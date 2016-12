EINDELIJK! DE NIEUWE!

/ 2 Gebruikerswaardering:/ 2

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Aardschok Gemaakt op vrijdag 11 november 2016 12:16 Geschreven door Metal Mike

AARDSCHOK 11-2016 INTERVIEWS: METALLICA, DEVILMENT, GLENN HUGHES, RIK EMMETT, DEE SNIDER, NIGHTWISH, GRAHAM BONNET, STEVE HARRIS, PRETTY MAIDS, DOPE, RAVENCULT, SOULBURN, SISTER, RUINS, TEETHGRINDER, WITCHERY, NIGHTMARE, ALBEZ DUZ, SUICIDAL TENDENCIES, DIABULUS IN MUSICA, STREAM OF PASSION, KREATOR, UDO DIRKSCHNEIDER, GOTTHARD, FREEDOM CALL en CIVIL WAR.

LIVE: METAL FEMALE VOICES FEST, DESERTFEST, ANATHEMA, AMON AMARTH / TESTAMENT, OBITUARY / EXODUS, DESTRUCTION / FLOTSAM AND JETSAM en ALTER BRIDGE.

VERDER: veel CD-recensies en een update lijst van alle aanstaande festivals, concerten en CD-releases.