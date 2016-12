Aardschok December 2016

/ 1 Gebruikerswaardering:/ 1

zaterdag 03 december 2016 16:12 Geschreven door Oscar Vaneyck



In de Aardschok van December 2016 lees je alles over:

KREATOR -- METALLICA -- FREEDOM CALL -- NIGHTWISH -- GOTTHARD -- CIVIL WAR -- PRETTY MAIDS -- STEVE HARRIS -- GRAHAM BONNET -- RIK EMMETT -- GLENN HUGHES -- UDO DIRKSCHNEIDER -- TWISTED SISTER/DEE SNIDER -- STREAM OF PASSION -- DEVILMENT -- SOULBURN -- RAVENCULT -- SISTER -- RUINS -- TEETHGRINDER -- WITCHERY -- NIGHTMARE -- DOPE -- ALBEZ DUZ -- SUICIDAL TENDENCIES -- DIABULUS IN MUSICA -- METAL FEMALE VOICES FEST XIII -- DESERTFEST BELGIUM

KREATOR

GODS OF VIOLENCE

Het vorige Kreator-album, ‘Phantom Antichrist’, schopte het in Aardschok vier jaar geleden niet alleen tot CD van de Maand, maar stond aan het eind van 2012 ook fier bovenaan de jaarlijst! In januari verschijnt eindelijk de opvolger. Reden genoeg dus om af te zakken naar Berlijn, waar platenmaatschappij Nuclear Blast een luistersessie annex releaseparty voor de Europese pers organiseert.

Stephan Gebédi

METALLICA

EINDELIJK

Voor het eerst in acht jaar brengt Metallica weer eens een nieuw album uit. Miljoenen metalfans wereldwijd kijken vol verwachting naar ‘Hardwired...To Self-Destruct’ uit. Tegelijkertijd wordt elke openbaar gemaakte muzieknoot in aanloop naar de verschijningsdatum van 18 november met argusogen bekeken. Te vaak zijn de fans in het verleden door de vier Californiërs teleurgesteld, met het misbaksel ‘Lulu’ als absoluut dieptepunt. Aardschok krijgt het album één keer te horen alvorens te spreken met achtereenvolgens bandleider Lars Ulrich en bassist Rob Trujillo.

Metal Mike

FREEDOM CALL

VRIJHEID BLIJHEID

Gedurende twintig jaar is Freedom Call trouwer dan trouw gebleven aan zijn oorspronkelijk formule. Rechttoe rechtaan, melodieus en boven alles geladen met positieve energie. Frontman Chris Bay bewaakt de stijl met zijn leven. Ook op het negende album schotelen de Duitse veteranen ons weer een met vrolijkheid gezouten dosis power metal voor. Toch is ‘Master Of Light’ een ander type album geworden dan voorganger ‘Beyond’ (2014). Aardschok spreekt erover met zanger/gitarist Bay.

Justin Erkens

NIGHTWISH

ZWANGERES

Wat doe je na acht succesvolle albums, na de zoveelste geslaagde wereldtournee en nadat je jezelf na de derde zangeres opnieuw heruitgevonden hebt? Stop je dan op je hoogtepunt? De heren én dame van Nightwish denken er niet aan. Tegelijkertijd is de band - geestelijk vader Tuomas Holopainen voorop - bij zichzelf te rade gegaan of het zo door kon. Begin 2016 kwam het antwoord: nee. Nightwish gaat er één jaar tussenuit. Maar de Fins-Nederlands-Britse formatie vertrekt niet met stille trom, integendeel. We spreken met ‘onze’ Floor Jansen over de aankomende pauze, de nieuwe DVD ‘Vehicle Of Spirit’ en de plannen voor de toekomst.

Justin Erkens

GOTTHARD

IN VOOR- EN TEGENSPOED

De 25-jarige carrière van Gotthard is niet over rozen gegaan. Gitzwart dieptepunt is natuurlijk het dodelijke ongeluk van zanger Steve Lee in 2010, waardoor de toekomst van de succesvolle Zwitserse rockband aan een zijden draadje hing. Met opvolger Nic Maeder herpakte Gotthard zich echter. In januari verschijnt het twaalfde studioalbum ‘Silver’. Bassist Marc Lynn is de bedenker van de titel en vertelt ons nu alvast over verleden, heden en toekomst.

Ron Willemsen

CIVIL WAR

ALLES IS BESPREEKBAAR

Anderhalf jaar geleden bewees Civil War met ‘Gods & Generals’ noch een eendagsvlieg, noch een Sabaton-kloon te zijn. De opvolger van het debuutalbum ‘Killer Angels’ (2013) was de eerste release van de ex-Sabatoners onder de vlag van Napalm Records en liet horen dat de formatie - ondanks de gedeelde geschiedenis - wel degelijk een eigen sound heeft. ‘The Last Full Measure’ is de logische volgende stap. Aardschok spreekt met zanger Nils Patrik Johansson over het beste Civil War-album tot dusverre.

Justin Erkens

PRETTY MAIDS

DEENSE POSITIVO’S

Van vermoeidheid is zelfs na vijfendertig jaar niets te bespeuren bij de heren van Pretty Maids. De Deense heavy metallers beleefden in 2010, na een aantal magere jaren, een ware wederopleving met het ijzersterke ‘Pandemonium’, waarna de stijgende lijn met het onheilspellende ‘Motherland’ (2013) verder werd doorgetrokken. Goed voorbeeld doet goed volgen en dus komt het gezelschap zo vlak voor het einde van het jaar met een nieuw kunstwerk: ‘Kingmaker’. Hoog tijd om contact op te nemen met zanger Ronnie Atkins.

Justin Erkens

STEVE HARRIS

‘HET ONDERSTE UIT DE KAN’

Het is alweer jaren geleden dat Steve Harris (60) in interviews aangaf het rustiger aan te willen doen. Hij voelde zich langzaamaan te oud worden voor de uitputtende wereldtournees van Iron Maiden. Het is bij voornemens gebleven, want nog maar net bijgekomen van het eerste deel van The Book Of Souls World Tour gaat hij alweer op pad met zijn eigen band British Lion. Het gezelschap speelt op 29 november in de Boerderij in Zoetermeer en een dag later in de Biebob in het Belgische Vosselaar. In 2017 wacht hem alweer het vervolg van de wereldtoernee met Iron Maiden. Een gesprek met een man die leeft voor het podium, zolang het nog kan.

Robert Haagsma

GRAHAM BONNET

OPEN BOEK

De Britse zanger wordt dit jaar 69. Het is een leeftijd waarop bij de meeste zangers de jaren gaan tellen. De stem wordt zwak en de gewrichten worden stram. Graham Bonnet lijkt zich vooralsnog aan die onvermijdelijke natuurwet te onttrekken. Hij oogt patent en zingt op zijn nieuwe album als vanouds de pannen van het dak. ‘The Book’ is een dubbel-CD. Op het eerste schijfje staat nieuw werk, op het tweede hijst hij oude songs waar hij zijn stem ooit aan leende in een nieuw jasje. Een gesprek met een zanger die te oud is geworden - dat dus wel - om nog langer een blad voor de mond te nemen.

Robert Haagsma

RIK EMMETT

TOEGIFT VOL TRIOMF

De Amerikaanse zanger-gitarist Rik Emmett had de hoop opgegeven ooit nog een echt rockalbum te maken. De kortstondige comeback van zijn oude band Triumph in 2008 ligt alweer ver in het verleden en kreeg nooit een passend vervolg. De laatste jaren verdeelde hij zijn tijd tussen het geven van muziekonderwijs en het spelen van akoestische shows. Op 11 november verschijnt dan toch een nieuw album waarop hij soms weer rockt als vanouds. Het verder heel gevarieerde ‘RES9’ is door hem gemaakt met zijn begeleidingsband RESolution 9. Een gesprek met de sympathieke Canadees.

Robert Haagsma

GLENN HUGHES

MUZIEK HEELT ALLE WONDEN

Sterfelijkheid. Rockzanger en icoon Glenn Hughes heeft er steeds vaker mee te maken. Zijn vader overleed eerder dit jaar op 90-jarige leeftijd en Hughes - inmiddels 65 jaar - kreeg zelf twee nieuwe knieën aangemeten. Maar The Voice Of Rock breekt niet zomaar en zal doorgaan tot het bittere einde. En het goede nieuws: ‘Resonate’, Hughes’ eerste soloalbum in acht jaar is een dijk van een plaat geworden. Wat kan de beste man nog zingen!

Patrick Lamberts

UDO DIRKSCHNEIDER

UNACCEPTABLE

Zanger Udo Dirkschneider (64) besluit begin 2016 om onder de bandnaam Dirkschneider te toeren en daarbij alleen nummers van zijn voormalige band Accept te spelen. Voor de laatste keer. Hij wil het boek Accept namelijk definitief sluiten en in de toekomst alleen nog materiaal van U.D.O. gaan spelen. Onder die bandnaam heeft hij inmiddels vijftien albums uitgebracht, tegen tien met Accept. De Dirkschneider-toer is zeer succesvol, driekwart van de shows is uitverkocht. Het zojuist uitgebrachte dubbel-album ‘Live - Back To The Roots’ verduidelijkt hoe goed de band op dreef is geweest. Inmiddels is er een tweede Europese en Noord-Amerikaanse ‘Accept’-toer aan toegevoegd. Aardschok belt met de frontman in Ibiza.

Metal Mike

TWISTED SISTER/DEE SNIDER

THE POINT OF NO RETURN

Na veertig jaar valt het doek voor Twisted Sister. Nooit meer zullen de Iron Men Of Rock And Roll de planken opgaan. Aardschok was vanzelfsprekend aanwezig bij het allerlaatste optreden op Europese bodem, op het Alcatraz-festival in Kortrijk. Met nog enkele uren tot het slotakkoord te gaan, neemt boegbeeld Dee Snider voor ons de tijd om te praten over het leven na glamrock, het overlijden van drummer A.J. Pero en uiteraard het afscheid van Twisted Sister.

Bastiaan Tuenter

STREAM OF PASSION

HET VUUR DOOFT

Op het hoogtepunt stoppen. Daarvoor is zelfkritiek, wijsheid en lef nodig. Eigenschappen die Stream Of Passion bezit, want terwijl de symfonische metalband aan het pieken was, besloot het zestal te stoppen. Reden: alle reële doelen zijn behaald. Bovendien vinden zangeres Marcela Bovio en bassist Johan van Stratum het tijd voor iets nieuws. Wat ze gaan doen - en met wie - verklappen ze aan Aardschok.

Patrick Lamberts

DEVILMENT

DUIVELSE DUBBELROL

Dani Filth kennen we natuurlijk vooral van Cradle Of Filth, maar de Britse zanger heeft er sinds 2011 een nieuwe band bij: Devilment. Dat dit meer dan een hobbyproject is, bewijst het nieuwe album ‘II: The Mephisto Waltzes’. „Met Cradle Of Filth wil ik een sfeer neerzetten vergelijkbaar met die van een dichter als Edgar Allan Poe. Devilment moet meer een Tim Burton-sfeer uitstralen”, aldus de liefhebber van ‘macabere, machiavellistische mysterie’.

Patrick Lamberts

SOULBURN

ZIEL EN ZALIGHEID

Acht jaar raakte gitarist Eric Daniels geen snaar aan. Gedurende die tijd had hij ook geen plannen om ooit een terugkeer te maken. Die is er wel gekomen. Samen met voormalig Asphyx-bandmaat Bob Bagchus blies hij Soulburn nieuw leven in en zo kan het gebeuren dat Eric voor de derde keer in twee jaar een album uitbrengt (twee keer Soulburn en één keer Grand Supreme Blood Court). Sfeer, ziel, inspiratie en beleving zijn woorden die hij tijdens ons gesprek meermaals laat vallen.

Ype TVS

RAVENCULT

HET HEFT IN EIGEN HANDEN

Met de transfer naar Metal Blade speelt Ravencult ineens een divisie hoger. Zo heeft het kunnen gebeuren dat het nieuwe album ‘Force Of Profanation’ zijn weg vond naar de kleedkamer van Aardschok. Black/thrash van hoogwaardige kwaliteit is wat de band brengt. Voldoende old-school om puristen tevreden te stellen, maar niet te low-fi om luistergenot in de weg te staan. Soepel spel, een flinke dosis kwaardaardigheid en een vleugje Motörhead-catchiness maken het af. Aardschok spreekt met gitarist Stef.

Ype TVS

SISTER

JA ZUSTER, NEE ZUSTER

Het kan soms raar lopen. Zo zorgde het vertrek van zanger Simon Cruz bij Crashdiët, dat daardoor op z’n gat ligt, ervoor dat gitarist Martin Sweet naar een nieuwe band moest uitkijken. Dat is collega-sleazeband Sister geworden, waar hij nu bassist is. Het betekende ook dat Sweet zijn rol als huisproducer bij Sister moest laten schieten. In zijn plaats kwam H.E.A.T.-toetsenist Jona Tee. Gitarist Tim Tweak legt uit hoe al die veranderingen hebben geleid tot het nieuwe album ‘Stand Up, Forward, March!’.

Bastiaan Tuenter

RUINS

DUIVELSE METAL UIT TASMANIë

De mannen van Ruins wonen dermate afgelegen dat het bereiken van de bandleden een aardige opgave blijkt. Uiteindelijk is het Alex Pope, bandbrein, zanger en gitarist, gelukt om per e-mail (enige van) mijn vragen te beantwoorden. Veelal met wedervragen overigens, zoals het een persoon met filosofische inslag betaamt. Het enige andere bandlid is drummer Dave Haley, beter bekend van Psycroptic. ‘Undercurrent’ is het vijfde album van Ruins en de aanleiding voor dit interview.

Ype TVS

TEETHGRINDER

MEER DAN GRINDCORE

Teethgrinder is boos. Dat was de Zwolse grindcoreband al ten tijde van de debuut-EP ‘Hellbound’ uit 2014, en zeker ook rondom de release van langspeler ‘Misanthropy’, iets meer dan een jaar later. Inmiddels mag het de groep qua shows, verkopen en waardering aardig voor de wind gaan. Toch vormt woede ook de drijfveer voor ‘Nihilism’. Het beeld dat de vier heren in negen nieuwe songs schetsen van de wereld is niet bepaald rooskleurig. De muzikale uitingen sluiten daar op aan. Tegelijkertijd bieden ze een breder palet aan stijlen dan eerder werk.

Wouter Dielesen

WITCHERY

NU OF NOOIT

Vanwege hun drukbezette andere bands als Opeth en Arch Enemy is er voor de muzikanten zelden tijd voor de blackend thrash metalband Witchery. Zes jaar na het alom geroemde ‘Witchkrieg’ heeft gitarist Patrik Jensen van The Haunted de groep weer eens bijeen gekregen. Het nieuwe ‘In His Infernal Majesty’s Service’ is echter alles behalve makkelijk tot stand gekomen, daar Martin Axenrot (Opeth) en zanger Emperor Magus Caligula (Dark Funeral) recentelijk het veld moesten ruimen. Jensen over succesvolle bands, muzikanten met gehoorschade en échte drums.

Bastiaan Tuenter

NIGHTMARE

MAGGY ERBIJ?!

Het Franse Nightmare timmert, met uitzondering van een lange pauze tussen 1987 en 1999, al sinds 1979 aan de weg. De band begon als een traditionele heavy metalband die zich later ontwikkelde tot een power metalband met ­death-, thrash- en symfonische invloeden. Na het vertrek van de broers David (drums) en Jo (zang) Amore in 2014 is Nightmare een nieuwe weg ingeslagen met als nieuw boegbeeld de talentvolle Belgische zangeres Magali (Maggy) Luyten, onder meer bekend van Beautiful Sin, Virus IV en Ayreon. Het eerste resultaat van deze verandering is te horen op het tiende studioalbum ‘Dead Sun’. We spreken met de frontvrouw en vragen allereerst of ze verbaasd was toen ze gevraagd werd voor Nightmare?

Ron Willemsen

DOPE

BLOEDBROEDERSCHAP

De industriële metalband Dope mag in Europa dan relatief onbekend zijn, in thuisland Amerika heeft het illustere gezelschap onder leiding van zanger en creatief brein Edsel Dope, sinds de release van het debuut ‘Felons And Revolutionaries’ in 1999, al miljoenen albums verkocht. Na een bewuste afwezigheid van zes jaar brengt Dope nu eindelijk het zesde album ‘Blood Money Part 1’ uit. Aardschok belt met de markante frontman.

Liselotte Hegt

ALBEZ DUZ

TUSSEN HEMEL EN HEL

Lange tijd ging het Duitse Albez Duz in mysteriën gehuld. Buiten drummer en creatief leider Eugen Herbst waren er geen vaste leden. Wel was er zanger Lars Kaeding, maar nadat hij overleed aan longkanker ging het doom metalproject de ijskast in. Sinds enkele jaren heeft Herbst een nieuwe sparringpartner. Met de Mexicaanse zanger Alfonse Brito Lopez heeft hij het derde album ‘Wings Of Tzinacan’ in elkaar gezet. En de bezetting begint eindelijk vaste vormen aan te nemen. Het duo vertelt.

Bastiaan Tuenter

SUICIDAL TENDENCIES

ENERGIEK ALS VANOUDS

Wat kun je verwachten van een band die ruim 35 jaar geleden werd opgericht? In het geval van Suicidal Tendencies is het antwoord: een heleboel. Het bewijs daarvan is het nieuwe album ‘World Gone Mad’. Met nieuwe drummer Dave Lombardo heeft de band zich compleet hervonden. Suicidal Tendencies telt weer mee. Frontman Mike Muir staat ons dan ook enthousiast te woord.

Anita Boel

DIABULUS IN MUSICA

MET DE SPAANSE SLAG

Een kleine tien jaar geleden besloten zangeres Zuberoa Aznárez en toetsenist Gorka Elso om samen een plaat te maken. „Gewoon omdat we het leuk vonden om samen aan muziek te werken”, blikt de vocaliste terug. Het werd uiteindelijk een symfonisch metalalbum met de titel ‘Secrets’, uitgebracht in 2010 onder de bandnaam Diabulus In Musica. De plaat werd zo goed ontvangen dat het niet bij één kon blijven. Wat heet! Deze maand verschijnt al weer het vierde album van de Spanjaarden: ‘Dirge For The Archons’. Hoogste tijd voor een gesprek. Bovengenoemd duo staat ons graag te woord.

Anita Boel

METAL FEMALE VOICES FEST XIII

22 & 23 OKTOBER - OKTOBERHALLEN - WIEZE

Krap een maand na FemME in Eindhoven staat zo’n 150 kilometer zuidelijker in België alweer het volgende driedaagse festival met female fronted metalbands op het programma, Metal Female Voices Fest. Is dat niet wat te veel van het goede? We gaan het zien!

Laura Waalboer

DESERTFEST BELGIUM

14 T/M 16 OKTOBER - TRIX - ANTWERPEN

Liefhebbers van stoner, psychedelica, doom en sludge kunnen sinds enkele jaren terecht op Desertfest, een festival dat ieder jaar, met verschillende affiches, neerstrijkt in vier grote Europese steden. Na eerder dit jaar Berlijn, Londen en Athene aan te hebben gedaan, is in oktober Antwerpen aan de beurt. Een kleine dertig bands treden op. Alle combitickets zijn op voorhand de deur uit en ook de dagkaarten zullen gedurende het weekeinde uitverkopen, waardoor zo’n tweeduizend mensen in en rondom Trix te vinden zijn.

Bastiaan Tuenter