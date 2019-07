Aardschok juli 2019

In de Aardschok van juli 2019 lees je alles over:

BLOODY HAMMERS -- OPETH -- HOLLYWOOD VAMPIRES -- CHAOS MAGIC -- SAVAGE MESSIAH -- MURDER IN THE FRONT ROW -- TERAMAZE -- SWEET OBLIVION -- VENOM -- MAJESTICA -- MAJESTY -- TURILLI/LIONE RHAPSODY -- D-A-D -- TYLER BRYANT -- AMORPHIS IN SAN SALVADOR! -- TIMO TOLKKI -- HATE -- ABBATH -- NIGHTQUEEN -- WALKWAYS -- HE IS LEGEND -- 3TEETH -- ROCK HARD -- PITFEST -- FORTAROCK

BLOODY HAMMERS

VOOR DE DUVEL NIET BANG

De Amerikaanse multi-instrumentalist en zanger Anders Manga vormt samen met zijn vrouw Devallia de kern van Bloody Hammers. Horrorfilms, gotiek en satanisme: ze houden wel van occulte zaken. De vijfde langspeler ‘The Summoning’ staat er ook weer vol mee. „Het titelnummer gaat over demonen oproepen in het bos”, aldus Manga.

Patrick Lamberts

OPETH

‘IN CAUDA VENENUM’ - EEN VOORUITBLIK

Als je wordt uitgenodigd om als een van de eersten naar een nieuw album van Opeth te komen luisteren en daarbij de mogelijkheid hebt om Mikael Åkerfeldt te spreken, dan zeg je natuurlijk volmondig ja. En dus spitste Aardschok op zaterdag 18 mei jongstleden de oren in het hoofdkantoor van platenmaatschappij Nuclear Blast in het Zuid-Duitse Donzdorf om naar ‘In Cauda Venenum’ te luisteren.

Patrick Lamberts

HOLLYWOOD VAMPIRES

DE TWEEDE RONDE

In 2015 was daar opeens Hollywood Vampires: een kleurrijke supergroep rond zanger Alice Cooper, acteur Johnny Depp en Aerosmith-gitarist Joe Perry. De bandnaam bleek een directe verwijzing naar de missie te zijn: het levend houden van de herinnering aan de rocksterren die ooit bezweken waren aan de excessen die vooral in de jaren zeventig schering en inslag waren. Verschillende daarvan waren lid geweest van de Hollywood Vampires: een voortdurend van samenstelling wisselend clubje rocksterren dat elkaar opzocht in de Rainbow Bar and Grill in Los Angeles en waar ‘drinken tot je niet meer op je benen kunt staan’ het motto was. Alice Cooper was de ‘president’ van het stel ongeregeld. Hij was dan ook de motor achter het muzikale avontuur dat in 2015 een eerste plaat opleverde, een titelloos album dat op een paar eigen songs na hoofdzakelijk covers bevatte. Op de 21 juni te verschijnen opvolger ‘Rise’ zijn die verhoudingen precies omgedraaid. En er ligt meer in het verschiet, vertelt de rocker.

Robert Haagsma

CHAOS MAGIC

CHILEENSE TOVERIJ

Op initiatief van Timo Tolkki werd vier jaar geleden een eerste album van Chaos Magic uitgebracht. De Fin schreef alle muziek en in samenwerking met het Frontiers-label werden andere muzikanten uitgezocht voor de uitvoering. Anno 2019 is de situatie heel anders. Tolkki heeft vanwege tijdgebrek niets meer met Chaos Magic te maken. Zangeres Caterina Nix, die ook al een hoofdrol op de eerste release vertolkte, heeft het roer volledig overgenomen en brengt nu met een compleet nieuwe formatie de opvolger ‘Furyborn’ uit. De Chileense staat ons graag te woord.

Anita Boel

SAVAGE MESSIAH

WERK HARD, GELOOF HARD, SPEEL HARD

Zanger/gitarist David Silver had ooit maar één droom: heavy metal spelen. En die droom leeft hij jaren later nog steeds. Met de komst van de vijfde langspeler ‘Demons’ lijkt de wereld bovendien open te liggen voor zijn band Savage Messiah. De drijvende kracht van de heavy metalband vertelt over ‘Demons’ en hoe het album baat heeft gehad bij ingrijpende beslissingen.

Bastiaan Tuenter

MURDER IN THE FRONT ROW

VAN BOEK TOT FILM

Eerst was er het boek. Nu is er ook de film. ‘Murder In The Front Row’ vertelt het verhaal van het ontstaan van de thrash metal en in het bijzonder dat van de wereldberoemde en invloedrijke thrash metalscene in de Bay Area van San Francisco in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het verhaal van Exodus en Metallica, maar in het kielzog daarvan ook van Slayer, Megadeth en vele andere bands. Het boek is er al sinds 2012, maar onlangs ging in Amerika ook de film in première. Later dit jaar gaat ‘Murder In The Front Row’ ook in Europa in roulatie. Aardschok blikt erop vooruit met de maker ervan: Adam Dubin.

André Verhuysen

TERAMAZE

VERNIEUWDE VECHTLUST

De Australische progressieve metalband Teramaze laat weer van zich horen met een nieuw studioalbum: ‘Are We Soldiers’. Gitarist en bandleider Dean Wells maakte na een ernstige ziekte schoon schip en dus treffen we hierop vooral nieuwelingen aan, maar ook de teruggekeerde zanger Brett Rerekura. Wells vertelt openhartig over alle veranderingen en verklapt wat we later dit jaar tijdens ProgPower Europe van Teramaze mogen verwachten.

Patrick Lamberts

SWEET OBLIVION

BITTERZOETE NASMAAK

Queensrÿche-fans hebben er met het titelloze album van Sweet Oblivion feat. Geoff Tate een heerlijk album bij. De voormalige Queensrÿche-zanger laat daarop voor het eerst in lange tijd weer eens iets horen dat aansluit bij de gloriedagen van weleer. Het muzikale genie achter het werkstuk is gitarist/producent Simone Mularoni, die we vooral kennen van de progressieve metalband DGM. Aardschok spreekt de Italiaan en komt erachter dat het album nog zoveel beter had kunnen zijn.

Metal Mike

VENOM

DE KLASSIEKER

Er zijn slechts weinig albums in de geschiedenis van de heavy metal die zo enorm bepalend voor het genre zijn geweest en die zoveel subgenres hebben voortgebracht als de eerste twee albums van het Engelse trio Venom: ‘Welcome To Hell’ (1981) en ‘Black Metal’ (1982). Speed metal, thrash metal, death metal en uiteraard black metal zijn stuk voor stuk terug te voeren naar die twee platen. Vandaar dat ze aanspraak kunnen maken op een dubbele aflevering in onze serie De Klassieker.

Stephan Gebédi

MAJESTICA

DOORSTARTERS

De Zweedse multi-instrumentalist Tommy Johansson is inmiddels vooral bekend als nieuwe gitarist van Sabaton. Slechts weinigen weten echter dat hij sinds 2008 ook actief is (geweest) met de bands ReinXeed en Golden Resurrection. En nu is er ineens zijn nieuwe neoklassieke power metalband Majestica, waarvan deze maand het debuutalbum ‘Above The Sky’ uitkomt via Nuclear Blast. Een mooie aanleiding om de drukke baas zelf aan het woord te laten over zijn verleden, heden en toekomst.

Albert Wienen

MAJESTY

TROUW AAN ZICHZELF

Majesty is een Duitse power metalband die in 1997 werd opgericht en in 2000 debuteerde met het album ‘Keep It True’. Inmiddels is de band met ‘Legends’ aan schijf negen toe. Zanger Tarek Maghary, medeorganisator van het Keep It True-festival, praat Aardschok bij over de nieuwe plaat, zijn plannen, dromen en het festival.

Ron Willemsen

TURILLI/LIONE RHAPSODY

WIE VAN DE DRIE

Liefhebbers hebben over een tekort aan Rhapsody niet te klagen. Elk jaar lijkt er weer een nieuwe variant van de Italiaanse symfonische metalband uit de grond te schieten. De schuldige? Niemand minder dan Rhapsodist van het eerste uur, Luca Turilli. De Italiaanse snarenplukker richtte eerst zijn eigen variant op, om deze na zeven jaar weer op te doeken. In het vervolg dook hij opnieuw met oud-collega Fabio Lione (ex-Rhapsody Of Fire) tussen de muzikale lakens. Het onvermijdelijke gevolg: Turilli/Lione Rhapsody. Aan drama geen gebrek, maar het duo levert ook waar het telt, namelijk een dijk van een plaat. Aardschok spreek met Turilli over het nieuwe meesterwerk ‘Zero Gravity (Rebirth And Evolution)’.

Justin Erkens

D-A-D

BAND VAN DE LANGE ADEM

Veel lezers zullen wellicht hun schouders ophalen bij het horen van de naam D-A-D. Want ook al staat de ooit als Disneyland After Dark geboren formatie uit Kopenhagen te boek als één van de meest succesvolle rockbands die Denemarken ooit voortbracht, het laatste wapenfeit dateert alweer van acht jaar terug. Toen verscheen het elfde album (‘Dic.Nii.Lan.Daft.Erd.Ark’ genaamd) van de band die reeds in 1986 debuteerde met ‘Call Of The Wild’ en drie jaar later doorbrak met ‘No Fuel Left For The Pilgrims’. Vijf-en-dertig jaar na de oprichting meldt de formatie zich opnieuw aan het front om met ‘Prayer For The Loud’ het dozijn vol te maken. Aardschok spreekt gitarist Jakob Binzer om te achterhalen waar de band de luxe vandaan haalt om zo lang niets van zich te laten horen. Het antwoord blijkt simpel: succes.

Stan Novak

TYLER BRYANT

GITAARHELD MET GEVOEL

Optreden met stadionacts als AC/DC en Guns N’ Roses en legio andere legendarische hardrockbands heeft Tyler Bryant & The Shakedown gestimuleerd om snel na hun bewierookte titelloze album met een geïnspireerde opvolger te komen. De rocksongs op dit nieuwe, derde album ‘Truth And Lies’ zijn doorspekt met invloeden uit Texas, waar Bryant geboren is, en uit Nashville, waar hij momenteel woont. Het is volgens de zanger/gitarist een album dat meer diepgang heeft.

Bastiaan Tuenter

AMORPHIS IN SAN SALVADOR!

ROADTRIP DOOR MIDDEN-AMERIKA

Als metalfan in Guatemala moet je creatief zijn. Op de dunne strook land tussen Mexico en Zuid-Amerika strijkt namelijk niet vaak een internationale band neer. De 32-jarige Jorge España, roepnaam Fata, uit de hoofdstad Ciudad de Guatemala oftewel Guatemala-Stad heeft daar iets op gevonden. Hij richtte een reisbureau op voor metalfans: Death Tours Guatemala. Met auto’s, minibusjes en zogenaamde chickenbussen crosst hij met metalheads door Midden-Amerika. Van zijn eigen land naar Mexico, Costa Rica en El Salvador. Deze keer gaat de reis naar Amorphis in San Salvador, de hoofdstad van El Salvador en één van de gevaarlijkste steden van Midden-Amerika.

Yvette Nieuwstad

TIMO TOLKKI

GERED DOOR DE GITAAR

De twee voorgaande albums die de Finse gitarist Timo Tolkki met zijn band Avalon maakte, waren rockopera’s die gingen over een groepje mensen dat probeerde te overleven in een post-apocalyptische wereld. Het zou voor de hand liggen om daar met een derde album een vervolg aan te geven, maar het grillige genie, dat we ooit leerden kennen als de gitarist van Stratovarius, besliste anders. ‘Return To Eden’ bestaat uit losse songs, met teksten die vooral heel persoonlijk zijn. De muzikant lag in de achterliggende jaren weer eens ouderwets met zichzelf overhoop. Ervaringen die vertolkt worden door verschillende vocalisten, waaronder de Nederlanders Anneke van Giersbergen en Eduard Hovinga.

Robert Haagsma

HATE

TRIOOTJE MET Z’N VIEREN

Polen is de laatste decennia uitgegroeid tot de Europese hofleverancier van extreme metalbands. Denk maar eens aan Behemoth, Vader, Decapitated, Bathuska en Mgla. Ook Hate past in dit illustere rijtje. De band werd in 1991 opgericht maar raakte eind jaren negentig pas goed op dreef. Vanaf het begin van deze eeuw bracht Hate namelijk maar liefst negen albums uit. Het nieuwste wapenfeit ‘Auric Gates Of Veles’ is hun elfde langspeler in totaal. Opvallend is dat het album pas op 14 juni verschijnt terwijl de band al vanaf medio mei op toer is in de Verenigde Staten. Een gevalletje van slechte timing?

Stephan Gebédi

ABBATH

DE TWEEDE STORM

Nadat Abbath in 2015 Immortal verliet, startte de zanger/gitarist doodleuk een band onder zijn eigen naam en kwam hij al snel met een eerste, titelloos album op de proppen. Op die plaat stonden uiteraard veel nummers en ideeën die eigenlijk voor het eerstvolgende Immortal-album waren bedoeld. Het duurde even voordat er een antwoord kwam uit het Immortal-kamp, maar vorig jaar sloegen zijn oude bandmaten Demonaz en Horgh hard terug met het ijzersterke ‘Northern Chaos Gods’. Nu is Abbath weer aan zet. Begin juli verschijnt het tweede album, getiteld ‘Outstrider’ waarop we een enigszins ander geluid horen. Van de bezetting van de eerste plaat is behalve Abbath niemand meer over. Genoeg reden om Abbath alias Olve Eikemo weer eens op te zoeken voor een onderhoudend gesprek.

Stephan Gebédi

NIGHTQUEEN

SPROOKJES BESTAAN NIET

De Belgische symfonische power metalband Nightqueen is in 2004 opgericht door gitarist Rex Zeco. In de loop der jaren brengt de band twee platen uit en ondergaat het talrijke bezettingswisselingen. Ook wat betreft platenlabels, management en boekers is Nightqueen niet echt gelukkig, maar daar gaat nu verandering in komen. Met een bezetting waarvan alleen gitarist Cosi Matrigiani en Zeco uit de metal komen en de rest uit diverse andere muziekstromingen. Met Hellen Heart beschikt Nightqueen over een zangeres met een stem om u tegen te zeggen, met El Puerto over een label dat in ze gelooft en met ‘Seduction’ over een nieuw album dat voor de doorbraak moet zorgen. Rex Zeco en Hellen Heart staan Aardschok te woord.

Ron Willemsen

WALKWAYS

OP DE GOEDE WEG

De Israëlische metalband Walkways verzorgde al voorprogramma’s voor Avenged Sevenfold en In Flames. Met de tweede langspeler ‘Bleed Out, Heal Out’ hoopt het vijftal een stapje dichter bij het niveau te komen van hun voorbeelden. Zanger Ran Yerushalmi introduceert zichzelf en zijn band.

Patrick Lamberts

HE IS LEGEND

LUGUBERE LEGENDES

‘White Bat’, het zesde album van de Amerikaanse, moderne metalband He Is Legend, is gebaseerd op een fictieve seriemoordenaar. Deze is bedacht door zanger Schuylar Croom, die op zijn beurt wel van een portie true-crime houdt. Hij vertelt zelf waar zijn lust voor het lugubere vandaan komt en wat hem voor ‘White Bat’ inspireerde.

Patrick Lamberts

3TEETH

AAN-DE-KAAK-STELLERS

Het industriële metalgenre wordt al weer enkele jaren versterkt door 3Teeth, een Amerikaanse band in de lijn van Ministry, Rob Zombie, Marilyn Manson en KMFDM. Het nieuwe, derde studioalbum ‘Metawar’ is ‘slechts’ onderdeel van een uitgekiend geheel. Dat 3Teeth meer is dan alleen maar muziek, blijkt bijvoorbeeld uit de albumhoezen, videoclips en andere visuele uitingen. Het is de visie van de pientere voorman Alexis Mincolla, en dus belt Aardschok logischerwijs met hém.

Patrick Lamberts

ROCK HARD

7 T/M 9 JUNI - AMPHITHEATER - GELSENKIRCHEN

Er zijn festivals waar het regent, waar het zomers warm is of waar de wind zo stevig is dat de tenten zo van de camping geblazen worden. Het Rock Hard Festival heeft het in het Pinksterweekend alledrie. Terwijl een uurtje zuidelijker dik 60.000 muziekliefhebbers op Rock Am Ring naar potentiële metalfestivalheadliners als Sabaton, Slayer, Arch Enemy, Amon Amarth en Slipknot kijken, presenteert Rock Hard overwegend de tweede garnituur. Misschien 5.000 bezoekers bevinden zich op een van de mooiste festivallocaties, het Amphitheater.

Stephan Gebédi en Metal Mike trotseren samen met fotograaf Eugene Straver de elementen om verslag te doen.

PITFEST

24 EN 25 MEI - RESORT ZUIDDRENTHE - ERICA

Na afloop van de derde editie in 2018 gaf Pitfest aan vooral ‘klein, DIY en relaxt’ te willen blijven. De bezoekersaantallen liggen dit jaar met 1300 op vrijdag en 1800 op de uitverkochte zaterdag misschien een paar honderd personen hoger, toch houden de organisatoren woord. Dat siert ze. Opnieuw slaagt het team erin om op de driving range van Wellness Hotel & Golf Resort Zuiddrenthe in Erica een avontuurlijke mix te presenteren van grindcore, death metal, thrash, d-beat, punk, crust en hardcore. Beter geoutilleerd dan voorheen, een maand later in het jaar en nog steeds overzichtelijk, ongedwongen en wars van pretenties. En dat alles onder de noemer ‘Make Erica grind again’.

Wouter Dielesen

FORTAROCK

1 & 2 JUNI - GOFFERTPARK - NIJMEGEN

Het mooiste metalfestival van Nederland vindt dit jaar plaats op exact dezelfde dagen als vorig jaar: 1 en 2 juni. In 2018 op vrijdag en zaterdag, nu op zaterdag en zondag. En het is een jubileumeditie, FortaRock vindt voor de tiende keer plaats. Echt reden tot feestvieren is het voor de organisatie echter niet. De beoogde ‘grote namen’ blijken niet te kunnen of te willen komen. De kaartverkoop blijft daardoor achter bij de verwachtingen. Zozeer zelfs dat iedereen met een kaartje zomaar iemand mee naar binnen mag nemen. Gratis en voor niks. De sympathieke geste zorgt ervoor dat er op beide dagen toch een dikke zevenduizend bezoekers de weg naar het prachtige Goffertpark weten te vinden. De wegblijvers krijgen ongelijk. Het wordt een zonovergoten weekend zonder wanklanken en vol leuke muziek, dat helaas eindigt in een lichte anticlimax.