PEARL JAM OP PINKPOP, ROCK WERCHTER EN IN DE ZIGGO DOME

PEARL JAM sluit de eerste dag (vrijdag 15 juni) van Pinkpop 2018 af. De band uit Seattle stond voor het laatst op Pinkpop in 2000 en het is geen geheim dat de organisatie al jaren bezig is om de band terug naar Landgraaf te halen. Eerder werd ook al de andere dagafsluiter FOO FIGHTERS (zaterdag 16 juni) van de 49ste editie van het festival aangekondigd. Pinkpop 2018 vindt plaats vier weken na Pinksteren op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop van Pinkpop start op zaterdag 24 februari 2018 via www.ticketmaster.nl en de bekende Ticketmaster verkoopadressen.



In 1991 zorgde de debuutplaat van Pearl Jam, “Ten”, er in één klap voor dat de band de sterrenstatus kreeg. Inmiddels is de band uit grunge hoofdstad Seattle tien studio-albums, honderden unieke live concerten, bijna even zoveel live bootlegs en ruim 85 miljoen verkochte albums verder. De band en het festival zijn geen onbekenden voor elkaar. Zo is de sprong van frontman Eddie Vedder vanaf de televisie-kraan tijdens Pinkpop 1992 al jaren een van de meest bekeken Youtube filmpjes over het festival en is dat optreden voor vele fans en de bandleden zelf een van de hoogtepunten uit de carrière van de band. Pearl Jam is nog altijd immens populair in Nederland, de live-reputatie is ongekend waarbij de grote hits zoals ‘Alive’, ‘Even Flow’ en ‘Jeremy’ worden afgewisseld met minder bekend werk. En altijd met de zekerheid dat geen show dezelfde setlijst heeft. Na 1992 en 2000 staat Pearl Jam voor de derde keer op het Pinkpop podium.

Naast het optreden op Pinkpop 2018 kondigt de band nog een show aan, namelijkl in de Amsterdamse Ziggo Dome, op 12 juni 2018. De voorverkoop voor dit concert start vrijdag 8 december om 12.00 uur.

Pearl Jam! speelt ook op Rock Werchter 2018 en wel op zaterdag 7 juli. Pearl Jam reist volgende zomer door Europa. De tournee brengt hen opnieuw naar Werchter (België).

Rock Werchter, dat van 5 juli tot 8 juli plaatsvindt in het Festivalpark te Werchter heeft daarnaast op donderdag 5 juli Queens of The Stone Age als headliner. Meer namen volgen. Tickets voor Rock Werchter 2018 zijn te koop via ticketmaster.be. Ticketinfo evenals allerhande festival informatie van praktische aard is te vinden op rockwerchter.be.