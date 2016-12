Tijdschema EMM bekend!

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Over vier weken is het alweer tijd voor de achtste editie van de Eindhoven Metal Meeting in de Effenaar te Eindhoven! Mocht je nog geen kaartje hebben en toch willen gaan, wacht dan niet te lang want voor beide dagen loopt de voorverkoop erg hard. Het tijdschema is vanaf nu beschikbaar op de officiƫle Eindhoven Metal Meeting website: www.eindhovenmetalmeeting.com