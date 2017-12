WARREL DANE OVERLEDEN

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Gemaakt op woensdag 13 december 2017 16:10 Geschreven door Metal Mike

WARREL DANE, bekend als zanger van SANCTUARY en NEVERMORE, is gisteren in Sao Paulo overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De frontman had de laatste jaren al meerdere gezondheidsproblemen als gevolg van diabetes en een jarenlange alcoholverslaving. Warrel Dane werd 56 jaar.



With a very heavy heart, we regret to inform you that yesterday, December 12, 2017, Warrel Dane of Nevermore and Sanctuary died from unexpected heart failure in his hotel room in Sao Paolo, Brazil where he was currently recording with local musicians. This album was expected to be released under the Warrel Dane banner with the title “Shadow Work”.