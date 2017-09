RAVEN WARMT ZICH OP IN EINDHOVEN

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Zwak Zeer goed

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op vrijdag 29 september 2017 00:58 Geschreven door Metal Mike

RAVEN is de support-act van de Europese 'Back To The Roots Part II'-toer van DIRKSCHNEIDER die op 18 oktober start in Madrid en loopt tot 23 december. De toer zal de Benelux niet aandoen, maar Raven zal wel een exclusief opwarmoptreden in Nederland geven. Plaats van handeling: Café The Jack op het Stratumseind in Eindhoven. Het optreden vindt op zondag 15 oktober plaats en start om 20.30 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 9 euro en 10 euro aan de deur. Raven zit momenteel in de studio om de opvolger van het succesvolle 'Extermination'-album op te nemen. Dit worden de eerste opnamen met Fear Factory- en Malignancy-drummer Mike Heller, die de band in het voorjaar kwam versterken toen Joe Hasselvander wegens hartproblemen niet meer mocht drummen.