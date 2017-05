Aardschok Maart 2017

/ 1 Gebruikerswaardering:/ 1

In de Aardschok van Maart 2017 lees je alles over:

GUNS N’ ROSES -- THUNDER -- BLACK SITES -- PLACE VENDOME -- AXXIS -- DOOL -- KNIGHT AREA -- DANKO JONES -- THE WILD! -- BLOODBOUND -- EDENBRIDGE -- HAVOK -- FATES WARNING -- 70000 TONS OF METAL -- IMMOLATION -- BENIGHTED -- MARCH FUNÈBRE -- EX DEO -- ANTROPOMORPHIA -- EVOCATION -- SINISTER -- SVART CROWN -- SIX FEET UNDER -- PERSEFONE -- LOCK UP -- WOLFHEART -- JOHN GARCIA

GUNS N’ ROSES

OPKOMST, NEERGANG EN COMEBACK

Guns N’ Roses lijkt lang gedoemd om de geschiedenis in te gaan als een bodemloze put waarin een platenmaatschappij miljoenen dollars stort in de hoop dat er ooit een verkoopbaar album uit omhoog zal borrelen. Een club huurlingen die moet dansen naar de pijpen van zanger Axl Rose, het enige nog overgebleven oorspronkelijke bandlid. Een ongeleid projectiel, wiens gewicht nog erger fluctueert dan dat van Oprah Winfrey. Optredens halen vooral het nieuws vanwege het late aanvangstijdstip en niet vanwege de muziek. Niemand - behalve die arme platenmaatschappij - die nog een cent voor de band geeft. Toch vindt er een wonderbaarlijke wederopstanding plaats. Op 12 juli aanstaande speelt een aanzienlijk deel van de klassieke lineup in het Goffertpark in Nijmegen. Ondanks de hoge ticketprijzen raakt het concert in no-time uitverkocht. Het is een verrassend nieuw hoofdstuk in het grillige verhaal van Guns N’ Roses. Een terugblik op decennia van vallen en opstaan.

Robert Haagsma

THUNDER

DE TIJD BEGINT TE DRINGEN

Niet alle bekende bands die een doorstart maken is hernieuwd succes gegund. Thunder echter wel. De formatie uit Zuid-Engeland verdween in 2008, met negen studioalbums op het palmares, van het podium om vijf jaar later de bluesy rockkroon weer terug te claimen. Dat lukte het vijftal gemakkelijker dan verwacht. Het publiek sloot het herboren vijftal opnieuw in de armen en werd beloond met twee puike platen. Want na het pittige ‘Wonder Days’ (2014) zal ook het zojuist verschenen ‘Rip It Up’ de annalen ingaan als een klassieke Thunder-plaat. Hoogste tijd voor een update met zanger Danny Bowes.

Stan Novak

BLACK SITES

MET HULP UIT NEDERLAND

Na lange tijd thrash metal en metalcore te hebben gespeeld, gooit zanger en gitarist Mark Sugar het met de heavy metalgroep Black Sites over een andere boeg. De gloednieuwe band uit Chicago, in het straatje van (oude) Fates Warning, Legend en Hammers Of Misfortune, mocht al op de interesse van een Nederlands platenlabel rekenen vóórdat de band überhaupt opgericht was. Nu het debuutalbum ‘In Monochrome’ klaar is vertelt Sugar hoe dat zo is gelopen, hoewel hij in eerste instantie een chagrijnige indruk maakt. Met reden, het is dan ook geen normale dag.

Bastiaan Tuenter

PLACE VENDOME

POMPOENENVERZOENING

Als voormalig frontman van Helloween heeft Michael Kiske natuurlijk geen introductie meer nodig. Na de breuk met zijn voormalige broodheer in 1993, koos Kiske voor de luwte, om vervolgens na een paar jaar toch weer op te duiken in diverse projecten. Tegenwoordig is de bijna-vijftiger drukker dan ooit met Avantasia, Unisonic, Kiske/Somerville, Place Vendome en vele gastbijdragen. En dan is daar natuurlijk de aanstaande Helloween-reünietoer. Wanneer Aardschok met de zanger belt om te praten over het kersverse, vierde Place Vendome-album ‘Close To The Sun’, vragen we hem vanzelfsprekend ook naar de stand van zaken in het Helloween-kamp.

Lilo Hegt

AXXIS

DEUTSCHLAND ÜBER ALLES

Axxis timmert al ruim vijfentwintig jaar aan de weg en is vooral in Duitsland erg populair. De oerdegelijke, traditionele hardrockband heeft hypes zien komen en gaan, maar is altijd stug zijn eigen weg gegaan. Toetsenist Harry Oellers en zanger Bernhard Weiss zijn de beide originele leden. Met laatstgenoemde had Aardschok een gesprek.

Ron Willemsen

DOOL

HET BLOED KRUIPT...

Het optreden van DOOL op Roadburn 2016 werd door veel aanwezigen als beste optreden van het weekend en zelfs als beste van het jaar genoteerd. Ook bij andere shows ging het dak eraf, waardoor veel liefhebbers van psychedelische, donkere rockmuziek al maanden uitkijken naar het debuutalbum ‘Here Now, Then There’. Wat ook zeker zal bijdragen aan de interesse is de bezetting, bestaande uit ex-leden van The Devil’s Blood, Gold en Elle Bandita. Zangeres/gitariste Ryanne van Dorst, in een ander leven steeds vaker op de buis te zien - „Ja, lekker belangrijk” - praat Aardschok bij.

Bastiaan Tuenter

KNIGHT AREA

KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK

Knight Area is sinds het debuutalbum ‘The Sun Also Rises’ (2004) een opvallende speler in de Nederlandse progscene. De symfonische rockgroep begon als soloproject van toetsenist Gerben Klazinga, die tot voor kort de lakens uitdeelde. Maar met de komst van gitarist Mark Bogert en bassist Peter Vink in 2012 is daar verandering in gekomen. Zo kreeg het bandgeluid een flinke facelift, te horen op de EP ‘Between Two Steps’ (2013), album ‘Hyperdrive’ (2015) en de gloednieuwe langspeler ‘Heaven And Beyond’. Daarnaast deed de assertieve aanpak van Vink intern de nodige stof opwaaien. „Ik kwam erbij met mijn grote bek en trok gelijk allerlei zaken naar me toe”, aldus de bassist, die Aardschok vertelt over de veranderingen binnen het Knight Area-kamp.

Patrick Lamberts

DANKO JONES

SCHERP ALS ALTIJD

Al dik twintig jaar blaft en tiert Danko Jones dat het een lieve lust is. Sinds het opgewonden standje uit Toronto zo voortvarend uit de startblokken schoot met ‘Born A Lion’ is hij niet meer van de radar geweest. Je kunt er namelijk gif op innemen dat er om de paar jaar een nieuw album verschijnt om daar vervolgens de toers en festivals aan vast te rijgen. Met ‘Wild Cat’ komt studioalbum nummer acht onze kant uit. Al zijn de meningen daarover verdeeld, zo blijkt. Platenmaatschappij AFM rept in het persbericht namelijk over nummer negen, terwijl ‘Wild Cat’ voor de bandbaas zelf toch echt zijn achtste is. Een klein vormfoutje, zo lijkt het, maar Jones is ‘not amused’. Het tekent zijn verbetenheid. De gedreven halfbloed staat op scherp en de toon voor een pittig gesprek is gezet.

Stan Novak

THE WILD!

RECHT UIT HET HART

De muziek van het Canadese The Wild! - met uitroepteken - valt moeilijk in een hokje te plaatsen. De band rond zanger/gitarist Dylan Villan maakt bluesysouthernpunkygroovin’sleazymetal, of zoals Villain het zelf noemt: rock-’n-roll. The Wild!’s debuutalbum ‘Wild At Heart’ is zojuist verschenen en de mannen zijn van plan er helemaal voor te gaan. Een introductie.

Ron Willemsen

BLOODBOUND

DRAKENTEMMERS

Na flirts met verschillende metalstijlen en vier zangers in tien jaar, kwam Bloodbound met ‘Stormborn’ (2014) eindelijk in rustigere wateren terecht. Bombastische power metal bleek voor de Zweden dé stijl en - niet onbelangrijk - vocalist Patrik Johansson een zeer capabele en betrouwbare frontman. Met die succesformule op zak heeft het gezelschap de afgelopen jaren toegewerkt naar ‘War Of Dragons’. Johansson luistert inmiddels naar de naam Patrik Selleby, maar is evenals drie jaar geleden meer dan bereid om ons bij te praten over het nieuwe album.

Justin Erkens

EDENBRIDGE

IN HET HIER EN NU

Bijna twintig jaar geleden zag de Oostenrijkse band Edenbridge het levenslicht. Met ‘The Great Momentum’ is de band inmiddels toe aan zijn negende studioalbum. Nog even gepassioneerd en bevlogen als in de beginjaren staat bandleider, componist en multi-instrumentalist Lanvall ons te woord.

Anita Boel

HAVOK

WAKKER WORDEN!

Het zijn mooie jaren voor fans van thrash metal. Veel grotere bands beleven een tweede jeugd, terwijl de jongere lichting ze ondertussen in de nek hijgt. Denk aan nieuwe, hoewel inmiddels ook ervaren, groepen als Suicidal Angels, Bonded By Blood, Warbringer en Angelus Apatrida. Het Amerikaanse Havok hoort ook in dat rijtje. Na drie uitstekende albums en vooral de bevlogen liveshows is het kwartet niet meer weg te denken uit het thrashlandschap. Het verhaal van Havok, inmiddels toegekomen aan de langspeler ‘Conformicide’, is echter vooral het verhaal van David Sanchez.

Bastiaan Tuenter

FATES WARNING

‘AWAKEN THE GUARDIAN’

Je hebt essentiële metalalbums die iedereen kent en onvervalste cultklassiekers. Eentje uit de laatste categorie is ‘Awaken The Guardian’, het derde studioalbum van de Amerikaanse progressieve metalband Fates Warning. Je vindt er geen bal aan of je staat er juist mee op en gaat er weer mee naar bed. Vorig jaar bestond het album dertig jaar en werd het om die reden integraal vertolkt tijdens het Duitse Keep It True-festival en ProgPower USA. Samen met gitarist en hoofdcomponist Jim Matheos blikken we terug op deze shows en het zo illustere metaldocument uit het grootse metaljaar 1986.

Patrick Lamberts

70000 TONS OF METAL

MET BANDS NAAR BANDJES KIJKEN

Wat kun je verwachten van de 70000 Tons Of Metal-cruise, het grootste drijvende metalfestival ter wereld dat dit jaar voor de zevende maal vaart, ditmaal van Fort Lauderdale (Florida, VS) naar Labadee (Haïti) en terug. Wie denkt alles te hebben meegemaakt in rock- en metalland komt bedrogen uit. Want deze cruise is een geheel andere tak van sport. Een compleet nieuw en hoger level; een optelsom van festival, clinics, congres, meet-and-greets en populair volksvermaak als karaoke en een heuse bellyflopcontest. 70000 Tons Of Metal, kortweg 70K genoemd is een soort Florida springbreak voor headbangers, moshers en thrashers; een community-parade op een vijftien verdiepingen tellend mega-cruiseship met concertzalen die niet onderdoen voor de betere zalen in Nederland, een winkelpromenade van honderden meters met talloze shops, bars en eettentjes, een sfeervol casino, een handvol kwaliteitsrestaurants (zowel buffetstijl als à la carte), talloze lounges, zwembaden, bubbelbaden, een waterparadijs voor de kids en voor de getrainde vakantievierders een fitnesscentrum, joggingbaan, klimmuur en surfsimulator.

Stan Novak & René Vanes

IMMOLATION

KOERSVAST

‘Atonement’ is de titel van het tiende album van Immolation, dat langzaam richting het 30-jarige jubileum kruipt. De band uit New York is een vaste waarde voor iedereen die van technisch verzorgde death metal houdt. Degelijk en sober. Met de vorige plaat ‘Kingdom Of Conspiracy’ waagde Immolation zich nog aan een conceptalbum, maar op ‘Atonement’ is alles weer als vanouds. Toch vervalt de band nooit in herhaling, vindt zanger, bassist en oorspronkelijk bandlid Ross Dolan.

Robert Haagsma

BENIGHTED

HORRORFILMMUZIEK

Het succes van de Franse deathgrindband Benighted had de afgelopen jaren zijn weerslag op de bezetting. Na het verschijnen van de zevende studioplaat ‘Carnivore Sublime’ in 2014 vertrokken drie van de vijf leden. De een omdat de groep te veel van hem vergde, de ander juist omdat hij niet van de band kon bestaan. Met de liverelease ‘Brutalive The Sick’ zetten de heren het herstel in. Opvolger ‘Necrobreed’ presenteert niet alleen een nieuwe line-up, ook zit de release vol nieuwe impulsen. De sympathieke frontreus Julien Truchan toont zich uiterst tevreden.

Wouter Dielesen

MARCH FUNÈBRE

ALLES OP EIGEN KRACHT

De gestage opmars van Marche Funèbre krijgt deze maand een nieuwe impuls als ‘Into The Arms Of Darkness’ verschijnt. De smaakvolle cocktail van doom metal met ingrediënten uit black en death metal zal ongetwijfeld nieuwe deuren openen voor het Vlaamse collectief dat al een kleine tien jaar helemaal zelf z’n zaken voor elkaar bokst. De kick-off van een nieuwe cyclus wordt 25 maart in Antwerpen gegeven tijdens de zevende editie van Darken The Moon, het eigen festival van Marche Funèbre. De gepassioneerde frontman Arne Vandenhoeck geeft Aardschok de primeur met dit eerste interview.

Bastiaan Tuenter

EX DEO

RARE JONGENS, DIE ROMEINEN!

Na het succes van ‘Romulus’ (2009) en ‘Caligvla’ (2012) leek de opmars van het Ex Deo-legioen onstuitbaar. Wat ooit begon als een projectje van Kataklysm-frontman Maurizio Iacono, was medio 2012 uitgegroeid tot een volwaardige band met een eigen smoel en trouwe volgelingen. Het succes eiste echter zijn tol. Het runnen van twee bands bleek voor Iacono en zijn mede-Kataklysmanen qua tijd, geld en energie niet haalbaar. Ex Deo werd in 2014 dan ook voor onbepaalde tijd in de vriezer gezet. Blijkbaar duurt ‘onbepaald’ in Canada drie jaar, want Ex Deo is terug met het nieuwe meesterwerk ‘The Immortal Wars’.

Justin Erkens

ANTROPOMORPHIA

FUCK THE RULES!

‘Sermon Ov Wrath’ is de aanleiding voor een nieuwe conversatie met zanger/gitarist Ferry Damen, die tijdens ons vorige gesprek enigszins beneveld door de pijnstillers naar de juiste woorden en zinnen moest zoeken. Antropomorphia timmert stevig aan de weg, zo bewijst het derde album in vijf jaar tijd. Zware en duistere death metal is waar de band nog steeds voor staat. Met een dikke productie en een dosis groove en catchiness zal ‘Sermon Ov Wrath’ koren op de molen van een breed scala aan liefhebbers van extreme gitaarmuziek zijn. Over bandnamen jatten, zijn haat jegens de leer van Abraham en inspiratie: het woord is aan Ferry.

Ype TVS

EVOCATION

SUCCESVOLLE DOORSTARTERS

De levensloop van Evocation uit Zweden is geen alledaagse. Het begon met twee demo’s, waarna direct een pauze van twaalf jaar volgde. In 2005 kwam de band ineens weer tot leven. Met ‘The Shadow Archetype’ is Evocation inmiddels toe aan z’n vijfde album, die allemaal dus in het tweede leven van de band uitkwamen. Logge Zweedse death metal met melancholie en melodie is het handelsmerk van de band. Gitarist Marko Palmen is één van de twee oerleden en daarmee een geschikte gesprekspartner.

Ype TVS

SINISTER

SPROOKJES BESTAAN NIET

Sinister bestaat bijna dertig jaar en is daarmee een van Nederlands langst bestaande death metalbands. Gas terug of minder boos? Luister het nieuwe album ‘Syncretism’ en trek je conclusies. Oerlid, zanger en voormalig drummer Aad Kloosterwaard staat Aardschok samen met huidig drummer Toep Duin te woord. Laatstgenoemde blijkt verantwoordelijk voor de meeste teksten en het concept van de nieuwe plaat.

Ype TVS

SVART CROWN

KEIHARD WERKEN LOONT

Langzaam maar zeker krijgen de Fransen de metalwereld steeds meer in hun greep. In de vorige Aardschok werd het nieuwe Gojira-album ‘Magma’ met grote overtuiging (en volgens ondergetekende volledig terecht) uitgeroepen tot het ‘beste album van 2016’. In de underground is er echter veel meer aan de hand. Dat bewijst de ijzersterke black/death metalband Svart Crown, die begin maart het vierde album ‘Abreaction’ uitbrengt. We spraken de mannen een kleine vier jaar geleden voor het laatst, ten tijde van de release van ‘Profane’. Aan het woord is nu zanger/gitarist JB Le Bail, die de draad oppakt vanaf dat moment.

Leon van Rijnsbergen

SIX FEET UNDER

ONDERBROEKENLOL

Het is allang niet meer relevant dat Chris Barnes ooit de zanger van Cannibal Corpse was. Die band werd enorm succesvol met hun nieuwe frontman, en Barnes timmert sindsdien flink aan de weg met Six Feet Under. Met ‘Torment’ verschijnt binnenkort alweer het twaalfde studioalbum sinds de oprichting in 1993. Daarnaast liet de band onder de noemer ‘Graveyard Classics’ ook een aantal dubieuze coveralbums op de mensheid los, maar dat is een ander verhaal. Op ‘Torment’ klinkt de band in elk geval behoorlijk gevarieerd. De eenvormige midtempo death metal die de eerste albums kenmerkte, heeft plaatsgemaakt voor een mix van snelle en langzame nummers en van alles daartussen. Ging het midtempo-werk Barnes dan toch vervelen?

Stephan Gebédi

PERSEFONE

SPIRITUELE ZIELEN

Gingen de beste metalalbums voorheen over dood en verderf, tegenwoordig gaan ze net zo goed over spirituele zaken. Persefone’s ‘Aathma’ is daar een klinkend voorbeeld van. De band uit Andorra speelt een smaakvolle hybride van death metal, progressieve metal en moderne techmetal. Aardschok onderwerpt gitarist Carlos Lozano en toetsenist/zanger Miguel ‘Moe’ Espinosa aan een vragenvuur.

Patrick Lamberts

LOCK UP

ONTKETEND

Lock Up is een monster dat zich soms jaren niet laat zien, maar zich dan toch weer met luid gegrom meldt. Zes lange jaren na de vorige plaat ‘Necropolis Transparent’ is er het nieuwe album ‘Demonization’, waarop we zanger Kevin Sharp mogen verwelkomen. Hij vertelt hoe hij bij Lock Up betrokken raakte, waarom het album zo intens en duister klinkt en wat de status is van zijn oude band Brutal Truth.

Robert Haagsma

WOLFHEART

SCHAAP IN WOLFSKLEREN

Begin 2013 verraste de Finse muzikant Tuomas Saukkonen vriend en vijand met zijn beslissing de stekker uit niet één, maar al zijn bands te trekken. Before The Dawn, Black Sun Aeon, Dawn Of Solace en RoutaSielu waren in één klap verleden tijd. Saukkon besloot zich volledig te focussen op zijn nieuwe soloproject Wolfheart. Vier jaar later is Wolfheart uitgegroeid tot een volwaardige band, die aan de vooravond staat van de release van zijn derde studioalbum ‘Tyhjyys’ (‘leegte’). Voorafgaand aan het optreden in het Nijmeegse Doornroosje spreekt Aardschok met Saukkonen die, anders dan zijn ruige uiterlijk doet vermoeden, vrij in-trovert en zelfs een tikkeltje verlegen blijkt te zijn.

Marlous de Jonge

JOHN GARCIA

SPREKEN IN TONGEN

Na zijn jaren met het legendarische Kyuss leende John Garcia zijn stem aan uiteenlopende bands en projecten. Zijn nieuwe album ‘The Coyote Who Spoke In Tongues’, de opvolger van zijn titelloze solodebuut uit 2014, is weer onder zijn eigen naam verschenen. Het is een akoestisch werkstuk dat zowel nieuwe songs als nummers uit zijn illustere verleden bevat. Het is een mooi, sfeervol werkstuk dat de Amerikaan maakte gewoon omdat hij er zin in had.

Robert Haagsma