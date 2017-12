BODY COUNT feat. ICE-T, SATYRICON, ALESTORM EN IGORRR TOEGEVOEGD AAN LINE-UP FORTAROCK 2018

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Met de toevoeging van Body Count feat. Ice-T, Satyricon, Alestorm en Igorrr begint het programma van FortaRock 2018 steeds meer vorm te krijgen. Reeds aangekondigd waren: Nightwish, Parkway Drive, Kreator, Meshuggah, Avatar, Death Angel en Thy Art is Murder. De kaartverkoop voor FortaRock 2018 is reeds begonnen en voor de vrijdag zijn nog enkele early birds beschikbaar. Voor alle informatie over het festival en de kaartverkoop: www.fortarock.nl.

FortaRock 2018 vindt plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in Goffertpark, Nijmegen. Verdeeld over twee podia treden er in totaal 22 bands op, waarvan Nightwish (zaterdag 2 juni) en Parkway Drive (vrijdag 1 juni) de headliners zijn. In totaal zijn er inmiddels elf acts bekend gemaakt. Het festivalterrein krijgt een make-over en voor voldoende catering en een festivalmarkt wordt uiteraard ook gezorgd. Tevens onderzoekt de organisatie de mogelijkheden voor een officiële festivalcamping in Nijmegen. Hierover wordt later meer duidelijk.

Voor alle informatie over het festival en kaartverkoop: www.fortarock.nl.

FortaRock 2018

Goffertpark, Nijmegen

Vrijdag 1 juni: Parkway Drive, Death Angel, Body Count feat. Ice-T, Thy Art is Murder e.a.

Zaterdag 2 juni: Nightwish, Kreator, Meshuggah, Satyricon, Alestorm, Avatar, Igorrr e.a.

Deuren open vrijdag 1 juni: 13.00 uur / Aanvang: 14.00 uur

Deuren open zaterdag 2 juni: 12.00 uur / Aanvang: 13.00 uur

Early bird dagkaarten vrijdag (gelimiteerd): € 42,50 (excl. servicekosten)

Reguliere dagkaarten vrijdag: € 49 (excl. servicekosten)

Reguliere dagkaarten zaterdag: € 59 (excl. servicekosten)

Reguliere combitickets: € 89 (excl. servicekosten)

, Primera en 0900 – 300 1250 (60 cpm). De kaartverkoop voor FortaRock 2018 is reeds begonnen via www.ticketmaster.nl