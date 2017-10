NIEUWE NAMEN FORTAROCK

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op donderdag 26 oktober 2017 12:07 Geschreven door Metal Mike

Nadat eerder al de headliners Parkway Drive en Nightwish waren bekendgemaakt voor FORTAROCK zijn vandaag vijf bands aan de lineup toegevoegd:

* Kreator

* Meshuggah

* Avatar

* Death Angel

* Thy Art is Murder

Fotrarock vindt plaats in het Goffertpark te Nijmegen op 1 en 2 juni.

De dagkaarten (Early Bird) gaan vanaf morgen - vrijdag 27 oktober - om 10.00 uur in de voorverkoop.

HET PERSBERICHT:

Na de bekendmaking van Parkway Drive en Nightwish, waren de combi early birds van FortaRock 2018 snel uitverkocht. Inmiddels loopt de reguliere kaartverkoop gestaag door en starten we morgen, vrijdag 27 oktober met de early bird verkoop van de dagkaarten. Maar niet voordat we voor de line-up van de vrijdag niemand minder dan Death Angel en Thy Art is Murder aangekondigd hebben en aan die van de zaterdag Kreator, Meshuggah en Avatar toe kunnen voegen. Bij deze!

FortaRock 2018 vindt plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in het Nijmeegse Goffertpark en morgen, vrijdag 27 oktober om 10.00 uur start de early bird verkoop van de dagkaarten. Deze kosten tijdelijk, zolang de voorraad strekt, € 42,50 voor de vrijdag en € 52,50 voor de zaterdag. Voor alle kaarten die online gekocht worden, bedragen de servicekosten € 3,50. Voor informatie over het festival en de kaartverkoop: www.fortarock.nl.

Goffertpark, Nijmegen

Vrijdag 1 juni: Parkway Drive, Death Angel, Thy Art Is Murder + 7

Zaterdag 2 juni: Nightwish, Kreator, Meshuggah, Avatar + 8

Deuren open vrijdag 1 juni: 13.00 uur / Aanvang: 14.00 uur

Deuren open zaterdag 2 juni: 12.00 uur / Aanvang: 13.00 uur

Early bird dagkaarten vrijdag (gelimiteerd): € 42,50 (excl. servicekosten)

Early bird dagkaarten zaterdag (gelimiteerd): € 52,50 (excl. servicekosten)

Reguliere dagkaarten vrijdag: € 49 (excl. servicekosten)

Reguliere dagkaarten zaterdag: € 59 (excl. servicekosten)

Reguliere combitickets: € 89 (excl. servicekosten)



De early bird kaartverkoop van de dagkaarten voor FortaRock 2018 begint morgen, vrijdag 27 oktober om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl, Primera en 0900 – 300 1250 (60 cpm).