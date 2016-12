RAMMSTEIN NAAR GRASPOP

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Gemaakt op dinsdag 22 november 2016 18:22 Geschreven door Metal Mike

Voor het eerst ooit op de affiche van Graspop Metal Meeting: RAMMSTEIN! Extreem trots is de GMM-organisatie dat ze deze legendarische Duitse formatie als eerste headliner mogen aankondigen. Noteer vrijdag 16 juni in je agenda, voor het enige optreden van Rammstein in de Benelux. Tickets gaan op donderdag 24 november in verkoop. Meer namen volgen binnenkort