. Soulcrusher is als eerste aan de beurt. Het Nijmeegse festival ligt op de route van Desertfest Antwerpen naar Into The Void in Leeuwarden; meerdaagse indoorfestivals die elkaar later deze maand beconcurreren. De derde editie van het eendaagse Soulcrusher maait ze alvast wat gras voor de voeten weg.

Bastiaan Tuenter

FEMALE METAL VOICES

21 OKTOBER - BIEBOB - VOSSELAAR

Het had zo een goede lineup voor FemME 2018 kunnen zijn, de vijf bands met een zangeres die op deze zondagavond hun Europese toer afsluiten. Hoewel op de toerposters de groepsfoto’s van Kobra And The Lotus en Butcher Babies even groot staan afgebeeld, heeft Butcher Babies elk van de zestien optredens afgesloten.

Metal Mike

THE SOUND OF REVOLUTION

3 & 4 NOVEMBER - KLOKGEBOUW - EINDHOVEN

Aan het einde van de derde editie van The Sound Of Revolution kondigt de organisatie alvast vijf acts aan voor 2018. De teller zal een jaar later uiteindelijk op 34 bands staan, verdeeld over twee dagen, inclusief evenveel aftershows. Waar het hardcorefestival in het Eindhovense Klokgebouw eerder te kampen had met logistieke problemen, is er nu geen sprake van noemenswaardige rijen of overmatige drukte. Dat komt door meer voorzieningen en de inperking van het maximumaantal bezoekers. Het avondprogramma van vrijdag trekt drieduizend man. Zaterdag verkoopt uit met vijfduizend bezoekers. Dat zijn er duizend minder dan in 2017. Toch telt het publiek met het klinkende aantal van 43 evenveel nationaliteiten als toen. En de sfeer is gedurende het hele evenement opnieuw uitstekend. Daar kunnen zelfs de vaak belabberde geluidskwaliteit, last-minute-afzeggingen en schemawijzigingen niets aan veranderen.

Wouter Dielesen