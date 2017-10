DARK TRANQUILLITY VERVANGT MY DYING BRIDE

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Gemaakt op maandag 30 oktober 2017 10:25

MY DYING BRIDE heeft het optreden op vrijdag 15 december als onderdeel van de EINDHOVEN METAL MEETING wegens onvoorziene priveomstandigheden moeten afzeggen. Als vervanger vliegt de organisatie DARK TRANQUILLITY exclusief voor dit festival naar EIndhoven.

DE VOLLEDIGE LINEUP:

Donderdag (warm up party): DISGORGE, IXXI, NECROWRETCH, THE STONE en YAOTL MICTLAN.

Vrijdag: ANTROPOMORPHIA, BAPTISM, BLASPHEMY, CARPATHIAN FOREST, CULT OF FIRE, DARK TRANQUILLITY, DIABOLICAL, DISHARMONIC OR­CHESTRA, DOOL, DYSTOPIA, ENDEZZMA, HAUNTED, PENTACLE, SPASM en VERWOED.

Zaterdag: ANOMALIE, AUDN, BALFOR, CORONER, DARKANE, DARKFALL, DE­STRÖ­YER 666, DISTILLATOR, EXTREME NOISE TERROR, GAAHLS WYRD, THE GREAT OLD ONES, JESS AND THE ANCIENT ONES, MASTER’S HAMMER, MERCILESS, MORTAL STRIKE, OUR SURVIVAL DEPENDS ON US, SABIEN­DAS, TANKARD en VENOM.

www.eindhovenmetalmeeting.com