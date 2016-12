GEEN FORTAROCK IN 2017, WEL FORTAROCK IN THE CITY

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op vrijdag 18 november 2016 16:02 Geschreven door Oscar Vaneyck

Er komt in 2017 geen FortaRock openluchtfestival.

Het lukt de organisatie om uiteenlopende redenen niet om geschikte hoofdacts te vinden. Zo heeft FortaRock last van toenemende concurrentie in binnen- en buitenland, stijgende bandgages en het feit dat veel bands pas later in de zomer gaan toeren.

Wel komt er een nieuwe editie van het indoorfestival FortaRock in the City. Op zaterdag 27 mei staat Doornroosje in Nijmegen geheel in het teken van zware metalen. De eerste namen en de start van de kaartverkoop worden binnenkort bekendgemaakt. Ook zal Buma ROCKS! hierbij enkele activiteiten ontplooien en worden er een aantal Nederlandse bands toegevoegd aan de line-up van FortaRock in the City. Hierover later meer!