FIVE FINGER DEATH PUNCH SPEELT GRATIS SHOW!

Na de internationaal veelbesproken show van Five Finger Death Punch van maandag 12 juni, heeft de band besloten op maandag 19 juni terug te keren naar 013 voor een gratis toegankelijke show. Zoals eerder al bekend gemaakt werd is zanger Ivan Moody hier niet meer bij, hij is naar de VS gevlogen om af te kicken van een serieus alcoholprobleem. Ticketkopers worden gemaild en hebben tot zondag 18 juni om 12:00 uur om hun ticket(s) te claimen. Vanaf zondag 18 juni 12:00 uur gaan de resterende gratis kaarten in de open verkoop.

De show die Five Finger Death Punch gaf op maandag 12 juni is veel besproken in zowel de nationale als de internationale media. De band leek het onderling met elkaar aan de stok te hebben en stopte na een klein uur met spelen. Dit zorgde voor veel teleurgestelde fans. Twee dagen later maakte de groep bekend dat zanger Ivan Moody wegens aanhoudende alcoholproblemen op het vliegtuig is gezet om in de VS naar een afkickkliniek te gaan. Tommy Vext (Bad Wolves, ex-Divine Heresy), die ook in 013 al op het podium te zien was, vult Moody’s positie in tijdens de laatste data van de Europese tour.

De band toont berouw voor hun show. Gitarist Zoltan Bathory zegt: “De show van afgelopen maandag was een stortvloed van oorzaken die buiten onze macht waren. Nu kunnen we de hele dag sorry zeggen tegen de fans in Nederland, maar die verdienen beter dan dat. Zij zijn ons al jaren trouw en hebben ons gebracht waar we vandaag zijn. Daarom hebben we het voor elkaar gekregen om een extra gratis show in Tilburg toe te voegen, because actions speak louder than words”

Ticketkopers van de show van maandag 12 juni hebben voorrang bij het claimen van een gratis ticket voor deze show. Zij ontvangen op vrijdag 16 juni een mail met hierin een ticketlink. De niet-geclaimde gratis tickets gaan op zondag 18 juni om 12:00 uur openbaar via ticketmaster.nl. Vanaf dan is er een maximum van 1 ticket per persoon/adres. Meer informatie omtrent ticketing is hier te vinden.

Five Finger Death Punch – gratis show

Maandag 19 juni 2017 | aanvang 21:00 | zaal open 19:00

Tickets € 0 | Main Stage | Voorverkoop voor ticketkopers vanaf 16 juni; openbare verkoop vanaf 18 juni om 12:00 uur.

013, Veemarktstraat 44, Tilburg, www.013.nl

Five Finger Death Punch announced today that they will immediately return to Tilburg to play a free show for any ticket holders from the now infamous 013 performance a week prior.



Said guitar player Zoltan Bathory, “Last Monday’s show was an avalanche of events largely out of our control. We could sit here all day and apologize but our fans in the Netherlands deserve better than that. They’ve stuck with us all these years and helped get us to where we are today. So, we managed to re-route our tour and come back to Tilburg and play a free show on our day off - because actions speak louder than words”.



This show will take place in the same venue, the 013 in Tilburg. Ticket holders of last week’s show will promptly receive an email from the venue with instructions on how to obtain their free guaranteed priority tickets. This email will include a link to directly download e-tickets for the show.



Other fans interested in attending this unique show should closely follow the announcements on the venue’s website on Friday morning to get access. After the original ticket holders get their priority tickets, a link will be made available where people can order free tickets while stock lasts.