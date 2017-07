WHO THE FUCK IS ALICE?

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Aardschok Gemaakt op woensdag 05 juli 2017 13:14 Geschreven door Metal Mike

Dinsdag 18 juli ligt de nieuwe AARDSCHOK in de winkels.

Wil jij 'm op zaterdag 15 juli al in de bus hebben?

Maak dan voor dinsdag 11 juli euro 5,95 over op onze rekening.

Voor Nederlanders IBAN: NL29 INGB 0688 6651 60 tnv. Aardschok te Son.

Voor Belgen BE49 0013 6773 6271 tnv Mike van Rijswijk te Hechtel-Eksel.

Je hoeft dan geen verzendkosten te betalen, en hebt de nieuwe Aardschok als eerste in huis!

Vermeld wel even jouw adres!

OTHER COUNTRIES CAN ORDER AARDSCHOK UNTIL TUESDAY 11TH OF JULY THROUGH PAYPAL: Send 10 Euro to Paypal-account: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Don’t forget to state your address.

AARDSCHOK 8-9-2017 INTERVIEWS: ALICE COOPER, ACCEPT, MASTERPLAN, PRONG, THE HAUNTED, LEPROUS, ELUVEITIE, IN THIS MOMENT, BYZANTINE, EXIT EDEN, CRIMFALL, REX BROWN, SHAMAN’S HARVEST, PORTRAIT, VENOM INC., KREATOR, THE LURKING FEAR, WINTERSUN, ORIGIN, BLOODCLOT en EREB ALTOR

LIVE: GRASPOP METAL MEETING, JERA ON AIR, SLAYER, MIKE PORTNOY’S SHATTERED FORTRESS, EGO KILL TALENT, I AM MORBID en SLO BURN.

VERDER: veel CD-recensies en update lijsten van alle aanstaande festivals, concerten en CD-releases.