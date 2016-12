EERSTE NAMEN FEMME 2017

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Zwak Zeer goed

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op dinsdag 20 december 2016 16:10 Geschreven door Metal Mike

Eindelijk is het zover. We kunnen de eerste zes namen aankondigen van de inmiddels al weer vierde editie van FemME – Female Metal Event. FemME vindt plaats van 22 tot 24 september 2017. Het metal festival waar een vrouw in de band moet zitten maar zeker net zo belangrijk, kleine opkomende bands een kans krijgen het podium te delen met bekendere namen.

Deze keer is Nederland beter vertegenwoordigd. Charlotte Wessels van Delain is het gezicht van het festival. DELAIN dat afgelopen zaterdag de 10de verjaardag vierde met een speciale show zal een andere maar zeer zeker ook speciale show op FemME neerzetten. Niet helemaal Nederlands maar wel met een sterke basis in MAYAN. Zij waren de headliner van de eerste editie. Hun energie en plezier op het podium zijn een voorbeeld voor velen. De combinatie met heel goede metal, maakt dat FemME blij is ze terug te zien. Eric Hazebroek (Stream of Passion, Ditch) en Marjan Welman (Autumn) hebben hun sporen verdiend. Als zij hun krachten bundelen in Vetrar Draugurinn, is FemME er graag bij om hen een podium te gunnen.



Als je doom en gothic bij elkaar brengt, krijg je Weeping Silence. De Maltezers zijn mogelijk niet zo bekend maar hun vierde album “Opus IV Oblivion” is wereldwijd zeer goed ontvangen. We zijn ook blij dat we iets kunnen brengen wat in Europa nog nooit te zien is geweest. In het thuisland al een gevestigde naam, op FemME zet het Amerikaanse Edge of Paradisehun eerste schreden in Europa. De laatste band in deze aankondiging treed ook niet zo vaak op. Met het recente album “Candyland” op zak doet Theatres des VampiresFemME (en Nederland) aan.

Ook op andere fronten laat FemME zien dat het iets bijzonders is. Nadat eerdere edities zich concentreerden in de Effenaar, wordt FemME 2017 nu een Eindhoven feestje. Op 22 september zul je de bands aantreffen op beide podia van Dynamo. Op 23 september is het op de oude bekende plek, de Effenaar. Voor de akoestische zondag gaan we naar de theaterzaal van het Blue Collar Hotel. Meer informatie over de akoestische dag volgt snel.



Extra is de pre-party op 21 september in Dynamo. Ook die gaat erg interessant worden. Als laatste voor deze aankondiging kunnen we ook de dagelijkse after-parties (met band) in The Jack aanbevelen.

Tickets en daarbij behorende prijzen zijn te vinden op http://www.jbmevents.com/tickets/.