VEEL GEKUS IN DE NIEUWE AARDSCHOK

/ 1 Gebruikerswaardering:/ 1

Zwak Zeer goed

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Aardschok Gemaakt op donderdag 08 juni 2017 20:51 Geschreven door Metal Mike

Sinds dinsdag 20 juni ligt de nieuwe AARDSCHOK in de winkels.



AARDSCHOK 7-2017 INTERVIEWS: KISS, VUUR, RIVERDOGS, STONE SOUR, ORDEN OGAN, CELLAR DARLING, NEXT TO NONE, SECRET SPHERE, AMPLIFIER, MR. BIG, PRISTINE, STYX, VINTERSORG, MUNICIPAL WASTE, TOMBS, NOVEMBERS DOOM, DEAD HEAD, BROKEN HOPE, DYING FETUS, GOATWHORE en IGORR

LIVE: ROCK HARD FESTIVAL, RIVERSIDE, KISS, ALTER BRIDGE, DEEP PURPLE, VUUR en FORTAROCK IN THE CITY.

VERDER: veel CD-recensies en update lijsten van alle aanstaande festivals, concerten en CD-releases.