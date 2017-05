Meshiaak komt niet naar Europa!

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Zwak Zeer goed

Gegevens Categorie: Uncategorised Gemaakt op dinsdag 23 mei 2017 10:14 Geschreven door Metal Mike

De Australische thrash metalformatie Meshiaak, die met het debuutalbum ‘Alliance Of Thieves’ op de 4e plek eindigde in onze jaarlijst van 2016, heeft z’n complete Europese tournee in juni afgelast. Vanwege logistieke redenen. Dat wil zeggen dat ook de optredens op de Graspop Metal Meeting en in Dynamo, Eindhoven niet doorgaan. Erg spijtig, we keken er al weken naar uit. Als goedmakertje heeft de band wel een gloednieuwe song online gezet. „The Mask Of All Misery” kun je hier beluisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=0tldKkaFqCI&feature=youtu.be