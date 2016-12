/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Op 1 augustus 1981 vond een legendarisch hardrockfestival in het Engelse Port Vale plaats. De optredens en bijbehorende interviews pasten niet meer in Aardschok 7, dus werd in beperkte oplage een special van dat festival uitgebracht.

Lees Aardschok's Heavy Metal Holocaust Special online:



Geen Aardschok te zien? Klik hier