46 NIEUWE NAMEN VOOR GRASPOP METAL MEETING

Gemaakt op woensdag 15 november 2017

Tijd om nog wat namen te lossen voor GMM 2018! Nadat eerder al Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses en Iron Maiden aangekondigd werden als headliners, en het nieuws dat GMM volgend jaar éénmalig uitbreidt naar 4 dagen, voegt Graspop Metal Meeting vandaag een mooie lijst van 46 kleppers aan de line-up toe. Komen ook naar het festival in Dessel dat plaats vindt van 21 t.e.m. 24 juni 2018:

A Perfect Circle, Akercocke, Amaranthe, Anti-Flag, Arkona, Asking Alexandria, Asphyx, At The Gates, Avenged Sevenfold, Blessthefall, Body Count Ft Ice T, Bölzer, Bullet For My Valentine, Carnivore A.D., Emmure, Exodus, Iced Earth, Judas Priest, Killswitch Engage, Knocked Loose, Kreator, Less Than Jake, Limp Bizkit, Marduk, Megadeth, Miss May I, Modern Life Is War, Monuments, P.O.D., Parkway Drive, Pist*On, Planet Of Zeus, Powerflo, Powerwolf, Silverstein, Stone Broken, Stray From The Path, Tesseract, The Darkness, Thy Art Is Murder, Tyr, Underoath, Vader, Vixen, Watain en Zeal & Ardor.

GMM gooit zijn metal horns in de lucht voor de komst van: A Perfect Circle, de band van Billy Howerdel en Tool-boegbeeld Maynard James Keenan, staat voor het eerst op GMM! Jonge helden Avenged Sevenfold brengen eindelijk hun indrukwekkende ‘The Stage World Tour’ naar België, voor het eerst te bekijken op GMM 2018, en het Australische Parkway Drive timmert lustig verder aan hun opmars in metalland met hun hoogste slot tot nu toe op de GMM mainstage.