Aardschok Januari/Februari 2017

In de Aardschok van Januari/Februari 2017 lees je alles over:

AYREON -- KREATOR -- SEPULTURA -- OVERKILL -- BEYOND THE BLACK -- AVENGED SEVENFOLD -- BATTLE BEAST -- STEPHEN PEARCY -- ONI -- BLACKFIELD -- BLACK STAR RIDERS -- FIREWIND -- JACK RUSSEL’S GREAT WHITE -- XANDRIA -- PAIN OF SALVATION -- LANCER -- MY DYNAMITE -- HORISONT -- THE MURDER OF MY SWEET -- NAVARONE -- AVERSIONS CROWN -- DESERTED FEAR -- MORS PRINCIPIUM EST -- WALKING DEAD ON BROADWAY -- ONCE HUMAN -- EMPEROR -- EINDHOVEN METAL MEETING

AYREON

NIEUW AYREON-ALBUM ‘THE SOURCE’ IN APRIL

Eind april voegt Arjen Lucassen met ‘The Source’ een nieuw hoofdstuk toe aan het indrukwekkende oeuvre waarvoor hij in het midden van de jaren negentig de eerste steen legde. ‘The Source’ biedt weer alles wat fans van Ayreon mogen verwachten: een ijzersterke cast aan zangers en muzikanten, meeslepende songs, een overweldigend geluid en een intrigerend verhaal.

Robert Haagsma

KREATOR

GODDELIJKE SLACHTPARTIJ

Eind vorig jaar was Aardschok aanwezig bij de presentatie van het nieuwe Kreator-album ‘Gods Of Violence’ in het Nhow-hotel te Berlijn. Na afloop van de luistersessie was er om te beginnen een persconferentie met zanger/gitarist Mille Petrozza, gitarist Sami Yli-Sirniö en producer Jens Bogren. Daarna was er ook nog de mogelijkheid om onder het genot van een biertje en wanstaltige, veganistische hapjes op informele wijze met bovengenoemde heren in gesprek te gaan.

Stephan Gebédi

SEPULTURA

GRENSVERLEGGERS

Het ‘nieuwe’ Sepultura timmert al weer twintig jaar aan de weg. Werden ‘Against’ (1998) en ‘Nation’ (2001) nog met hoon onthaald, de afgelopen tien jaar maakten de Brazilianen indruk met achtereenvolgens ‘Dante XXI’ (2006), ‘A-lex’ (2009), ‘Kairos’ (2011) en ‘The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart’ (2013). Stuk voor stuk conceptuele platen, net als het nieuwe ‘Machine Messiah’, dat de robotisering onder de loep neemt. Een dag na Sepultura’s laatste optreden van 2016 neemt gitarist Andreas Kisser de tijd om vooruit te blikken op wat, door het nieuwe album én de langverwachte documentaire, wellicht het meest succesvolle jaar van Sepultura onder zijn leiding gaat worden.

Bastiaan Tuenter

OVERKILL

DE MACHINE MAALT DOOR

Overkill is door de jaren heen uitgegroeid tot een waar instituut. De thrash metalcombo uit New Jersey heeft dan wel nooit het publiek van The Big Four-proporties bereikt, op gebrek aan inzet en karakter is het nooit te betrappen geweest. Negentien studioalbums in dik dertig jaar zijn het bewijs. Het op 10 februari te verschijnen ‘The Grinding Wheel’ trekt de sterke lijn van de laatste jaren consequent door en biedt weer alles wat Overkill zo herkenbaar maakt. Zoals immer onder aanvoering van de onverzettelijke Bobby ‘Blitz’ Ellsworth. Zelfs een beroerte, op het podium nota bene (Nürnberg, 2002) kreeg de sympathieke frontman er niet onder. Integendeel, sindsdien is Overkill er alleen maar beter op geworden. Nog steeds praat hij vol vuur over zijn band, zijn passie, zijn levenswerk.

Stan Novak

BEYOND THE BLACK

BLIJVEN GENIETEN

Hoewel Beyond The Black pas sinds 2014 bestaat, is de Duitse symfonische metalband nu al succesvol. Het gezelschap heeft al op de planken gestaan als support van Scorpions, Queensrÿche, Korn en Within Temptation. Momenteel trekt Beyond The Black met Powerwolf en Epica door Europa, ter promotie van het tweede album ‘Lost In Forever’. De hoogste tijd dus voor een interview met de 21-jarige frontvrouw Jennifer Haben.

Anita Boel

AVENGED SEVENFOLD

OP DE VLEUGELS VAN HET SUCCES

De afgelopen tijd is er nogal wat veranderd in de wereld die Avenged Sevenfold heet. In de persoon van Brooks Wackerman heeft het vijftal eindelijk weer een vaste drummer. De band verliet met slaande deuren platenmaatschappij Warner. Het nieuwe album ‘The Stage’ is dan ook verschenen bij een andere muziekgigant: Capitol Records. Gitarist Brian Elwin Haner Jr., beter bekend onder de artiestennaam Synyster Gates, spreekt vrijuit over wat er de afgelopen jaren in en rond zijn band gebeurde.

Robert Haagsma

BATTLE BEAST

GEEN CENTJE PIJN

De heren en dame van Battle Beast hebben een stormachtige tijd achter de rug. Terwijl na de release van ‘Unholy Savior’ (2015) de ster van de heavy metalformatie naar nieuwe hoogten steeg, kregen de Helsinkiërs begin 2016 ook het vertrek van oprichter/gitarist Anton Kabanen te verwerken. Wie echter vreesde voor een uitgeklede versie van Battle Beast, zal na het horen van ‘Bringer Of Pain’ weer opgelucht ademhalen. Zelfs zonder Kabanen zijn de Finnen nog altijd een powerhouse van formaat en staat niets een verdere opmars in de weg. Aardschok spreekt erover met bassist/zanger Eero Sipilä.

Justin Erkens

STEPHEN PEARCY

RAT MET NEGEN LEVENS

De wereld leerde Stephen Pearcy in de jaren tachtig kennen als het luidruchtige en extraverte boegbeeld van Ratt, de Amerikaanse hardrockband die in de vorm van ‘Out Of The Cellar’, ‘Invasion Of Your Privacy’ en ‘Dancing Undercover’ drie millionsellers uitbracht. De zanger staat te popelen om die oude tijden te laten herleven, maar voorlopig staat eerst een soloplaat op stapel. Zijn vierde: ‘Smash’.

Robert Haagsma

ONI

EXTREME XYLOSYNTHESE

Liefhebbers van progressieve metalbands als Between The Buried And Me en Protest The Hero opgelet: het Canadese Oni zou zomaar eens je nieuwe lievelingsband kunnen worden. ‘Ironshore’, met het opvallende Xylosynth-instrument als ‘earcatcher’ is een extreem technisch en intrigerend werkstuk geworden. Waar komt de drive vandaan om zulke uitdagende muziek te maken? Zanger Jake Oni, gitarist Brandon White en xylofonist Johnny D. doen een poging om die vraag te beantwoorden.

Patrick Lamberts

BLACKFIELD

GEDEELDE SMART, DUBBELE PRET

Vrienden waren ze nog steeds, maar de samenwerking tussen Aviv Geffen en Steven Wilson, die samen het hart van Blackfield vormen, bleef een lange tijd vaag. Was Wilson gestopt, slechts nog zijdelings bij de alternatieve rockband betrokken of deed hij juist weer intensiever mee? De Israëlische zanger en songwriter Geffen trekt de angel uit het vraagstuk en heeft goed nieuws: de samenwerking tussen de prinsen van de melancholie is volgens hem weer innig als voorheen.

Patrick Lamberts

BLACK STAR RIDERS

THE BOYS ARE BACK IN TOWN

Black Star Riders heeft de smaak te pakken. Vijf jaar geleden werd Thin Lizzy herdoopt tot deze klassieke hardrockband met gitarist Scott Gorham als overgeblevene uit de klassieke bezetting. Naast hem staat voormalige Alice Cooper-gitarist Damon Johnson. De Amerikanen kiezen op een koude middag in Keulen voor de warmte van de kroeg The Rock Pit en schuiven aan om te praten over het nieuwe album ‘Heavy Fire’.

Bastiaan Tuenter

FIREWIND

TERUG VAN NOOIT WEGGEWEEST

Na zeven studioalbums tussen 2002 en 2012 en de live-schijf ‘Apotheosis’ in 2013 was het vuur bij Firewind-oprichter Gus G. even uitgewaaid. De Griekse gitaarvirtuoos zette zijn vlammende power metalformatie in de ijskast en verlegde zijn muzikale grenzen middels twee soloalbums. Maar Konstantinos Karamitroudis, zoals Gus in het echt heet, is zijn Firewind nooit vergeten. Het was geen kwestie van of, maar wanneer het vuur weer aangewakkerd zou worden. Het antwoord daarop heet ‘Immortals’ en ligt al in de winkel. Aardschok spreekt met Gus over het nieuwe album, de nieuwe zanger en het nieuwe tijdperk voor Firewind.

Justin Erkens

JACK RUSSEL’S GREAT WHITE

BORN TO BE A STAR

Zanger Jack Russell beleeft eind jaren tachtig een toptijd met Great White. Zijn bluesy rockstem past perfect bij de muziek en de band maakt menig stadion in Amerika onveilig. Zoals bij zoveel bands ontstaat er frictie en plotseling ziet Russell zich zonder band. Hij verzamelt nieuwe muzikanten om zich heen en gaat door, maar dan voltrekt zich op 20 februari 2003 een drama. Tijdens een show van Jack Russell’s Great White vat een backdrop in nachtclub The Station in Rhode Island vlam. De uitslaande brand resulteert uiteindelijk in 100 doden. Een gebeurtenis die diepe sporen bij de zanger achterlaat.

Ron Willemsen

XANDRIA

DUITS-NEDERLANDSE ALLIANTIE

Bij het Duitse Xandria heerst een opperbeste stemming. Sinds de komst van de Nederlandse zangeres Dianne van Giersbergen, zo’n drie jaar geleden, gaat het bergopwaarts met de symfonische metalformatie. ‘Theater Of Dimensions’, dat op 27 januari verschijnt, is daarvan het ultieme bewijs. Aardschok spreekt met de enthousiaste frontvrouw.

Anita Boel

PAIN OF SALVATION

HET LICHT GEZIEN

Eindelijk verlossing voor de fans van Pain Of Salvation. Die moesten namelijk ruim vijf jaar lang wachten op een album met nieuw werk. Dat is er nu in de vorm van ‘In The Passing Light Of Day’, een conceptalbum met Daniel Gildenlöws bijna fatale ziekbed als uitgangspunt. Het was echt kantje boord, maar de bandleider en zijn band zijn des te sterker uit de strijd gekomen. Gildenlöw blikt terug op zijn spannende ziekenhuiservaringen, zijn eerste achterwaartse salto en zijn onverwachte sollicitatiegesprek.

Patrick Lamberts

LANCER

METALEN STRUISVOGEL

Ze komen nog maar net kijken, want opgericht in 2009, maar dat weerhoudt de heren van Lancer er niet van hun derde album al als ‘Mastery’ te betitelen. Een tikkeltje arrogant? Wellicht, maar de Zweden zijn dan ook aan een rappe opmars bezig. Werd het titelloze debuut in 2013 nog door het obscure Doolittle-label uitgebracht, voor het nieuwe album weten de metalheads zich geruggensteund door het almachtige Nuclear Blast. Aardschok maakt kennis met zanger Isak Stenvall.

Justin Erkens

MY DYNAMITE

ONBEDOELD PLAGIAAT

Voor liefhebbers van The Black Crowes is er hoop. De kans dat de gebroeders Robinson de strijdbijl ooit begraven om de band nieuw leven in te blazen is minimaal, maar in het Australisch gezelschap My Dynamite is er een alleraardigst alternatief voorhanden. De gelijkenissen met de roemruchte band uit Atlanta druipen er namelijk royaal vanaf. Het op 27 januari te verschijnen ‘Otherside’ gaat verder waar het titelloze debuut vier jaar geleden ophield en biedt andermaal prima luistervermaak. Zanger Patrick Carmody mag uitleggen hoe het is om continu met Chris Robinson te worden vergeleken.

Stan Novak

HORISONT

ZWEEDSE TIJDREIZIGERS

Net als hun landgenoten van Graveyard als Ghost hangt ook Horisont de jaren zeventig aan. De band met een smeuïge retrorocksound flirt graag met progrock en AOR, maar waagt zich net zo makkelijk aan teksten over het buitenaardse. Vorig jaar bekroonde het vijftal het tienjarige jubileum met een platendeal bij Century Media, waar op 3 februari de vijfde langspeler ‘About Time’ verschijnt. Zanger en toetsenist Axel Söderberg belt vanuit Gotenburg.

Bastiaan Tuenter

THE MURDER OF MY SWEET

NET ALS IN DE FILM

Zangeres Angelica Rylin en drummer Daniel Floris zijn het kloppend hart van de vierkoppige, orkestrale metalband The Murder Of My Sweet. Het Zweedse gezelschap put inspiratie uit filmmuziek, misdaadfilms uit de jaren veertig en tragedies uit het dagelijkse leven. Op het vierde album ‘Echoes Of The Aftermath’ vaart de band echter bewust een ongecompliceerde koers. Frontvrouw Angelica legt aan Aardschok uit waarom.

Lilo Hegt

NAVARONE

HARDE ROCK, WIJDSE KLANKEN

De ster van Navarone is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Het derde album ‘Oscillation’ is echter verreweg het meest ambitieus klinkende werkstuk. Wilden debuut ‘A Darker Shade Of White’ (2012) en opvolger ‘Vim & Vigor’ (2014) onderling nog flink verschillen, ditmaal lijkt het vijftal de definitieve koers te hebben gevonden. Daar had het Nijmeegs/Amsterdams gezelschap wel professionele hulp voor nodig. Die vond men in producer Joost van den Broek, de man die ook bands als Epica en Stream Of Passion van een topsound voorzag. Het is een samenwerking die een kwaliteitsproduct oplevert. Stan Novak belt met drummer Robin Assen om het fijne ervan te weten te komen.

Stan Novak

AVERSIONS CROWN

CONCEPTUELE DEATHCORE

Aversions Crown maakt deel uit van een relatief nieuwe stroming in het spectrum van de harde muziek. Kijk mijn recensie van het nieuwe album ‘Xenocide’ in deze Aardschok er maar even op na als je nu al wilt weten welke. Met in Brisbane (Australië) woonachtige bandleden was het even plannen om tot een voor beide partijen fatsoenlijke gesprekstijd te komen, maar de moderne technologie stelt gitarist Mick Jeffery en ondergetekende in staat om respectievelijk erg vroeg en redelijk laat een conversatie te voeren. Met zijn Australische accent en de ontspannen indruk die hij maakt zou ik bijna vergeten dat ik de gitarist van een boze metalband aan de telefoon heb.

Ype TVS

DESERTED FEAR

DEATH METAL ZONDER FRATSEN

Old-school death metal is groot in Duitsland. Bij Century Media weten ze dat; Deserted Fear is binnengehaald voor de release van ‘Dead Shores Rising’, album nummer drie van het trio. Doeltreffende eensnarige riffs met Zweedse invloeden staan centraal bij de band, die in Duitsland al een aanzienlijk deel van de grote festivals en zalen bespeelde. In Nederland zijn de clubs tot nu toe klein geweest, maar wie weet waar dit interview toe leidt. Drummer Simon Mengs staat ons te woord.

Ype TVS

MORS PRINCIPIUM EST

LUCTOR ET EMERGO

Wat te doen als je belangrijkste songschrijvers vertrekken en writersblocks een terugkerend probleem zijn? Het is een vraagstuk waar Mors Principium Est (dood is het begin) sinds 2009 mee worstelt. Gitaristen uit alle windstreken werden aangetrokken, zelfs uit Nieuw-Zeeland, maar inmiddels is de Finse melodeath-formatie al weer zes snarenplukkers verder. De door writersblocks geplaagde vocalist Ville Viljanen stond meerdere malen op het punt de band op te heffen, maar met de komst van de zesde langspeler ‘Embers Of A Dying World’ ziet de wereld er opeens heel anders uit. Viljanen vertelt.

Bastiaan Tuenter

WALKING DEAD ON BROADWAY

FUCK DE HOKJESGEEST!

Walking Dead On Broadway is een nieuwe ster aan het Duitse deathcorefirmament. Al heeft de band uit Leipzig in voormalig Oost-Duitsland niet zoveel met hokjes. Omdat de heren het niet aandurven om een telefonisch interview in het Engels te doen en het Duits van ondergetekende niet briljant is, voelden we gitarist Michael Kalusche via e-mail aan de tand over hun tweede album ‘Slaves’.

Rob Broere

ONCE HUMAN

DE EVOLUTIE VAN LOGAN MADER

Logan Mader verliet Machine Head om producer te worden, maar belandde al snel in Soulfly. Ook daar ging hij weg met produceraspiraties, maar toen kwam Medication op zijn pad, waar ondanks een veelbelovende bezetting niets van terechtkwam. Driemaal was echter scheepsrecht: Logan Mader koos vijftien jaar geleden definitief voor de knoppentafel. Althans, zo leek het toch. Sinds twee jaar is hij weer actief als gitarist in zijn eigen band Once Human, dat moderne, brute, complexe metal speelt. Met deze band heeft hij in korte tijd ‘The Life I Remember’ (2015) en nu ‘Evolution’ afgeleverd. De verloren zoon vertelt.

Bastiaan Tuenter

EMPEROR

AANTHEMS OF THE WELKIN AT DUSK

Komend voorjaar wordt het hele oeuvre van Emperor opnieuw uitgebracht. De Noorse black metalband zal komende zomer op verschillende festivals, waaronder Graspop, het tweede album ‘Anthems To The Welkin At Dusk’ integraal vertolken. Genoeg reden om met zanger, componist en multi-instrumentalist Ihsahn te praten over de totstandkoming van het klassieke album dat twintig jaar geleden werd prijsgegeven aan de duisternis.

Robert Haagsma

EINDHOVEN METAL MEETING

De Eindhoven Metal Meeting verkoopt opnieuw uit. Dat komt niet alleen door de sterke programmering, met een keur aan extreme metalstijlen. Zoals elk jaar geldt namelijk ook dat het festival echt een samenkomst is van vrienden en oude bekenden. Die komen uit tal van landen en praten uitgebreid bij in de merchhal bij de kleine zaal en in het restaurant-café van de Effenaar. Daar worden ook verschillende gerechten geserveerd, als onderdeel van de Heavy Vethal. De meeste aandacht gaat echter uit naar de bands. In totaal treden 36 acts op, verdeeld over twee dagen en twee podia: de Large Stage (grote zaal) en de District 19 Stage (kleine zaal).

Wouter Dielesen, Anita Boel, Leon van Rijnsbergen en André Verhuysen pikken de krenten eruit. Steven Smegma doet het licht uit.