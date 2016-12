AYREON VOOR TWEE SHOWS NAAR 013

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Op 15 en 16 september 2017 treedt AYREON op in 013 in Tilburg. Het meesterbrein achter Ayreon, Arjen Lucassen, heeft hiervoor de beste nummers uit de Ayreon-en Star One-catalogus geselecteerd, inclusief songs van het in de lente van 2017 te verschijnen nieuwe album. Het is wordt de tweede keer dat Ayreon zal optreden. Eerder gebeurde dat in Rotterdam in september 2015. De shows in 013 zullen worden opgevoerd door originele Ayreon-vocalisten en instrumentalisten, zoals Floor Jansen en Marco Hietala van Nightwish; Russell Allen (Symphony X), Damian Wilson (Threshold), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Tommy Karevik (Kamelot), Jonas Renkse (Katatonia) en Anneke van Giersbergen (The Gentle Storm). Een speciale gastrol is er voor Arjen Lucassen zèlf.

De reguliere kaartverkoop start op donderdag 24 november om 10.00 uur via www.arjenlucassen.com/universe/tickets. Alle abonnees van de nieuwsbrief van Arjen Lucassen krijgen de kans om hun tickets al 24 uur eerder - op woensdag 23 november - tijdens een exclusieve pre-sale aan te schaffen.