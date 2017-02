ALCATRAZ MAAKT EERSTE NAMEN BEKEND

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Zwak Zeer goed

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op zaterdag 24 december 2016 14:25 Geschreven door Metal Mike

Op VRIJDAG 11, ZATERDAG 12 én ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017 kunnen liefhebbers van het hardere werk terecht in Kortrijk voor de tiende editie van ALCATRAZ HARD ROCK & METAL FESTIVAL! De zeer gevarieerde affiche van 2016 heeft de organisatie geen windeieren gelegd. Het was op alle vlakken een editie waar tevreden op teruggekeken wordt. Allereerst wil de organisatie stellen dat het haar vast doelpubliek nooit zal verwaarlozen, iets waar het inmiddels negen jaar trouw mag op rekenen. Tegelijkertijd is het niet bang in te zetten op zowel verjonging als ‘verbreding’. Deze TIENDE editie belooft dan ook een speciale te worden waarbij de organisatie heel wat in petto heeft voor de bezoekers van haar festival. In totaal zullen zo maar eventjes 35 bands afzakken naar de Heilige grond in Kortrijk, alwaar het festival in 2017 al voor de vijfde keer zal plaatsvinden. Reeds op vrijdag wordt het evenement op gang geschoten met een heuse Heavy Metal Night. Vijf bands steken het vuur aan de lont en het belooft op dag 1 al een grandioze metal party te gaan worden. Gratis zelfs, toch voor wie in het bezit is van een weekendticket! Het is de eerste leuke verrassing van het lange weekend, maar er is meer! Om een affiche te presenteren die nóg diverser is dan vorig jaar, komt er een extra (overdekt) podium bij. Alcatraz mikt hiermee op een publiek die het misschien de voorbije jaren wat heeft verwaarloosd. De bands die er zullen aantreden, spreken tot de verbeelding en zullen steevast beter tot hun recht komen in een donkere tent. Hoe dan ook blijft Alcatraz zwaar inzetten op gezelligheid, sfeer en comfort. Een grotere camping, meer toiletten, een ruimer aanbod aan foodstands, … deze tiende editie moet het summum worden van alle voorgaande jaargangen samen. Ook de El Presidio komt terug. De ruigste rock‐ en metalkroeg van het land slaat ook in 2017 haar tent op aan de Lange Munte in Kortrijk. Je kunt er even bekomen en genieten van een breed assortiment aan bieren en tegelijk genieten van de muziek en video’s op de schermen. Het paradepaardje van Alcatraz is, naast het impressionante podium, zeker ook de VIP‐ruimte. Deze is jaar na jaar gegroeid en met het prachtige uitzicht op de mainstage is het genieten geblazen van op het VIP‐deck.