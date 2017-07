ALCATRAZ LINE-UP COMPLEET

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Zwak Zeer goed

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op vrijdag 02 juni 2017 12:14 Geschreven door Metal Mike

Alcatraz Hard Rock & Metal Festival dit jaar zijn 10de verjaardag en daarom hebben we nog een verrassing van formaat voor jullie in petto. Op vrijdag wordt niemand minder dan GHOST de headliner! De affiche wordt vervolledigd met VENOM, SWEET SAVAGE en DYSCORDIA!

Met deze toevoegingen is de line-up van AMF 2017 volledig rond en komt Alcatraz voor de tiende editie naar buiten met hun beste affiche ooit!!