JERA ON AIR 2018 MET NOFX EN STICK TO YOUR GUNS

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Zwak Zeer goed

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op woensdag 29 november 2017 13:58 Geschreven door Metal Mike

Waar Jera On Air vorige week al NOFX en Stick To Your Guns aankondigde als headliners voor de editie van 2018, voegt de organisatie daar vandaag maar liefst zeventien bands aan toe. De 26e editie van het Ysselsteynse alternatieve festival Jera On Air krijgt daarmee steeds meer vorm. Jera On Air vindt volgend jaar plaats op 28, 29 en 30 juni in Ysselsteyn (Limburg) en de kaartverkoop is reeds begonnen via https://www.jeraonair.nl/nl/tickets.

Onder de zeventien nieuwe toevoegingen zien we onder meer de Amerikaanse metalcore sensatie Emmure. Afkomstig uit New York, de bakermat van de hardcore muziek, timmert Emmure al sinds 2003 succesvol aan de weg. In 2016 volgde een ommezwaai toen alleen zanger Frankie Palmeri achterbleef en de overige bandleden er de brui aan gaven. Dat resulteerde dit jaar in een nieuw succesvol album, waar de fans louter positief op reageerden. In 2018, vijftien jaar na de oprichting, zien we Emmure terug op Jera On Air.

Ook Less Than Jake is een in het oog springende naam op het affiche. De skapunkers uit Florida zijn gepokt en gemazeld in het alternatieve circuit, waarin de band al sinds 1992 meedraait. Sinds dat jaar zetten de skapunkers zalen en festivals over de hele wereld op zijn kop. Less Than Jake heeft met nummers als 'All My Best Friends Are Metalheads' legendarische ska-hits op haar naam staan.

Over oude rotten in het vak gesproken: de Zweden van Satanic Surfers zetten in het laatste weekend van juni de festivalweide in Ysselsteyn op stelten met hun aanstekelijke punkrock, en dat doen ze wereldwijd al sinds 1989. In 2007 werd de stekker uit Satanic Surfers getrokken, maar tot opluchting van velen kwamen ze in 2014 sterker terug dan ooit. Na eerder al onder andere Groezrock en Resurrection Fest na de rentree platgespeeld te hebben, mag Jera On Air niet langer ontbreken op het lijstje.

Met bovengenoemde bands zijn we echter nog lang niet klaar met het rijtje aankondigingen van vandaag: op de nieuwe festivalposter vinden we ook Modern Life is War, Miss May I, Anti-Flag, Lionheart, Nasty en A Wilhelm Scream terug. Stuk voor stuk toppers in de genres die Jera On Air programmeert. Datzelfde geldt voor Stray From The Path, Knocked Loose, Blessthefall, Adept, Bad Cop/Bad Cop, Brutality Will Prevail, Get The Shot en Higher Power. Nog meer toevoegingen zullen in een later stadium volgen.

Jera On Air 2018

Ysselsteyn, Limburg

Met onder andere: NOFX, Stick To Your Guns, Emmure, Less Than Jake, Satanic Surfers, Modern Life is War, Miss May I, Anti-Flag, Lionheart, Nasty, A Wilhelm Scream, Stray From The Path, Knocked Loose, Blessthefall, Adept, Bad Cop/Bad Cop, Brutality Will Prevail, Get The Shot en Higher Power

Aanvang donderdag 28 juni: 18.00 uur

Aanvang vrijdag 29 juni: 11.00 uur

Aanvang zaterdag 30 juni: 11.00 uur

Kaarten voor Jera On Air 2018 zijn te koop via: www.jeraonair.nl/tickets. Hier vind je ook alle praktische informatie over onder meer de camping en de beschikbare faciliteiten.